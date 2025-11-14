VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 8:13 am

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital

La SSC afirmó que la familia del agente contará con el apoyo institucional, legal y psicológico que requiera, así como las prestaciones que corresponden conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Brandon López Solís, oficial de la policía capitalina, murió ayer tras permanecer dos días hospitalizado herido de bala por hacer frente a dos individuos que robaron un supermercado en la Alcaldía Gustavo A. Madero, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), Pablo Vázquez Camacho. Hasta el momento no se reportan detenidos.

"Con profundo pesar informo que el compañero Policía Tercero, López Solís Brandon, adscrito a la UPC Cuautepec y quien en días pasados valientemente enfrentó a dos hombres armados en Alcaldía Gustavo A. Madero, perdió la vida. Desde la SSC-CdMx enviamos nuestras condolencias a sus familiares, reiterando nuestro apoyo y acompañamiento en todo momento", escribió Camacho en su cuenta de X, antes Twitter.

Aseguró que el hecho no será olvidado y que todos los responsables serán llevados ante la justicia. "El valor y la vocación de servicio de Brandon serán ejemplo para todas y todos los servidores públicos que conformamos esta institución", añadió.

De acuerdo con los deportes, el policía capitalino sólo tenía 28 años y estaba casado. La SSC añadió que el deceso de López Solís ocurrió cuando recibía atención médica especializada en un hospital privado, derivado a los daños causados por la lesión de arma de fuego en la cabeza.

También afirmó que la familia del agente contará con el apoyo institucional, legal y psicológico que requiera, así como las prestaciones que corresponden conforme a lo establecido en las leyes y reglamentos.

El ataque, registrado el pasado 11 de noviembre, fue grabado por una cámara de seguridad en el cruce de Juventino Rosas y Morelos, de la colonia Valle Madero en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el video, los criminales asaltaron una tienda de supermercado poco antes de las 21:00 horas. El policía Brandon López Solís se percató del crimen y caminó hacia ellos para intentar detenerlos.

El oficial forcejó con el delincuente, pero este le disparó y emprendió la fuga, dejando en el piso algunas pertenencias y al elemento sobre el asfalto.

“En coordinación con la Fiscalía General de Justicia, se trabaja en las investigaciones para identificar y detener a los probables responsables del cobarde ataque que sufrió el oficial mientras trataba de evitar el asalto a una tienda departamental en la colonia Valle Madero, de la alcaldía Gustavo A. Madero”, compartió.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

