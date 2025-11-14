Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 12:09 am

Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La Sedena detiene a 6 militares por la muerte de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa

Una riña termina en enfrentamiento a balazos en playa de Zihuatanejo; hay 4 muertos

Balacera en Tepito deja saldo de 3 muertos; la SSC-CdMx indaga posible ataque directo

El Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, sostuvo que no ha sido víctima de amenazas de manera previa al ataque contra el "Rancho Parceros", que no dejó lesionados ni fallecidos.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El "Rancho Parceros" del Alcalde electo del municipio de Jáltipan, Veracruz, Gildardo Maldonado Guzmán, fue atacado a balazos el jueves por la madrugada por un grupo de sujetos armados que dispararon en contra de la fachada del lugar.

El Alcalde electo, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, dijo a los medios que acudió ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia por el ataque a su propiedad, ubicada a un costado de la carretera Transístmica Federal. No obstante, precisó que él no se encontraba en el rancho al momento de la balacera.

“No ha habido amenazas nunca hacia mi persona, hoy es muy lamentable, pero creo que es lo que estamos viviendo en todo el país”, aseguró Maldonado Guzmán, quien dijo temer por su vida.

“Tengo que cuidar mi integridad, no es posible que a las personas que queremos hacer el bien en nuestros municipios, nos siga pasando esta situación. Lo vivimos en Michoacán con el compañero Carlos Manzo, lo que se vivió hace algunos meses con nuestra candidata de Morena, en Texistepec y ahorita lo que está viviendo un servidor”, declaró.

En es marco, Maldonado Guzmán comentó que hizo una solicitud para que se le restablezca la seguridad que se le otorgó durante su campaña por la Alcaldía de Jáltipan, la cual le fue retirada una vez que concluyó el proceso electoral, el pasado 1 de de junio de 2025.

“A la mayoría [de candidatos] se nos brindó, este, apoyo o seguridad. Terminando la elección se nos fue retirado a todos. [Pero] les quiero comentar que igual en el mes de septiembre yo ya pedí apoyo porque igual como lo que ha sucedido en todo el país. Ahorita ya estamos en comunicación con el Gobierno del estado y esperemos pronto resultado favorable para mi persona”, relató.

Tras el ataque contra el "Rancho Parceros", elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano arribaron al lugar para llevar a cabo un operativo de búsqueda de los agresores en distintos municipios, pero hasta este momento las autoridades no han reportado personas detenidas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación por el ataque ocurrido en el municipio de Jáltipan, el cual no dejo personas lesionadas ni fallecidas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Enemigos

"Sí, es cierto que hay cosas extrañas sucediendo y grupos oscuros y ominosos, animados por manos que...
Por María Rivera
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

+ Sección

Galileo

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
1

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
2

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
3

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Salinas Pliego
4

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
5

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
6

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
7

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.
8

La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
9

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
10

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Ricardo Salinas Pliego incursionó en el mundo del juego de apuestas y sorteos gracias a Enrique Peña Nieto, quien antes de dejar el cargo le otorgó el permiso.
11

Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

12

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

13

Carlos Manzo con el PRIAN

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
14

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Adelita Grijalva asumió su escaño en el Congreso de EU tras el intento de los republicanos de frenarla, pues su voto es clave para revelar los archivos Epstein.
15

Cómo Adelita Grijalva, nieta de migrante mexicano, ayuda a abrir los archivos Epstein

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
1

Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
2

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
3

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas al Código Penal capitalino que castigan con mayor severidad el despojo de inmuebles.
4

Congreso de la CdMx eleva penas por despojo: alcanzan hasta los 11 años de prisión

Ministros en la sesión en la que se discutieron 7 créditos fiscales de Salinas Pliego
5

ENTREVISTA ¬ Esta nueva Corte resolverá públicamente, antes nadie se enteraba: Lenia

Los mexicanos residentes en el extranjero pueden emitir su voto en las elecciones presidenciales y en las consultas populares.
6

#PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
7

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Secretario de Guerra de EU
8

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas, debería pagar los impuestos que adeuda al Estado mexicano.
9

"Que paguen sus impuestos en vez de pagar campañas", dice Claudia a deudores fiscales

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
10

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Organizaciones, familiares y políticos han cuestionado con dureza el homenaje que el Gobierno morenista de Guerrero le brindó al exgobernador Rubén Figueroa.
11

Organizaciones y víctimas se suman a repudio de Indignante homenaje a Rubén Figueroa

Sacerdote de Tultepec desaparecido es hallado sin vida; detienen a dos.
12

La FGJEM halla sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar en Nextlalpan; hay 2 detenidos