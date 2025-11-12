El Buen Fin llega y los descuentos también, te compartimos algunos a tener presentes

El Buen Fin llegará con descuentos, envíos gratis y promociones en pantallas, smartphones y suscripciones.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Buen Fin se realizará del 13 al 17 de noviembre, es el momento de aprovechar las promociones y descuentos que preparan para estos días si es que ya se buscaba comprar algo como celulares, aparatos tecnológicos, moda o más categorías.

Descuentos de hasta el 60 por ciento

Mercado Libre compartió que los usuarios Meli+ podían acceder desde antes a los descuentos, además, la plataforma tendrá descuentos de hasta el 60 por ciento de descuento.

La plataforma de comercio electrónico ofrece compras protegidas y más de 20 categorías; entre los productos más buscados están electrónica, celulares, suplementos, gel limpiador y cremas, además de sueros faciales y protectores solares.

Jorge Cabrera, director de Big sellers de Mercado Libre México, señaló que en Mercado Pago hacen más de 503 transacciones por segundo y para el Buen Fin habrá opciones de pago como tarjeta de crédito de Mercado pago, meses sin tarjeta, dinero en cuenta, tarjetas de crédito y débito de otros bancos, pagos a través de Spei y pagos en tiendas físicas. Jorge señaló que la tarjeta de crédito de mercado pago te dará 10 por ciento de descuento adicional y hasta 24 meses sin intereses.

Omar Ramírez, director de logística de Mercado Libre México, explicó que hay mucha tecnología en sus operaciones y la IA les ayuda a optimizar y hacer más eficiente la red para maximizar paradas y rutas. Agregó que acaban de abrir un Fulfillment Center en Hermosillo para poder entregar en esa zona hasta en el mismo día; este es el número 14 en el país, por lo que siguen aumentando su capacidad para poder cubrir las necesidades de los usuarios.

Mercado Libre cuenta con más de mil autos eléctricos para cuidar el ambiente, además de los paquetes 100 por ciento reciclables, la IA también les ayuda a tener modelos de predicciones para saber dónde se venderán cada artículo y poder distribuir el inventario de manera óptima. Ya son 6 aviones que entregan paquetes y vuelan en todo el país. Lo mejor es que están en 28 ciudades con entregas el mismo día.

¿Qué comprar?

Si te gustan las bebidas congeladas la Ninja Slushi es la máquina profesional pero fácil para usar en casa con tan solo un ingrediente. Lo mejor es que no se necesita hielo. Tiene 5 programas preestablecidos y control de temperatura para resultados suaves y consistentes.

Smartphones y pantallas

Si lo que buscas es smartphone o un plan, AT&T México ofrece a los clientes pospago, algunos de los equipos disponibles dentro de la parrilla de AT&T Premium, que cuenta con 6 redes sociales ilimitadas a elegir[1], además de mensajes y llamadas ilimitadas dentro de Estados Unidos, México y Canadá serán: Redmi 15C de 128 GB incluido dentro de la renta mensual a 36 meses en el plan azul; HONOR X6c de 256 GB incluido dentro de la renta mensual a 36 meses en el plan azul; OPPO A5 de 256 GB incluido dentro de la renta mensual a 36 meses en el plan azul; Motorola g56 de 256 GB incluido dentro de la renta mensual a 36 meses en el plan plata; Motorola edge 60 fusion de 256 GB con un 90 por ciento de descuento en el plan oro a 36 meses.

Mientras tanto, para prepago, AT&T México tendrá noches y fines de semana de TikTok ilimitado por 12 meses con recargas de $100 o más. Esta promoción es solo es para quienes porten su número. Por otro lado, equipos como el Samsung Galaxy A07 y el Honor Magic 7 Lite tendrán un 20 por ciento de descuento quedando a un precio de contado de 1mil 799 pesos y 7 mil 999 pesos respectivamente.

Samsung tendrá ofertas disponibles en Samsung.com/mx y la Samsung Shop App, con descuentos de hasta el 60 por ciento para transformar la experiencia tecnológica en cada aspecto de la vida. Una gran oportunidad para descubrir las mejores ofertas será el Live Commerce del Buen Fin, que se transmitirá en vivo en Samsung.com/mx/offer/samsung-live/ este jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas, con descuentos de hasta el 60%. Recuerda que estas ofertas son por tiempo limitado y estarán disponibles hasta el 19 de noviembre.

Samsung ofrecerá hasta 40 por ciento de descuento en su gama de pantallas y barras de sonido, ideales para transformar cualquier espacio en un centro de entretenimiento inteligente. Las nuevas funciones de Smart TV AI están disponibles en modelos Crystal, OLED, QLED y Neo QLED, con tamaños que van desde 43 hasta 98 pulgadas.

Tecnología de audio

La marca JBL, referente mundial en innovación de audio, suma tecnología de vanguardia y diseño accesible a través de productos pensados para estilos de vida diferentes, con descuentos de hasta 35 por ciento en sus diversas líneas de productos disponibles en www.jbl.com.mx.

Entre los productos están PartyBox 520 con su sonido explosivo, efectos de luz y portabilidad total para ambientar cualquier reunión; Boombox 4, la potencia más brutal en bocina portátil con batería prolongada y diseño resistente.

Para limpiar

Karcher se suma a la temporada de descuentos más esperada del año con ofertas de hasta el 50 por ciento en su portafolio de limpieza, invitando a los consumidores a invertir menos en soluciones más avanzadas, diseñadas con enfoque en sostenibilidad, salud y bienestar en el hogar.

Moda

Si buscas tenis, Vans tiene envío gratis y hasta 12 meses sin intereses sin mínimo de compra.

Para quienes quieren algo de Pandora, durante Buen Fin y Black Friday, la marca ofrece hasta 50 por ciento de descuento en productos seleccionados y un 15 por ciento adicional en la compra de tres o más piezas. Una oportunidad ideal para renovar la colección personal o elegir el regalo perfecto para cerrar el año con estilo.