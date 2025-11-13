La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

De acuerdo con las investigaciones, Brandon "N" asesinó al sacerdote en un domicilio ubicado en Tultitlán y, junto a su pareja sentimental, trasladó el cuerpo de Hernández Vilchis a un canal de aguas negras en Nextlalpan.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este jueves el hallazgo sin vida del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, en un canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el pasado 31 de octubre. La Fiscalía mexiquense anunció que dos personas, identificadas como María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, fueron detenidas por su probable relación con el caso.

A través de un comunicado, la Fiscalía afirmó que tras la denuncia de la familia del sacerdote, quien oficiaba en Tultepec, las autoridades iniciaron los protocolos de búsqueda e identificaron que el vehículo que usaba la víctima se había registrado en cámaras de seguridad en arcos carreteros con rumbo al estado de Hidalgo junto a una motocicleta que siguió el automóvil en todo su trayecto.

El seguimiento de los vehículos llevo a las autoridades a un domicilio en la unidad Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en Tultitlán, por lo que el pasado 9 de noviembre realizaron un operativo para catear el inmueble.

#Detenidos. Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un sacerdote… pic.twitter.com/9lpzkK6Tfx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 13, 2025 "En ese sitio fueron localizados diversos indicios, entre ellos ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, así como objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados a través de la prueba 'blue star'", señaló la dependencia.

Según la Fiscalía, el 29 de octubre, Hernández Vilchis se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, a la unidad habitacional, en compañía de una mujer. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan "N".

"Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con la femenina referida y Brandon Jonathan 'N' consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante a E.B.H.V., provocándole heridas que le ocasionaron la muerte", sostuvo la institución.

Al lugar también llegó María Fernanda "N", quien es señalada como pareja sentimental de Brandon. Fernanda "N" ayudó al individuo a trasladar el cuerpo del clérigo al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

"Se iniciaron los trabajos periciales forenses y de confronta genética a través de las cuales, en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos son los de E.B.H.V", indicó la Fiscalía mexiquense.

Tras los hallazgos de las investigaciones, elementos de la Fiscalía Edoméx detuvieron a María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, quienes deberán responder ante la justicia por el delito de desaparición cometida por particulares.