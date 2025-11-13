La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 4:44 pm

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.

De acuerdo con las investigaciones, Brandon "N" asesinó al sacerdote en un domicilio ubicado en Tultitlán y, junto a su pareja sentimental, trasladó el cuerpo de Hernández Vilchis a un canal de aguas negras en Nextlalpan.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este jueves el hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, en un canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado 31 de octubre. La Fiscalía mexiquense anunció que dos personas, identificadas como María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, fueron detenidas por su probable relación con el caso.

A través de un comunicado, la Fiscalía afirmó que tras la denuncia de la familia del sacerdote, quien oficiaba en Tultepec, las autoridades iniciaron los protocolos de búsqueda e identificaron que el vehículo que usaba la víctima se había registrado en cámaras de seguridad en arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo junto a una motocicleta que siguió el automóvil en todo su trayecto.

El seguimiento de los vehículos llevo a las autoridades a un domicilio en la unidad Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, por lo que el pasado 9 de noviembre realizaron un operativo para catear el inmueble.

Según la Fiscalía, el 29 de octubre, Hernández Vilchis se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, a la unidad habitacional, en compañía de una mujer. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan "N".

"Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con la femenina referida y Brandon Jonathan 'N' consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante a E.B.H.V., provocándole heridas que le ocasionaron la muerte", sostuvo la institución.

Detenidos por caso de sacerdote desaparecido.
Las autoridades determinaron que el sacerdote fue asesinado por un hombre en una unidad habitacional en Tultitlán. Foto: FGJ Edomex

Al lugar también llegó María Fernanda "N", quien es señalada como pareja sentimental de Brandon. Fernanda "N" ayudó al individuo a trasladar el cuerpo del clérigo al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

"Se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son los de E.B.H.V", indicó la Fiscalía mexiquense.

Tras los hallazgos de las investigaciones, elementos de la Fiscalía Edoméx detuvieron a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, quienes deberán responder ante la justicia por el delito de desaparición cometida por particulares.

Indicios asegurados
Indicios asegurados tras cateo en domicilio de Tultitlán. Foto: FGJEM

"El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión", finalizó la FGJEM.

