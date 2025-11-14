La Feria del Frijol llegará por primera vez a la CdMx con conciertos y degustaciones

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 10:09 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los transportistas sueltan carreteras. El Gobierno ofrece alternativas para el maíz

Campesinos anuncian paro nacional y toma de aduanas el próximo 24 de noviembre

Claudia presiona para alcanzar autosuficiencia: prioridad al campo, al maíz, al agua

La Feria del Frijol 2025 reunirá música, degustaciones y productores de varias regiones del país los días 14 y 15 de noviembre en el Monumento a la Revolución.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México invitó esta mañana a  participar en la primera edición de la Feria del Frijol 2025, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, con el propósito de destacar el valor cultural y alimentario del frijol, así como de acercar este producto a la población.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que el evento se realizará en el Monumento a la Revolución y permanecerá abierto los días 14 y 15 de noviembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con acceso para todo el público.

“Con el gusto de anunciar la primera feria a nivel nacional que se hace en la Ciudad de México para reconocer uno de los granos más importantes en la dieta de los mexicanos: la Feria del Frijol. […] Estarán los principales productores del frijol, estarán grupos musicales, de danza y lo hacemos con el fin de difundir que el frijol es un alimento muy saludable para nosotros", destacó desde Palacio Nacional.

¿Qué actividades habrá en la Feria del Frijol?

La Feria del Frijol presentará una programación artística dirigida a públicos de todas las edades. El cartel incluye la participación de grupos y solistas como Los Salmerón, La Sin Permiso, Juan Sant, Valeria Rojas, Baile Folclórico, La Necedad Orquesta y El David Aguilar, quienes ofrecerán presentaciones en distintos horarios.

Además del programa musical, el evento contará con degustaciones de platillos elaborados con frijol, en las que se reunirán diversas preparaciones tradicionales que incluyen antojitos y recetas regionales, a fin de mostrar la variedad culinaria que rodea a este grano y el país.

En tanto, productores de las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se sumarán a la feria para exhibir sus cosechas, donde también se unirán representantes de entidades como Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, quienes presentarán diversas variedades de frijol cultivadas en sus regiones.

Asimismo, el programa contempla exposiciones, talleres, juegos, venta de frijol y concursos, así como una expo venta de productos derivados, con el objetivo de acercar al público a la agrobiodiversidad del país y fomentar el reconocimiento de los cultivos nacionales.

¿Cuáles son los beneficios del frijol?

A nivel global se reconocen alrededor de 150 especies de frijol; de ellas, 57 se encuentran en México y 31 son endémicas. Según las autoridades, el consumo de este grano aporta diversos beneficios para la salud, los cuales son:

  • Es fuente de proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y ácidos grasos saludables.
  • Tiene alto contenido de fibra soluble, la cual ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, reduce el colesterol y mejora la microbiota intestinal.
  • Contribuye a la nutrición de la piel, del sistema nervioso y los órganos intervienen en la digestión gracias a su contenido de niacina, también conocida como vitamina B3.
  • Su contenido de ácido fólico y hierro promueve el metabolismo de las proteínas y la prevención de la anemia.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
1

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
2

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
3

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
4

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
5

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
6

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Salinas Pliego
7

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
8

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital
9

VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

"Alito" Moreno dice que denunciará a Sheinbaum por justificar expropiación de predios.
10

DATOS ¬ ¿Quién gasta 100 millones en cursos sobre IA, likes y memes? El PRI de Alito

Una funcionaria menor de Guerrero fue despedida después de que el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa provocara una fuerte indignación en la sociedad.
11

Cae funcionaria menor por el homenaje a Rubén Figueroa. Evelyn Salgado, desaparecida

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
12

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
13

VIDEO ¬ Funcionario de Colima agrede a Diputado federal de Morena; exigen su remoción

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
14

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

15

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los gobiernos de México y de Quintana Roo dieron a conocer nuevas medidas para recuperar los niveles turísticos de Tulum.
1

Quintana Roo habilita accesos libres y gratuitos a playas de Tulum; impulsan turismo

2

Rusia realiza ataque masivo con 450 drones a tres ciudades ucranianas, incluida Kiev

3

La Feria del Frijol llegará por primera vez a la CdMx con conciertos y degustaciones

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
4

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Oficial de la SSC que enfrentó a asaltantes de supermercado muere en hospital
5

VIDEO ¬ Policía enfrenta a asaltantes de supermercado en la GAM; muere en el hospital

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
6

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos
7

Marco Rubio descarta enviar fuerzas armadas de EU a México para combatir al "narco"

Funcionario de Colima intenta agredir a Diputado federal de Morena
8

VIDEO ¬ Funcionario de Colima agrede a Diputado federal de Morena; exigen su remoción

Gildardo Maldonado, Alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
9

Rancho de Gildardo Maldonado Guzmán, Alcalde electo de Jáltipan, es atacado a balazos

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
10

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
11

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una serie de reformas al Código Penal capitalino que castigan con mayor severidad el despojo de inmuebles.
12

Congreso de la CdMx eleva penas por despojo: alcanzan hasta los 11 años de prisión