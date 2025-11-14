Selección Mexicana elimina en penales a Argentina y pasa a octavos en Mundial Sub 17

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 3:22 pm

La selección mexicana SUb 17 clasificó a octavos de final del Mundial de la categoría tras vencer a Argentina en penales.

La selección mexicana empató 2-2 con Argentina en la eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 en Catar; en los penales ganó 5-4 a los albicelestes con la redención del portero Santi López.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El futbol siempre da revancha. Hoy se la dio a la selección mexicana, que derrotó a su bestia negra, Argentina, en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 que se juega en Catar. El equipo mexicano clasificó a los octavos de final con Santi López, como figura: el portero había fallado en el empate de la albiceleste, pero en la serie de penales atajó el primero del rival y anotó la pena máxima definitiva.

El partido parecía condenado a repetir la historia de siempre. La selección argentina abrió el marcador en el minuto 9 del partido, con un gol de Ramiro Tulian. La primera parte era un paseo de los sudamericanos, que ganaron su grupo con tres victorias, once goles a favor y apenas dos en contra. La noche parecía venirse encima de México.

Sin embargo, la selección mexicana revivió con coraje y personalidad. En el segundo tiempo, todo cambió: el dominio fue de los tricolores, que primero empataron con el gol de Luis Gamboa al minuto 46 y luego el mismo jugador consiguió su doblete personal, cuando marcó el 2-1 parcial en el minuto 58.

A partir de entonces, la selección mexicana resistió como pudo el embate argentino. El conjunto mexicano se había clasificado casi de milagro a los dieciseisavos de final del Mundial de la especialidad en Catar: ganó un partido y perdió dos, pero se metió entre las mejores 32 selecciones gracias a la diferencia en las tarjetas amarillas y rojas.

Santi López, de villano a héroe

Pero de nuevo el castillo edificado por México parecía haberse sostenido sobre arena. En el minuto 87, el argentino Fernando Closter igualó el marcador luego de un error del portero azteca, Santi López, que salió mal en un centro, calculó erróneamente y dejó servido el gol a la albiceleste.

Los últimos cinco minutos del juego fueron para Argentina, que parecía eliminada y de repente se llevaba por delante a México. Pero los tricolores resistieron y mandaron el partido a los penales.

En la tanda definitiva, Santi López, el villano hasta entonces de la película, se erigió como el redentor de los mexicanos: atajó el primer penal a Argentina y sus compañeros anotaron sin fallar, cada uno mejor que el otro. Parecía como si, después del golpazo del empate sobre la hora, hubiera renacido un equipo nuevo, más fuerte.

Desde ese momento nadie falló en la tanda. Con el partido empatado 4-4 en los penales, Santi López tomó el balón y marcó el quinto gol, el definitivo de la serie, para clasificar a la selección mexicana a los octavos de final del Mundial Sub 17. El grito fue de redención y también de venganza.

La selección mexicana rompe la racha con Argentina

Y es que México ha sufrido desde siempre con Argentina, sobre todo cuando se trata de fases finales. En 1993, en la Copa América de Ecuador, la selección de Miguel Mejía Barón perdió la final con los albicelestes. En 2006, el tricolor de Ricardo La Volpe cayó ante Argentina en los octavos de final del Mundial de Alemania. En 2010, ocurrió lo mismo, en el Mundial de Sudáfrica 2010.

En Catar, pero en 2022, la selección argentina le había ganado a México 2-0 en la fase de grupos, y prácticamente el futuro campeón del mundo condenó a los aztecas en aquel torneo. Y apenas en octubre, hace unas semanas, los sudamericanos eliminaron en cuartos de final del Mundial Sub 20 a la selección mexicana, con un marcador de 2-0.

La emoción de los jugadores de la selección mexicana tras eliminar a Argentina del Mundial Sub 17 de Catar 2025.
La emoción de los jugadores de la selección mexicana tras eliminar a Argentina del Mundial Sub 17 de Catar 2025. Foto: @miseleccionsubs

Los mexicanos rompieron por fin este viernes en Catar una larga racha. La última vez que habían vencido a su similar Argentina, había sido precisamente en otro Mundial Sub 17, pero de hace 12 años, en Emiratos Árabes, cuando golearon 3-0 en semifinales. Aquel equipo después perdería la final con Nigeria.

México busca emular a las selecciones tricolores que ganaron el Mundial Sub 17: la de 2005 en Perú, y la de 2011, cuando fue anfitriona. También intentará mejorar el extraordinario bronce que la selección femenil Sub 17 consiguió la semana pasada, al vencer a Brasil por el tercer lugar, luego de llegar a semifinales.

La selección mexicana Sub 17 se enfrentará con Portugal en los octavos de final el próximo martes 18 de noviembre.

