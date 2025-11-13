Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 5:36 pm

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Salinas Pliego ha estado emitiendo mensajes amenazantes y despectivos contra los militantes de izquierda, a quienes ha llamado "zurdos", en especial contra quienes acompañan el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El magnate Ricardo Salinas Pliego amenazó este jueves al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió hoy 72 años de edad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), producto de la reforma judicial que impulsó el tabasqueño, fallara en siete juicios para obligarlo a pagar sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Yo también le tengo un regalo al corrupto del PEJE, y estoy seguro que le llegará… ", escribió Salina Pliego en X, antes Twitter, tras repostear una publicación en la que se lee: "En el cumpleaños de López Obrador, los ministros del acordeón tocaron al ritmo del poder. Le entregaron de 'presente' el fallo contra Grupo Salinas. No es justicia: es venganza y es extorsión".

Por la mañana, la Suprema Corte rechazó atraer los primeros amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que suman una deuda de más de 40 mil millones de pesos que se acumuló desde 2008 y que, al no existir otra instancia a la que pueda recurrir en México, debe pagar.

Salinas Pliego amenaza a AMLO
La amenaza de Salinas Pliego contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrado, generó rechazo en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

El empresario multimillonario ha estado emitiendo mensajes amenazantes y despectivos contra la izquierda, a cuyos militantes a llamado como "zurdos", en especial contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), hoy liderado por Claudia Sheinbaum Pardo.

"Esto apenas comienza", insistió el dueño de Elektra dos veces hoy.

En la Sesión Pública de este jueves, la Corte inició a las 11:04 la discusión de los recursos interpuestos por Salinas Pliego rechazando los impedimentos que interpuso contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, al señalar que no eran legales.

Salinas Pliego había sostenido que las ministras habían adelantado sus criterios previo a la votación de estos asuntos, algo que fue rechazado por el pleno de la Corte.

López Obrador cumple 72 años

Por la mañana, Sheinbaum Pardo publicó en su cuenta oficial de X una dedicatoria para reconocer la trayectoria política de López Obrador al describirlo como el dirigente y luchador social más destacado de la historia moderna del país.

“Hoy felicitamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, escribió la mandataria.

Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, municipio de Macuspana, Tabasco. Se desempeñó como Presidente de México del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió el cargo.

El exmandatario, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su carrera apoyando la candidatura del poeta Carlos Pellicer al Senado por Tabasco. En 1977 fue nombrado director del Instituto Indigenista de Tabasco, donde impulsó proyectos a favor de comunidades chontales.

En 1984 ocupó la dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor y, años después, entre 1996 y 1999, fue presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) así como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

López Obrador contendió tres veces por la Presidencia de la República. Finalmente, en 2018 obtuvo la victoria con el 53.19 por ciento de los votos, lo que marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación (4T). Desde su retiro, el expresidente reside en su rancho de Palenque, Chiapas, donde dedica su tiempo a la escritura. En 2024 publicó su libro ¡Gracias! y actualmente trabaja en una nueva obra.

