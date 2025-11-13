Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Salinas Pliego ha estado emitiendo mensajes amenazantes y despectivos contra los militantes de izquierda, a quienes ha llamado "zurdos", en especial contra quienes acompañan el proyecto de la Cuarta Transformación (4T).

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El magnate Ricardo Salinas Pliego amenazó este jueves al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió hoy 72 años de edad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), producto de la reforma judicial que impulsó el tabasqueño, fallara en siete juicios para obligarlo a pagar sus adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

"Yo también le tengo un regalo al corrupto del PEJE, y estoy seguro que le llegará… ", escribió Salina Pliego en X, antes Twitter, tras repostear una publicación en la que se lee: "En el cumpleaños de López Obrador, los ministros del acordeón tocaron al ritmo del poder. Le entregaron de 'presente' el fallo contra Grupo Salinas. No es justicia: es venganza y es extorsión".

Por la mañana, la Suprema Corte rechazó atraer los primeros amparos interpuestos por Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, que suman una deuda de más de 40 mil millones de pesos que se acumuló desde 2008 y que, al no existir otra instancia a la que pueda recurrir en México, debe pagar.

El empresario multimillonario ha estado emitiendo mensajes amenazantes y despectivos contra la izquierda, a cuyos militantes a llamado como "zurdos", en especial contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T), hoy liderado por Claudia Sheinbaum Pardo.

"Esto apenas comienza", insistió el dueño de Elektra dos veces hoy.

En la Sesión Pública de este jueves, la Corte inició a las 11:04 la discusión de los recursos interpuestos por Salinas Pliego rechazando los impedimentos que interpuso contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, al señalar que no eran legales.

Salinas Pliego había sostenido que las ministras habían adelantado sus criterios previo a la votación de estos asuntos, algo que fue rechazado por el pleno de la Corte.

López Obrador cumple 72 años

Por la mañana, Sheinbaum Pardo publicó en su cuenta oficial de X una dedicatoria para reconocer la trayectoria política de López Obrador al describirlo como el dirigente y luchador social más destacado de la historia moderna del país. “Hoy felicitamos al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas”, escribió la mandataria.