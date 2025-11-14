Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Obed Rosas

14/11/2025 - 12:05 am

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Que Zurdos de mierda, que Corte espuria, etcétera. Hay nuevo VIDEO de Salinas Pliego

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales. En junio pasado, la Procuraduría Fiscal indicó que su deuda ascendía a 74 mil millones de pesos. Es decir, lo resuelto por la Corte este jueves es apenas una parte del total de su deuda ante el SAT. A eso se suma la deuda de 600 millones de dólares que tiene con acreedores en Estados Unidos, y una demanda con AT&T Inc en ese país relacionada por vender Iusacell sin haber cubierto sus impuestos.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– “Hoy no se acaba, comienza”, escribió Ricardo Salinas Pliego instantes después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer los amparos interpuestos por sus empresas Grupo Elektra y TV Azteca que suman una deuda de más de 48 mil millones de pesos ante el SAT. Y en efecto, esto apenas inicia. En junio pasado, la Procuraduría Fiscal de la Federación explicó que Grupo Salinas tenía al menos 32 juicios pendientes tanto en la Corte como en otras instancias que ascienden a 74 mil millones de pesos.

Fue en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando, a pregunta de SinEmbargo, se precisó en marzo de 2024 que Salinas Pliego debía 63 mil millones de pesos por 17 juicios, un monto que originalmente ascendía a 38 mil millones de pesos, pero que aumentó luego de actualizaciones y por créditos emitidos en la pasada administración. Para junio pasado, la Presidencia, ya en el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Salinas Pliego debía 74 mil millones de pesos por 32 juicios pendientes.

Los adeudos Salinas Pliego con AMLO
En el Gobierno de López Obrador se dio a conocer una de las primeras cifras oficiales del adeudo de Salinas Pliego al SAT. Foto: Captura de pantalla.
El adeudo Salinas Pliego en el Gobierno de Sheinbaum
El adeudo Salinas Pliego en el Gobierno de Sheinbaum subió 11 mil millones de pesos. Foto: Captura de pantalla.

Este jueves la Corte determinó no amparar a las empresas de Grupo Salinas en cinco juicios de Grupo Elektra y en dos de TV Azteca que ascenderían a 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos, un monto que no es definitivo, debido a que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aún debe de informar el monto actualizado del adeudo de estas empresas a la Hacienda mexicana. Salinas Pliego había buscado que se le notificara previamente sobre este monto, para así tener un acto de autoridad ante el cual poder ampararse, algo que al final no sucedió.

En entrevista con "Los Periodistas", la Ministra Lenia Batres confirmó que el monto asciende a a 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos y explicó que lo resuelto no fue nada personal, sino recursos que se habían arrastrado de tiempo atrás.

"No son juicios personales porque se trata de juicios de dos empresas en las que él participa, que es Grupo Elektra y TV Azteca. Cinco juicios de Grupo Elektra, dos juicios de TV Azteca. Resolvimos 9 recursos de reclamación, 2 impedimentos y 4 juicios en lo sustantivo y se resolvieron indirectamente 3 juicios más por medio de la resoluciones de sus recursos de reclamación. Fue un paquete fuertísimo porque en conjunto implican 7 créditos fiscales por 48 mil 356 millones 928 mil 786 pesos", indicó.

La misma información proporcionada por la Presidencia en junio pasado reveló que aún hay juicios pendientes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por 8 mil millones de pesos y otros juicios en otras instancias judiciales que ascenderían a 20 mil millones de pesos. Como en los otros casos, se trata de montos que podrían ser modificados ante recargos, multas o actualizaciones.

Los juicios que Salinas Pliego tiene en tribunales impuestos
Los juicios que Salinas Pliego tiene en tribunales en cuestión de impuestos. Foto: Captura de pantalla.

De hecho, la Suprema Corte enlistó para el próximo miércoles otros dos asuntos referentes a los adeudos que tienen otras dos empresas de Salinas Pliego con la Hacienda mexicana: una deuda de 67 millones 165 mil 827 pesos de Nueva Elektra del Milenio que data de 2012; y otra de 645 millones 763 mil 797 pesos de Totalplay de 2017.

A estos casos que conocerá la Corte la próxima semana se suma el juicio que enfrenta TV Azteca en Estados Unidos por una deuda que ronda los 600 millones de dólares de una deuda que contrajo la televisora con acreedores en ese país, quienes han llevado su caso a los tribunales. Información de La Jornada señalaba que con miras a responder a sus acreedores en Estados Unidos, liderados por The Bank of New York Mellon, Tv Azteca plantea un “prolongado proceso de descubrimiento de pruebas”, que busca extender por un año.

De igual forma, en Estados Unidos enfrenta una deuda que tiene con la multinacional AT&T Inc que se originó en el año 2014, cuando la empresa compró la telefónica Iusacell, entonces propiedad de Salinas Pliego, la intención de la empresa extranjera era ingresar al mercado mexicano. Sin embargo presentó una demanda en 2020, alegando que se le debía dinero por impuestos que Ricardo Salinas Pliego no pagó y que databan de la propiedad anterior. Las empresas de Salinas impugnaron esto, pero perdieron y se les declaró en desacato por lo que tuvieron que pagar una fianza de 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar su arresto.

En lo que respecta a los casos que la Suprema Corte planea resolver la próxima semana. Se trata de un amparo directo en revisión que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que perdonó a Nueva Elektra del Milenio un pago de 67 millones de pesos.

Salinas Pliego recurrió una multa que le fue impuesta a su empresa por declarar una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió durante el ejercicio 2012 porque Elektra omitió declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario acumulable.

De esta manera se le impuso un pago de 67 millones 165 mil 827 pesos que fue confirmado por la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por lo que la empresa tramitó un amparo directo, en el que indicó que Grupo Elektra era una sociedad controlada por Grupo Salinas y que, conforme a la ley vigente en el año 2012, las únicas obligadas a pagar el impuesto eran las sociedades controladoras, es decir, Grupo Salinas.

La historia de impuestos no pagados de Salinas Pliego. Foto: Captura de pantalla.

En septiembre pasado, Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, se refirió a este caso e indicó que aunque en primera instancia ganó el SAT, luego los tribunales dieron la razón a la empresa. Ahora el SAT llevó el caso a la Suprema Corte quien tiene criterios en asuntos similares para resolver en favor del Fisco.

En el otro caso, se trata de un recurso de reclamación impuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en contra del acuerdo de 25 de abril de 2025 dictado en el amparo directo en revisión 2526/2025, a través del cual los ministros de la extinta Segunda Sala resolvieron a favor de Totalplay, ordenando al TFJA anular la sentencia que validaba el crédito fiscal de 645 millones 763 mil 797 pesos.

La Procuraduría Fiscal informó en septiembre pasado que Totalplay buscó deducir gastos que el SAT consideró indebidos porque la ley no los justifica y no los permite: viáticos, anticipos, servicios, entre otros. Si bien, el SAT ganó casi todo el caso en todas las instancias, excepto por una deducción que sí se aceptó (comisiones a distribuidores). Aún está pendiente un amparo en la Suprema Corte, que se resolverá la próxima semana.

Adeudo Elektra del Milenio
El adeudo de Elektra del Milenio. Foto: Captura de pantalla.
Adeudo Totalplay
El adeudo de Totalplay. Foto: Captura de pantalla.

Ayer los juicios resueltos corresponden a asuntos relacionados con la desconsolidación fiscal que permitió al Grupo Salinas diferir impuestos y trasladar pérdidas entre sus distintas empresas entre 2008 y 2013, por lo que están pendientes otros casos posteriores a esa fecha.

De esta manera, la Suprema Corte desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, con lo que quedó en firme la sentencia del Tribunal colegiado que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos.

Posteriormente avaló el proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa con el cual se desechó el amparo directo en revisión 5654/2024, con lo que quedó firme la sentencia del Tribunal colegiado que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de mil 431 millones 466 mil 606 pesos.

Y de la misma manera se votó a favor del proyecto de la Ministra María Estela Ríos González, con el cual el amparo directo en revisión 5608/2025 interpuesto por la empresa de Salinas Pliego fue declarado sin materia con lo cual quedó firme la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que condenó a Grupo Elektra a pagar la cantidad de 2 mil 4 millones 761 mil 834 pesos.

En otro asunto, el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz presentó su proyecto sobre el amparo directo en revisión 5145/2025, el cual consideró que era improcedente. En consecuencia, quedó firme la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que condena a Grupo Elektra a pagar la cantidad de un mil 603 millones 813 mil 882 pesos.

Luego la Corte avaló el otro proyecto del Ministro presidente que determinó rechazar el amparo directo en revisión 5731/2025 por improcedente. En consecuencia, queda firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Tv Azteca a pagar la cantidad de 2 mil 477 millones 748 mil 540 pesos.

En el mismo sentido se avaló el proyecto de la Ministra María Estela Ríos González con el cual se declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades en contra del acuerdo de 11 de septiembre de 2025, dictado en el amparo directo en revisión 5778/2025. Por lo tanto quedó firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Tv Azteca a pagar la cantidad de 4 mil 916 millones 910 mil 792 pesos.

Finalmente, la Corte votó a favor del proyecto de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf que declaró procedente el recurso de reclamación interpuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en contra del acuerdo de 2 de octubre de 2025 dictado en el amparo directo en revisión 6293/2025, con lo que quedó firme la sentencia del tribunal colegiado que condena a Tv Azteca a pagar la cantidad de 2 mil 615 millones 750 783 mil pesos.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

