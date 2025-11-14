Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

El Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, sostuvo que no ha sido víctima de amenazas de manera previa al ataque contra el "Rancho Parceros", que no dejó lesionados ni fallecidos.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).- El "Rancho Parceros" del Alcalde electo del municipio de Jáltipan, Veracruz, Gildardo Maldonado Guzmán, fue atacado a balazos el jueves por la madrugada por un grupo de sujetos armados que dispararon en contra de la fachada del lugar.

El Alcalde electo, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, dijo a los medios que acudió ante las autoridades correspondientes para presentar una denuncia por el ataque a su propiedad, ubicada a un costado de la carretera Transístmica Federal. No obstante, precisó que él no se encontraba en el rancho al momento de la balacera.

“No ha habido amenazas nunca hacia mi persona, hoy es muy lamentable, pero creo que es lo que estamos viviendo en todo el país”, aseguró Maldonado Guzmán, quien dijo temer por su vida.

“Tengo que cuidar mi integridad, no es posible que a las personas que queremos hacer el bien en nuestros municipios, nos siga pasando esta situación. Lo vivimos en Michoacán con el compañero Carlos Manzo, lo que se vivió hace algunos meses con nuestra candidata de Morena, en Texistepec y ahorita lo que está viviendo un servidor”, declaró.

En es marco, Maldonado Guzmán comentó que hizo una solicitud para que se le restablezca la seguridad que se le otorgó durante su campaña por la Alcaldía de Jáltipan, la cual le fue retirada una vez que concluyó el proceso electoral, el pasado 1 de de junio de 2025.

“A la mayoría [de candidatos] se nos brindó, este, apoyo o seguridad. Terminando la elección se nos fue retirado a todos. [Pero] les quiero comentar que igual en el mes de septiembre yo ya pedí apoyo porque igual como lo que ha sucedido en todo el país. Ahorita ya estamos en comunicación con el Gobierno del estado y esperemos pronto resultado favorable para mi persona”, relató.

Tras el ataque contra el "Rancho Parceros", elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano arribaron al lugar para llevar a cabo un operativo de búsqueda de los agresores en distintos municipios, pero hasta este momento las autoridades no han reportado personas detenidas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz inició una carpeta de investigación por el ataque ocurrido en el municipio de Jáltipan, el cual no dejo personas lesionadas ni fallecidas.