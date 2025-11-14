Exrector de la UAEM es procesado por delincuencia organizada; libra lavado de dinero

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 9:24 pm

La Jueza Guillermina Matías Garduño vinculó este jueves a proceso al exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada.

El exdirectivo logró esquivar el delito de lavado de dinero por 77.8 millones de pesos vinculado con la Estafa Maestra. 

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Jueza Guillermina Matías Garduño vinculó este jueves a proceso al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada; sin embargo, rechazó procesarlo por el lavado de 77.8 millones de pesos que lo vinculan presuntamente con la Estafa Maestra.

En una audiencia realizada hoy en el penal del Altiplano, Estado de México, la defensa del acusado cuestionó la resolución de la Jueza pues consideró que no hay suficiente solidez de los datos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) y calificó de “excesiva” la medida cautelar que ordena prisión preventiva para Vera Jiménez.

La Jueza determinó otorgar un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria, de manera que la FGR y la defensa del detenido puedan reunir los elementos de prueba para el eventual juicio que pruebe la culpabilidad o inocencia de Alejandro Vera.

Entre tanto, el exrector permanecerá en el penal del Altiplano, donde se encuentra recluido desde el pasado viernes 7 de noviembre, día en que fue aprehendido por agentes federales.

Julio Hernández Barros, abogado del exrector de la UAEM, informó que apelará la vinculación a proceso por delincuencia organizada y, al mismo tiempo, presentará por separado un amparo contra la prisión preventiva oficiosa.

La Jueza Guillermina Matías Garduño vinculó este jueves a proceso al exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por el delito de delincuencia organizada.
Vera afirmó que los dos procesos judiciales en su contra son parte de una persecución política emprendida por el exgobernador Graco Ramírez. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro

La defensa de Vera Jiménez se inconformó por el fallo de Matías Garduño, pues consideró que la Jueza desestimó las pruebas presentadas en la audiencia, en la que destacó que uno de los contratos por 77.8 millones de pesos, que presuntamente vincula a Vera Jiménez con la Estafa Maestra, no fue suscrito por él.

El abogado del exrector exhibió más de 10 pruebas en favor del imputado, entre las que destaca la resolución del 2 de mayo de 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dictaminó la inexistencia de su responsabilidad por este caso.

Por otro lado, la juzgadora determinó desechar la imputación de lavado al considerar que no hay evidencia suficiente que pruebe que el acusado realizara depósitos bancarios con este asunto. Sin embargo, consideró que existen datos que sugieren que el indiciado podría ser parte de una organización criminal que participó en la trama de los recursos desviados.

El contrato de 77.8 millones de pesos que vincula al exrector con el desvió de recursos fue suscrito el 1 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que dirigía Rosario Robles Berlanga. Esta dependencia pagó a la UAEM la cantidad referida para aplicar seis millones 700 mil encuestas de evaluación a los programas sociales del entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto.

El académico está presuntamente vinculado con una una red de triangulación de recursos públicos mediante convenios firmados entre la UAEM con dependencias federales y empresas fantasma, a través de los cuales se desviaron más de 200 millones de pesos, de los más de tres mil 400 millones de pesos que desaparecieron con la llamada Estafa Maestra.

Durante su gestión al frente de la UAEM, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades millonarias en la firma de convenios con la Sedesol. Estos convenios formaron parte de la llamada Estafa Maestra, un esquema documentado en 2017 mediante el cual diversas universidades públicas sirvieron como intermediarias para el desvío de recursos federales a empresas sin operaciones reales.

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
1

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
2

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Rubén Rocha, Gobernador de Sinaloa
3

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
4

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Salinas Pliego
5

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
6

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
7

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
8

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

9

Carlos Manzo con el PRIAN

10

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Secretario de Guerra de EU
11

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
12

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Una investigación de Presidencia halló datos que ligan al movimiento "Generación Z" con la derecha internacional y actores de la oposición mexicana.
13

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Sheinbaum repasó los cuestionamientos a su estrategia para enfrentar las inundaciones, el caso de Manzo, la marcha de la "Generación Z" y el acoso vivido.
14

Sheinbaum analiza ofensiva mediática: “Pensaron que por ser mujer me iban a quebrar”

La desigualdad económica de Estados Unidos se ha pronunciado dramáticamente en los últimos años. Los más ricos se han vuelto aún más ricos y tienen en su poder una parte inédita de la riqueza estadounidense, dice un reportaje de The Wall Street Journal. Su autora, la periodista Juliet Chung –especializada en fondos de cobertura en Nueva York– dice que los últimos datos disponibles sugieren que, tan sólo en 2024, “se creó un billón de dólares de riqueza para los 19 hogares estadounidenses más ricos. Esto supera el valor de toda la economía de Suiza”.
15

El Tesoro de EU y México anuncian acciones contra red de casinos dedicada al lavado

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
1

#PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
2

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Secretario de Guerra de EU
3

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, debería pagar los impuestos que adeuda al Estado mexicano.
4

"Que paguen sus impuestos en vez de pagar campañas", dice Claudia a deudores fiscales

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
5

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Organizaciones, familiares y políticos han cuestionado con dureza el homenaje que el Gobierno morenista de Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa.
6

Organizaciones y víctimas se suman a repudio de Indignante homenaje a Rubén Figueroa

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.
7

La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

Adelita Grijalva asumió su escaño en el Congreso de EU tras el intento de los republicanos de frenarla, pues su voto es clave para revelar los archivos Epstein.
8

Cómo Adelita Grijalva, nieta de migrante mexicano, ayuda a abrir los archivos Epstein

Gente Así. Policías de la Ciudad de México.
9

#GenteAsí ¬ Erick sale a pasear a su perro y policías de la CdMx... ¿lo asesinan?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su cumpleaños número 72 a través de dos mensajes.
10

Sheinbaum felicita a AMLO, "el luchador social más importante de la historia moderna"

El Gobierno ha destinado más de siete mil mdp a familias afectadas por lluvias; la reconstrucción iniciará en diciembre, informó Claudia Sheinbaum Pardo (CSP).
11

Gobierno federal ha destinado más de 7 mil mdp a familias afectadas por lluvias: CSP

María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, presentó la mañana de este jueves el Plan Nacional de Maíz Nativo.
12

Alimentación para el Bienestar presenta Plan Nacional de Maíz Nativo. ¿De qué trata?