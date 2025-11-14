VIDEO ¬ Alumnos de Guanajuato abuchean a Noroña; "no tengo problema", dice legislador

Durante el intercambio, un joven con un micrófono le pidió al Senador responder varias preguntas, a lo que Noroña se negó, diciendo que le estaban faltando al respeto.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Gerardo Fernández Noroña, Senador de la Pública por el partido Morena, fue abucheado ayer por los alumnos de la Universidad de Guanajuato, que lo confrontaron sobre el caso de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, asesinado el pasado 2 de noviembre, y sobre sus propiedades.

“La verdad es que por mí se pueden quedar ahí. Yo no tengo problema, si no he tenido problema en que estén gritando e interrumpiendo, menos tengo problema... Qué se queden ahí, me da lo mismo”, respondió Noroña, al ver que durante su intervención en un evento de la universidad, un grupo de jóvenes intentó subir al escenario para increparlo

Tras la irrupción de los jóvenes en el recinto, otro grupo simpatizantes del morenista gritó “¡qué se bajen!” para que Noroña continuara su participación, sin que los moderadores del encuentro pudieran imponer orden.

La confrontación se detonó luego de que un joven le preguntara al legislador su opinión sobre el homicidio de Carlos Manzo, a lo que Noroña quiso explicar que Manzo había dejado su seguridad a cargo de la policía municipal de Uruapan.

"La pregunta que hizo es seria, respetuosa y de un tema del momento. No hay ninguna duda que el asesinato de Carlos Manzo ha conmocionado la opinión publica nacional. No hay ninguna duda de que se trató un reto del crimen organizado al Estado mexicano. Fue en un evento público. Hay varias interrogantes [...] Carlos Manzo decidió que su seguridad personal recayera en la policía municipal, ¿estamos de acuerdo en eso?", cuestionó Noroña, a lo que se escucharon gritos de "¡No es cierto!" de algunos asistentes.

#ÚltimaHora 📣 Estudiantes confrontan a @fernandeznorona durante ponencia en la Universidad de Guanajuato. Ante gritos, señalamientos y acusaciones de un grupo de jóvenes, Noroña retó a uno de ellos a subir y debatir; después se negó y culpó a la moderadora de poner el desorden pic.twitter.com/sfe46EVMHm — Alex Ramblas⚡️ (@alexramblasr) November 14, 2025

En videos compartidos en redes sociales, se aprecia al político dirigiéndose al auditorio y pidiéndoles que levanten la mano para votar si se continuaba con la actividad académica, a lo que la mayoría votó a favor.

Durante el intercambio, un joven con un micrófono le pidió al Senador responder varias preguntas, a lo que Noroña se negó, diciendo que le estaban faltando al respeto.

“No me parece correcto... No voy a oír porque ustedes no están respetando. No puede ser que la mayoría de la gente esté escuchando y que interrumpan, que se sumen al presidium y que permitan reventar la asamblea, esa no es la manera correcta de conducirse, quieren protestar, que protesten... ¡Vengase todo el auditorio!”, enfatizó Noroña mientras era cuestionado también sobre su patrimonio.

Finalmente, Noroña dijo que les va a regalar a los jóvenes que se manifestaron un libro de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que estén más informados. “Les decía yo, son décadas de lucha, a ese grupo que está ahí les voy a regalar el libro de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo para que se enteren un poco de lo que hemos hecho, de lo que hemos luchado, de lo que ha avanzado el país, de cómo hemos ido enfrentado los retos y dificultades que la Patria encontró”, dijo.