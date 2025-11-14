Exrector de la UAEM es procesado por delincuencia organizada; libra lavado de dinero

El exdirectivo logró esquivar el delito de lavado de dinero por 77.8 millones de pesos vinculado con la Estafa Maestra.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Jueza Guillermina Matías Garduño vinculó este jueves a proceso al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, rechazó procesarlo por el lavado de 77.8 millones de pesos que lo vinculan presuntamente con la Estafa Maestra.

En una audiencia realizada hoy en el penal del Altiplano, Estado de México, la defensa del acusado cuestionó la resolución de la Jueza pues consideró que no hay suficiente solidez de los datos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y calificó de “excesiva” la medida cautelar que ordena prisión preventiva para Vera Jiménez.

La Jueza determinó otorgar un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria, de manera que la FGR y la defensa del detenido puedan reunir los elementos de prueba para el eventual juicio que pruebe la culpabilidad o inocencia de Alejandro Vera.

Entre tanto, el exrector permanecerá en el penal del Altiplano, donde se encuentra recluido desde el pasado viernes 7 de noviembre, día en que fue aprehendido por agentes federales.

Julio Hernández Barros, abogado del exrector de la UAEM, informó que apelará la vinculación a proceso por delincuencia organizada y, al mismo tiempo, presentará por separado un amparo contra la prisión preventiva oficiosa.

La defensa de Vera Jiménez se inconformó por el fallo de Matías Garduño, pues consideró que la Jueza desestimó las pruebas presentadas en la audiencia, en la que destacó que uno de los contratos por 77.8 millones de pesos, que presuntamente vincula a Vera Jiménez con la Estafa Maestra, no fue suscrito por él.

El abogado del exrector exhibió más de 10 pruebas en favor del imputado, entre las que destaca la resolución del 2 de mayo de 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dictaminó la inexistencia de su responsabilidad por este caso.

Por otro lado, la juzgadora determinó desechar la imputación de lavado al considerar que no hay evidencia suficiente que pruebe que el acusado realizara depósitos bancarios con este asunto. Sin embargo, consideró que existen datos que sugieren que el indiciado podría ser parte de una organización criminal que participó en la trama de los recursos desviados.

El contrato de 77.8 millones de pesos que vincula al exrector con el desvió de recursos fue suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que dirigía Rosario Robles Berlanga. Esta dependencia pagó a la UAEM la cantidad referida para aplicar seis millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas sociales del entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El académico está presuntamente vinculado con una una red de triangulación de recursos públicos mediante convenios firmados entre la UAEM con dependencias federales y empresas fantasma, a través de los cuales se desviaron más de 200 millones de pesos, de los más de tres mil 400 millones de pesos que desaparecieron con la llamada Estafa Maestra.

Durante su gestión al frente de la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades millonarias en la firma de convenios con la Sedesol. Estos convenios formaron parte de la llamada Estafa Maestra, un esquema documentado en 2017 mediante el cual diversas universidades públicas sirvieron como intermediarias para el desvío de recursos federales a empresas sin operaciones reales.