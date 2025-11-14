Cuauhtémoc quita suspensión de Casa de las Mercedes, refugio indagado por trata

La Alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, informó que la suspensión fue aplicada derivado de una visita de verificación en la que no se exhibió la documentación completa en la materia.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Casa de las Mercedes, casa hogar de la sociedad civil clausurada el pasado 29 de octubre en medio de investigaciones sobre trata de personas y de la que fueron rescatado 80 menores de edad por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), podrá operar luego de que presentara un programa de protección civil vigente hasta 2028. Las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc realizaron ayer el realizó el retiro de los sellos por lo que este lugar puede continuar con sus operaciones.

El retiro de los sellos ocurrió a pesar de que continúa la investigación por violación y trata de personas, tras denuncias de habitantes en las que se encuentra implicado el hijo de la fundadora del sitio.

La demarcación, encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, informó que la suspensión fue aplicada derivado de una visita de verificación en la que no se exhibió la documentación completa en la materia.

La Alcaldía Cuauhtémoc retiró los sellos de suspensión en La Casa de las Mercedes, luego de que el establecimiento acreditó el cumplimiento de las medidas requeridas por Protección Civil. pic.twitter.com/eTnoRgMLcH — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) November 13, 2025

"Dentro del término legal establecido, la representación del inmueble presentó y acreditó su Programa Interno de Protección Civil, con vigencia hasta el año 2028, por lo que procedió el retiro de los sellos y la reanudación de actividades", indicó.

El pasado 30 de octubre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó sobre la reubicación segura de 80 niñas y adolescentes que se encontraron en las dos sedes del centro de asistencia social privado "Casa de las Mercedes", tras detectarse irregularidades y un caso de presunta agresión sexual.

"Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la Ley, más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos a actuar de inmediato ante esta situación", afirmó en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina precisó que la intervención fue resultado de la vigilancia cotidiana realizada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), que detectó una serie de irregularidades y posibles actos delictivos. "Tras la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se actuó de inmediato", expresó.

"El Gobierno de la Ciudad reitera este compromiso de apoyar, de hacer todo lo que sea necesario para cuidar a las infancias, más cuando se trata de infancias que están en una situación que no están con su familia", señaló. "Aquí lo más importante es que no podemos permitir que ningún lugar y menos en un espacio que esté para proteger a las niñas pueda haber abusos de este tipo", dijo.