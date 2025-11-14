Obispos de EU se solidarizan con migrantes; leyes de Trump dañan la dignidad humana

La Opinión

13/11/2025 - 11:07 pm

Los obispos católicos de EU afirmaron que las leyes de migración constituyen una “situación de crisis” que afecta la dignidad humana y la libertad religiosa.

Los obispos católicos consideran a los migrantes como una comunidad que ha contribuido con el bienestar de la Unión Americana. 

Por María Ortiz

Los Ángeles, 13 de noviembre (LaOpinión).- Los obispos católicos de Estados Unidos (EU) afirmaron el miércoles que la aplicación de las leyes de migración constituye una “situación de crisis” que afecta la dignidad humana y la libertad religiosa en el país, en un extraordinario mensaje de apoyo a los migrantes.

Los obispos votaron casi unánimemente el miércoles en su conferencia para condenar la represión del gobierno de Trump contra los migrantes indocumentados como un ataque a la “dignidad humana otorgada por Dios”, y abogaron por una “reforma significativa de las leyes de migración de nuestra nación”.

“Nos oponemos a la deportación masiva e indiscriminada de personas. Oramos por el fin del discurso deshumanizante y la violencia, ya sea contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden”, dice el “Mensaje Especial” de la Conferencia de Obispos Católicos de EU (USCCB, por sus siglas en inglés).

Tras la votación, con 216 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, los obispos se pusieron de pie y aplaudieron.

El último “Mensaje Especial” de este tipo se emitió hace doce años y según el reglamento de la USCCB, sólo puede emitirse en asambleas plenarias y debe ser aprobado por dos tercios de sus miembros.

Aunque el Presidente Trump o miembros de su gabinete no son nombrados por el episcopado estadounidense, el mensaje especial supone una crítica a la retórica antimigrante de la Casa Blanca, que preocupa al Vaticano.

“Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral. Lamentamos que algunos migrantes en EU hayan perdido arbitrariamente su estatus legal”, advierten los obispos.

Los obispos también dijeron sentirse preocupados por “las amenazas” de posibles redadas migratorias en los lugares de culto, los hospitales y las escuelas.

“Nos duele ver a padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela y consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos”, expresaron.

El USCCB también recalcó “la enorme contribución” de los migrantes al “bienestar” de EU y abogó por establecer vías seguras y legales para los extranjeros que buscan una mejor vida.

La declaración se dio a conocer una semana después de que el papa León XIV criticara a la administración Trump por su política migratoria y advirtiera que hay migrantes que han vivido por años en Estados Unidos sin causar problemas, pero ahora “se han visto profundamente afectados” por la política de mano dura de Trump.

León XIV es el primer estadounidense en llegar a ser el máximo jerarca de la Iglesia católica.

El mensaje también supone un llamado de atención al Vicepresidente de EU, J.D. Vance, practicante de la fe católica.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

La Opinión

La Opinión

