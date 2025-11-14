Quintana Roo habilita accesos libres y gratuitos a playas de Tulum; impulsan turismo

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 12:48 pm

Los gobiernos de México y de Quintana Roo dieron a conocer nuevas medidas para recuperar los niveles turísticos de Tulum.

Los gobiernos de México y de Quintana Roo anunciaron en la "mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum un plan con 128 acciones, incluidas la apertura de accesos públicos gratuitos a las playas y la zona hotelera de Tulum.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– La Secretaría de Turismo (Sectur) de México y el Gobierno de Quintana Roo anunciaron este viernes en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el plan "Tulum Renace", que contempla 128 acciones para impulsar el turismo nacional e internacional en la joya mexicana en el caribe, y que tiene en su centro la apertura de accesos públicos gratuitos a playas en el Parque Jaguar y a la zona hotelera.

Josefina Rodríguez, titular de la Sectur federal, dio a conocer el plan "Tulum Renace" y resaltó: "Hoy habilitamos los dos accesos principales del Parque Jaguar, el tradicional que tanto lo había pedido el destino, y el acceso sur, por ahí podemos ya entrar todos, los visitantes nacionales y extranjeros, residentes de Quintana Roo, los 365 días, a las 4 playas que se encuentran en el Parque Jaguar", señaló en la "mañanera" desde Palacio Nacional.

"Puedes entrar corriendo, en bicicleta, en familia, y puedes acceder a las cuatro playas. Y de forma histórica, se han abierto dos nuevos accesos públicos en la zona hotelera, que Tulum nunca había tenido. El primero está en el kilómetro 4.5 PLaya Conchitas, y en el kilómetro 5.5 que le llamamos acceso de Playa del Pueblo", añadió.

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, presenta el plan Tulum Renace en la "mañanera" de Sheinbaum. Foto: Édgar Negrete, Cuartoscuro

Además, adelantó que habrá anuncios de nuevos accesos en el Parque Jaguar, pero también en la zona hotelera. "Todos y todas podemos hacer uso del Parque Jaguar, todos los días: a hacer deporte, actividades lúdicas. Háganlo suyo, son las playas más bonitas de este destino", indicó.

Rodríguez precisó que Tulum recibió un millón 348 mil 901 turistas entre enero y octubre de este año. El aeropuerto de Tulum recibió en el mismo periodo a un millón 020 mil pasajeros, un 9.4 por ciento más que en el año anterior. La ocupación en la ciudad balnearia es de un 75.8 por ciento, pues ya inició la temporada alta.

En una conexión desde las playas de Tulum, Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, indicó que hay "playas libres, acceso gratuito para todas y todos, a las personas locales, nacionales y extranjeras las invitamos a pasar por aquí, todos los días".

"Tulum es para todas y todos, sin discriminación. Son bienvenidos con sus instrumentos musicales, con su equipo para hacer deporte, con sus juguetes, pero por supuesto que hay que cuidar las playas, no olvidemos que es un área natural protegida", subrayó Lezama.

La Gobernadora finalizó su conexión reafirmando que esta apertura en Tulum se hizo "escuchando a la gente, sus peticiones, sus necesidades, es el pueblo el que nos guía. Vacacionar y descansar de manera libre en estas playas es un derecho".

Rodríguez precisó que las mesas encabezadas por Sectur y el Gobierno de Quintana Roo elaboraron el plan Tulum Renace, con 128 acciones para impulsar a una de las joyas mexicanas en el Caribe. Se impulsa en cuatro ejes: regulación ordenada de atractivos turísticos; manejo urbano y ambiental responsable; desarrollo y promoción turística; y mejora integral de infraestructura y equipamientos.

La titular de Sectur explicó que, además de los accesos públicos dentro del Parque Jaguar, se instalaron puntos de información y señalética turística, así como un código QR en la taquilla que permitirá identificar a los prestadores oficiales de servicios turísticos, con el objetivo de ofrecer una experiencia segura y ordenada a los visitantes.

Señaló que esta medida busca fortalecer la coordinación entre autoridades, operadores y turistas para mantener la conservación del Área Natural Protegida y asegurar que todas las actividades se desarrollen conforme al reglamento establecido.

