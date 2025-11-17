De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Sugeyry Romina Gándara

17/11/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

De los cultivos a los laboratorios: cómo Michoacán evolucionó... junto con las drogas

La Familia Michoacana se asomó con Fox. Luego el palazo de Calderón... y ardió todo

Los asesinatos de alcaldes en México son una herida abierta de la que poco se habla, pero que se ha repetido una y otra vez en los últimos cinco sexenios. Un recuento realizado por SinEmbargo, permitió identificar al menos 115 homicidios dolosos de presidentes municipales entre 2003 y 2025.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Los asesinatos de alcaldes en México han sido una historia que se repite en sexenios y que no solo ha atravesado territorios, sobre todo en aquellos con mayores pugnas del crimen organizado, sino que también a todos los partidos.

Esta violencia política alcanzó niveles críticos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando se registraron los periodos más sangrientos para quienes ocupan las presidencias municipales, uno de los cargos más vulnerables dentro del sistema político.

El asesinato contra el Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez –ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en plena plaza principa– es el capítulo más reciente de esta historia trágica que lleva consumados desde hace al menos dos décadas.

Su muerte generó indignación social, pues el Alcalde había denunciado constantemente amenazas del crimen y había solicitado seguridad a la Presidenta Claudia Sheinbaum. El edil que llegó por la vía independiente con más de un 60 por ciento de aprobación, generó protestas y clamor genuino social, pero también fue utilizada por sectores de la derecha para recrudecer y alimentar su narrativa sobre la violencia en el país.

Sin embargo, lo que omiten esos partidos que hoy politizan este homicidio, es que en las últimas dos décadas hubo al menos 114 alcaldes asesinados a lo largo y ancho de México; y tan sólo en Michoacán —uno de los estados más peligrosos para cualquier autoridad local— ya suman 20 casos desde 2005.

Un recuento realizado por SinEmbargo, con base en una revisión de fuentes hemerográficas, informes como “Votar entre Balas”de Data Cívica, así como en la verificación individual de casos reportados en la prensa en las últimas dos décadas, permitió identificar estos 115 homicidios dolosos de presidentes municipales entre 2003 y 2025.

El primer caso identificado en este recuento ocurrió el 19 de octubre de 2003, cuando el Alcalde priista de Petlalcingo, Puebla, Jorge Vergara Tapia, fue asesinado por la espalda en el barrio San Gabriel, de acuerdo con reportes hemerográficos que documentaron que el Edil acudió a la casa de su cónyuge acompañado de un policía municipal.

Tras este crimen vinieron otros cuatro durante el mismo sexenio de Vicente Fox: el homicidio de Fernando Chávez López, Alcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, ocurrido el 8 de julio de 2005; el de Neguib Tadeo Manríque Madariaga, Alcalde priista de Ixtepec, Oaxaca, quien perdió la vida durante un enfrentamiento registrado el 13 de enero de 2006; el asesinato de Raúl Delgado Benavides, presidente municipal panista de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, ocurrido el 15 de julio de ese mismo año; y el caso de Walter Herrera Ramírez, de Huimanguillo, Tabasco, asesinado el 16 de noviembre de 2006 en la recta final, a casi unes de concluir del gobierno foxista.

Las cifras muestran que estos asesinatos comenzaron a repuntar justamente en el gobierno de Felipe Calderón, cuando se encendió la mecha de la violencia con la declaración de la guerra contra las organizaciones criminales.

Fue en esa gestión calderonista cuando los asesinatos de alcaldes (36 en total) se dispararon un 620 por ciento, en contraste con los cinco registrados con su antecesor Vicente Fox.

A lo largo de 20 años 115 alcaldes han sido asesinados. Imagen del Alcalde de Bochil, Sergio Antonio Zenteno Albores, fue asesinado a balazos cuando viajaban a bordo de su vehículo. Foto: Cuartoscuro

Dicha violencia alcanzó su punto más álgido en el periodo del priista Enrique Peña Nieto, cuando fueron asesinados al menos 38 alcaldes, lo que convierte su administración en la más letal para estas autoridades locales.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, se registraron 25 homicidios de alcaldes, mientras que en el arranque de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, la cifra asciende a 11 asesinatos en poco más de un año.

Si la mirada se concentra en los años individuales y no en los sexenios, el más violento para los alcaldes fue 2010, cuando fueron asesinados 16 presidentes municipales, seguido por 2018, que cerró con un total de 10 homicidios.

En el resto de los años la distribución evidencia que esta violencia nunca dejó de existir, pues se registró un asesinato en 2003, uno en 2005, tres en 2006, cuatro en 2008, seis en 2009, siete en 2011, tres en 2012, nueve en 2013, dos en 2014, dos en 2015, seis en 2016, nueve en 2017, diez en 2018, siete en 2019, dos en 2020, dos en 2021, ocho en 2022, uno en 2023, ocho en 2024 y ocho más en lo que va de 2025, año que aún tiene mes y medio pendiente para concluir.

El recuento muestra además un patrón de género marcado, pues de los 115 alcaldes asesinados, 106 eran hombres y nueve eran mujeres.

Los asesinatos de alcaldesas comenzaron en 2012, precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, cuando ocurrió el primer caso documentado contra una mujer presidenta municipal. Se trató de Marisol Mora Cuevas, Alcaldesa panista de Tlacojalpan, Veracruz, quien fue secuestrada el 25 de junio de 2012 cuando regresaba de Coatzacoalcos después de acompañar a la entonces candidata presidencial Josefina Vázquez Mota en su cierre regional de campaña por esa región. Dos días después, el cuerpo de la Edil fue encontrado sin vida.

El recuento muestra además un patrón de género marcado, pues de los 115 alcaldes asesinados, 106 eran hombres y nueve eran mujeres. Foto: Cuartoscuro

Luego de este crimen siguieron las muertes de la perredista Gisela Mota Ocampo, Alcaldesa de Temixco, Morelos, asesinada el 2 de enero de 2016; Olga Gabriela Kobel Lara, Alcaldesa de Juárez, Coahuila, asesinada el 10 de diciembre de 2018; Maricela Vallejo Olvera, Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz, asesinada el 24 de abril de 2019; Carmela Parral Santos, Alcaldesa de San José Estancia Grande, Oaxaca, asesinada el 16 de agosto de 2019; Florisel Ríos Delfín, Aalcaldesa de Jamapa, Veracruz, asesinada el 10 de noviembre de 2020; Yolanda Sánchez Figueroa, Alcaldesa de Cotija, Michoacán, asesinada el 3 de junio de 2024; Lilia Gema García Soto, Alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, asesinada el 15 de junio de 2025; y Martha Laura Mendoza Mendoza, Alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, asesinada el 17 de junio de 2025 por sujetos armados que le dispararon afuera de su domicilio.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, junto al del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez –ocurrido el lunes 20 de octubre de 2025 en Los Tepetates– volvió a poner en el centro del debate la violencia que no ha dejado de golpear al estado de Michoacán, una entidad donde los grupos criminales, que a lo largo de las décadas han estado en constante mutación, han impuesto por años un ambiente de extorsiones, amenazas y abusos que afecta tanto a la población como a sus autoridades locales.

Las cifras del INEGI difundidas el primero de agosto de 2025 exponen la magnitud del problema en Michoacán, pues entre 2012 y 2024 se registraron en Michoacán 22 mil 196 homicidios contra la población en general, con 2021 como el año más sangriento, cuando bajo el gobierno del perredista Silvano Aureoles se acumularon dos mil 696 asesinatos. Pero en cuanto a la violencia contra los alcaldes, Michoacán suma 20 homicidios desde 2005, con uno durante el gobierno de Vicente Fox, cinco en el sexenio de Felipe Calderón, cinco más en el de Enrique Peña Nieto, seis durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tres en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Michoacán es uno de los estados más letales para alcaldes.
Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas. Foto: Archivo / Pedro Anza / Cuartoscuro

A pesar de este contexto, Michoacán no es la entidad más letal para los alcaldes.

Ese lugar lo ocupa Oaxaca, donde el recuento de SinEmbargo identifica 21 alcaldes asesinados en los últimos 20 años, con siete de ellos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, seis durante el de Andrés Manuel López Obrador, cuatro en la administración de Felipe Calderón, tres en lo que va de la actual administración de Claudia Sheinbaum y uno en el sexenio de Vicente Fox.

Los siguientes estados con mayor número de homicidios de presidentes municipales son Guerrero con 12 víctimas, Veracruz con 10, Puebla con 9, Chihuahua con 8, Durango con 6, Jalisco con 4, Hidalgo con 3, Morelos con 3, Coahuila con 3, San Luis Potosí con 3, Chiapas con 3, Estado de México con 3, Nuevo León con 2 y finalmente Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Zacatecas y Guanajuato con un caso cada uno.

Hoy, mientras la oposición intenta convertir el asesinato de Carlos Manzo en una bandera política, deja fuera deliberadamente a las otras 114 víctimas que a continuación presentamos en la siguiente tabla.

El estudio Violencia dirigida a funcionarios locales publicado por el Proyecto de Sistematización de Datos sobre Hechos de Violencia y Localización de Conflictos Armados (Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLED), en junio de 2022, explica los funcionarios del gobierno local, incluidos gobernadores, alcaldes, concejales y otros funcionarios públicos, son atacados rutinariamente por una amplia gama de actores armados, desde los carteles que libran guerras territoriales en México hasta las fuerzas de ocupación rusas en Ucrania.

“Estos ataques se perpetran para restringir, intimidar o castigar a los administradores civiles que supervisan la prestación de servicios, la seguridad pública y otras funciones del gobierno. Sus consecuencias incluyen socavar la cohesión social y desalentar la participación en la vida pública en las comunidades afectadas”, destaca el amplio estudio, el cual hizo un seguimiento de hechos de violencia contra representantes locales del gobierno en cerca de 100 países, con estudios de caso en México, Brasil y otros cuatro países de todo el mundo.

El informe además explica que “en todo el mundo, los funcionarios locales son blanco rutinario de la violencia. Los gobernadores, alcaldes, concejales y funcionarios locales son atacados por una amplia gama de agentes violentos, como estados, insurgentes, milicias, grupos criminales, turbas y manifestantes. Estos ataques se perpetran para restringir, intimidar o castigar a los administradores civiles que supervisan la prestación de servicios, la seguridad pública y otras funciones del gobierno local. Sus consecuencias incluyen socavar la cohesión social y desalentar la participación en la vida pública en las comunidades afectadas”.

Según el informe, ambos países latinoamericanos superaron el promedio global de agresiones intencionadas contra funcionarios públicos con resultados fatales o lesiones personales. En México y Brasil, el 62 por ciento de los ataques se calificaron como "directos", lo que incluye actos como tiroteos o golpizas, en comparación con el 50 por ciento a nivel global. Los ataques no directos, como las revueltas públicas, representaron el resto de los hechos estudiados.

Los grupos criminales pueden influir en las elecciones aumentando la violencia, que trae como consecuencia una disminución en la participación, mientras protegen a los candidatos titulares con los que tienen acuerdos. También han utilizado la violencia para intimidar a los trabajadores electorales y han asesinado a candidatos que consideran una amenaza para sus intereses.

A nivel global, el conflicto político armado fue un factor común de violencia contra los funcionarios de gobierno, pero fuera de las zonas de guerra, el crimen organizado fue un responsable común, aunque con excepciones. Al respecto incluso el laboratorio Insign Crimen analizó que los grupos de delincuencia organizada suelen aumentar la violencia contra los políticos en el periodo previo a las elecciones, según el informe. Pero en algunas regiones de México con una presencia particularmente fuerte del crimen organizado, los grupos pueden ejercer tanto poder que la violencia ya no es necesaria para coaccionar.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

+ Sección

Galileo

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
2

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
3

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
4

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

5

Extorsionando con la extorsión

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
6

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
7

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
8

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
9

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

La "movilización de la Generación Z” del sábado 15 de noviembre, donde los jóvenes de la generación z se asomaron a cuentagotas.
10

CRÓNICA ¬ Violencia y viejos conocidos en la marcha de “jóvenes”... con pocos jóvenes

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
11

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
12

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
13

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

14

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
15

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Michoacán y el desafío de la prevención.
1

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

El gobierno EU anunció que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista, supuestamente dirigida por el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
2

EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
3

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
4

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.
5

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
6

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

7

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
8

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
9

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
10

Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
11

Portaaviones más poderoso de EU llega al Caribe; Trump ordena nuevo ataque y mueren 3

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
12

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda