La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

La Corte rechazó analizar amparos promovidos por la cadena de tiendas de conveniencia OXXO para seguir exhibiendo productos de tabaco; los recursos tendrán que ser resueltos en tribunales colegiados.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este jueves analizar los recursos legales que han permitido a las tiendas Oxxo, una cadena de la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA), seguir exhibiendo en las cajas de cobro cajetillas de cigarros y otros productos con nicotina.

Las Ministras Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Loretta Ortiz Ahlf, Sara Irene Herrerías Guerra y el Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía votaron en contra de atraer el caso. Este bloque también votó hace unas semanas en contra de analizar los amparos promovidos por la cadena 7-Eleven que, de igual forma, sigue exhibiendo cigarros pase a que el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco lo prohíbe.

"Los dos asuntos [el caso de las tiendas Oxxo 7-Eleven] se regresaron a un tribunal colegiado en Monterrey para su resolución de fondo. Hay algo que nos preocupa: Que asuntos tan relevantes no sean resueltos por la SCJN, sobre todo porque creíamos que era una oportunidad muy importante para dar ese resultado que se estaba buscando al tener una nueva Corte, específicamente encontrar ministros que estuvieran preocupados y abocados a la salud de las personas”, expuso Maximiliano Cárdenas, abogado de la organización Salud Justa Mx, en entrevista para el noticiero Dos con Todo de SinEmbargo Al Aire.

En enero de 2023 entró en vigor el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de tabaco y productos que inciten al consumo, además de la exhibición de cajetillas en los estantes en puntos de venta.

También impide fumar en espacios públicos como centros de trabajo o sitios de concurrencia colectiva, oficinas, escuelas, restaurantes, estadios, playas, parques, transporte público y centros de espectáculos.

Empresas tabacaleras, del sector de restaurantes, hoteles y tiendas han presentado más de mil 700 amparos desde entonces, de acuerdo con un monitoreo elaborado por Salud Justa MX.

Casos como los de OXXO y 7-Eleven permanecen pendientes de una resolución definitiva. Aunque estos asuntos ya se resolvieron en primera instancia, Maximiliano Cárdenas explicó que la importancia de que la SCJN atrajera estos casos está en que son representativos por la gran cantidad de tiendas que tienen a nivel nacional.

Y si bien tribunales colegiados ya han votado a favor de que las empresas respeten el reglamento, el abogado detalló que las 49 sentencias definitivas dictadas hasta el momento (25 a favor del reglamento y 24 en contra) muestran una situación de "moneda al aire", por lo que resaltó la necesidad de que la Corte emita criterios que sirvan para orientar al Poder Judicial y protejan el derecho a la salud, no los intereses económicos de las empresas.

“Sí existen otras oportunidades para solicitar a la SCJN la facultad de atracción, pero desde hace meses habíamos identificado que el caso de OXXO y 7-Eleven eran los más representativos por el número de tiendas que están a lo largo del país. Consideramos que esa característica daba un revestimiento de la importancia de que la Corte conociera este asunto y determinara de una vez por todas si es constitucional o no el reglamento”.

Ministras y ministros de la @SCJN, las niñas y los niños confunden los cigarros exhibidos en el OXXO por dulces. Así es como la industria tabacalera normaliza el consumo desde la infancia. ¡Necesitamos de su ayuda!#LaSaludTambiénEsJusticia@HugoAguilarOrti@LeniaBatres… pic.twitter.com/NZ6WCeoiWV — Salud Justa Mx (@SaludJustaMx) November 13, 2025

“Ya hay resoluciones muy favorables y muy interesantes a niveles tribunal colegiado, pero sí era importante que el Corte dictara criterios que determinaran que el reglamento es constitucional”, expuso el abogado Cárdenas.

La exhibición de productos de tabaco en puntos de venta es una forma de publicidad que la industria tabacalera utiliza para atraer nuevos consumidores, como niñas, niños y jóvenes, además de estar prohibida por el artículo 13 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, un instrumento que México ha ratificado.

Gracias a los amparos que han ganado, las tiendas de conveniencia no sólo exhiben cajetillas de cigarros, también productos como las bolsas de nicotina, que utiliza colores llamativos y se colocan cerca de dulces o galletas, lo que los hace atractivos para las infancias y adolescentes.

“Es muy importante la prohibición de la exhibición y toda forma de publicidad o patrocinio. Sobre todo para que las personas no se vean influidas para el consumo. De hecho, vemos con productos novedosos cómo se emiten campañas en redes sociales, que son espacios donde no existe un alcance o una intervención mayor de la autoridad, para posicionar productos de tabaco calentado o productos novedosos como las bolsas de nicotina que se exhiben en las y tiendas cerca de golosinas y lo que buscan es posicionar este nuevo producto para el consumo de las personas”, destacó el abogado de la organización Salud Justa MX.

El consumo de tabaco se relaciona con la muerte anual de 63 mil mexicanas y mexicanos, de acuerdo con datos difundidos por el Gobierno federal. Mientras que se estima que es responsable de alrededor de 8 millones de muertes al año en el mundo.