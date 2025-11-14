ISSSTE fortalece servicios en Técamac; inaugura clínicas con quirófano y especialidad

Redacción/SinEmbargo

13/11/2025 - 11:24 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del ISSSTE, Martí Batres, inauguraron dos Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano.

Los centros de atención médica ampliarán sus capacidades operativas en beneficio de unos 100 mil habitantes de la región que podrán contar con servicios de psicología, nutrición, odontología, oftalmología, ginecología y obstetricia, entre otras especialidades. 

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, inauguraron este jueves las Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CFMEQ) “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”.

“Pasamos de un consultorio a 10 consultorios de medicina general, más 10 consultorios de otras especializaciones, 20 camas censables, tres quirófanos. Bueno, pues evidentemente estamos de fiesta, estamos muy contentos por esa ampliación de la infraestructura para la población trabajadora del Estado, en el Estado de México”, subrayó la mandataria.

El director general del ISSSTE reconoció la generosidad del gobierno municipal que el pasado 30 de agosto formalizó la donación al Instituto de ambas unidades con quirófanos, tanto de la infraestructura construida como del equipamiento, en beneficio de cerca de 100 mil derechohabientes de la región.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del ISSSTE, Martí Batres, inauguraron dos Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano.
La Clínica “Juana Belén Gutiérrez Chávez” ofrecerá diversas especialidades médicas en beneficio de la población de Tecámac. Foto: ISSSTE

Detalló que la CFMEQ “Juana Belén Gutiérrez Chávez” ofrece servicios de consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar, curaciones generales, farmacia y seis camas censables; además, telemedicina, oftalmología, ginecología y obstetricia, medicina interna y cirugía general.

“La otra clínica se llama ‘Héroes Tecámac’. Brinda consulta general, psicología, nutrición, odontología, planificación familiar y curaciones, también tiene su farmacia. Y brindará telemedicina, traumatología, gastroenterología, cirugía general y medicina interna; y contará con 14 camas censables”, agregó el funcionario.

Claudia Sheinbaum remarcó que antes se tenía la idea de que los servicios privatizados eran mejores que los públicos, por lo que el objetivo de la Cuarta Transformación es trabajar para fortalecer y defender la salud que brinda el Estado.

“Si hay honestidad, hay trabajo y hay compromiso, incluso se hacen mejor las cosas. Por eso nosotros somos defensores de lo público, porque en la medida que se invierte en el ISSSTE, que se invierte en el IMSS, que se invierte en el IMSS-Bienestar, en la medida que hay compromiso con el pueblo, los servicios de salud son cada vez mejores. Y eso es lo que representa la inauguración de esta clínica de medicina familiar”, expresó.

Por su parte, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, enfatizó la importancia de que el ISSSTE fortalezca su infraestructura hospitalaria en la entidad, donde hay más de un millón 285 mil derechohabientes.

“Este hospital que hoy se inaugura, es una muestra clara de que la colaboración, la suma de esfuerzos y el compromiso de los tres órdenes de gobierno es la mejor forma de servir a nuestro pueblo”, aseguró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del ISSSTE, Martí Batres, inauguraron dos Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano.
Las Clínicas en Tecámac ahora cuentan con 20 consultorios de medicina general y especialidades, 20 camas censables y tres quirófanos. Foto: ISSSTE

El Instituto hizo obras de adecuación y modificación de la infraestructura orientadas a garantizar la operación de ambas clínicas, como la actualización de la red eléctrica y de datos; el mantenimiento de la red hidráulica y sanitaria; la reconfiguración de espacios para archivo clínico, farmacia, almacén, vestidores y áreas de apoyo, así como el acondicionamiento de áreas administrativas, consultorios y farmacia.

En el acto estuvieron también presentes los titulares de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich; Mario Delgado Carrillo de la Secretaría de Educación Pública (SEP); la senadora Mariela Gutiérrez Escalante; y la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero.

Por parte del ISSSTE estuvieron presentes los directores de Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación; Rocío del Pilar Villarauz Martínez; de Medicina, Gustavo Reyes Terán, y la vocal ejecutiva del Fondo para la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), Jabnely Maldonado Meza; además de las directoras de las QMFEQ “Juana Belén Gutiérrez Chávez” y “Héroes Tecámac”, Miriam González Espinosa y María Elena Ángeles Sánchez.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del ISSSTE, Martí Batres, inauguraron dos Clínicas de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano.
Las instalaciones médicas contarán con el servicio de farmacia para surtir medicamentos de manera gratuita. Foto: ISSSTE

+ Sección

+ Sección

+ Sección

