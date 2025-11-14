La Feria del Frijol llegará por primera vez a la CdMx con conciertos y degustaciones

La Feria del Frijol 2025 reunirá música, degustaciones y productores de varias regiones del país los días 14 y 15 de noviembre en el Monumento a la Revolución.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México invitó esta mañana a participar en la primera edición de la Feria del Frijol 2025, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, con el propósito de destacar el valor cultural y alimentario del frijol, así como de acercar este producto a la población.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, informó que el evento se realizará en el Monumento a la Revolución y permanecerá abierto los días 14 y 15 de noviembre en un horario de 10:00 a 18:00 horas, con acceso para todo el público.

“Con el gusto de anunciar la primera feria a nivel nacional que se hace en la Ciudad de México para reconocer uno de los granos más importantes en la dieta de los mexicanos: la Feria del Frijol. […] Estarán los principales productores del frijol, estarán grupos musicales, de danza y lo hacemos con el fin de difundir que el frijol es un alimento muy saludable para nosotros", destacó desde Palacio Nacional.

Me emociona compartirles que este 14 y 15 de noviembre viviremos la primera Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad, organizada por @alimenbienestar en coordinación con instituciones del @GobiernoMX y del @GobCDMX. 🤝🏽🇲🇽 Les esperamos en el Monumento a la Revolución para esta… pic.twitter.com/KLUEXIj4Fa — María Luisa Albores González (@Mary_Luisa_AG) November 11, 2025

¿Qué actividades habrá en la Feria del Frijol?

La Feria del Frijol presentará una programación artística dirigida a públicos de todas las edades. El cartel incluye la participación de grupos y solistas como Los Salmerón, La Sin Permiso, Juan Sant, Valeria Rojas, Baile Folclórico, La Necedad Orquesta y El David Aguilar, quienes ofrecerán presentaciones en distintos horarios.

Además del programa musical, el evento contará con degustaciones de platillos elaborados con frijol, en las que se reunirán diversas preparaciones tradicionales que incluyen antojitos y recetas regionales, a fin de mostrar la variedad culinaria que rodea a este grano y el país.

En tanto, productores de las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se sumarán a la feria para exhibir sus cosechas, donde también se unirán representantes de entidades como Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, quienes presentarán diversas variedades de frijol cultivadas en sus regiones.

Asimismo, el programa contempla exposiciones, talleres, juegos, venta de frijol y concursos, así como una expo venta de productos derivados, con el objetivo de acercar al público a la agrobiodiversidad del país y fomentar el reconocimiento de los cultivos nacionales.

¿Cuáles son los beneficios del frijol?

A nivel global se reconocen alrededor de 150 especies de frijol; de ellas, 57 se encuentran en México y 31 son endémicas. Según las autoridades, el consumo de este grano aporta diversos beneficios para la salud, los cuales son: