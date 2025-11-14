EU retira la visa al Alcalde morenista de San Luis Río Colorado, César Iván Sandoval

Sandoval Gámez declaró que no tiene conocimiento de investigaciones en su contra en ninguno de los dos países y reiteró que el procedimiento fue administrativo.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez, confirmó este jueves que autoridades migratorias de Estados Unidos (EU) le retiró su visa, luego de ser retenido por Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El Edil señaló que únicamente se le informó que la decisión obedecía a un motivo administrativo.

"Íbamos a una reunión a Yuma para firmar un convenio ambiental. Al cruzar nos pasaron a segunda revisión para verificar la visa y efectivamente se me fue retirada. Respeto los procedimientos de cada país y no existe en estos momentos ninguna averiguación en mi contra. Agradezco al personal de la aduana por el trato respetuoso que nos dieron y también a la ciudadanía por su apoyo”, expresó a la prensa.

Sandoval Gámez fue esposado y retenido por agentes de CBP cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense por el carril de Inspección Rápida de la Red Electrónica Segura para Viajeros (SENTRI, por sus siglas en inglés). El Alcalde viajaba en una camioneta oficial Chevrolet Tahoe gris, acompañado del director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del mismo municipio, Paolo Navarro. Aunque ambos fueron enviados a una inspección adicional, sólo a Sandoval le colocaron esposas antes de trasladarlo a la zona de revisión secundaria, donde permaneció bajo resguardo durante varias horas.

🚨 #OJO | Confirma alcalde de SLRC, #Sonora que su visa de #EEUU fue cancelada y que estuvo retenido por horas en la aduana César Iván Sandoval explicó que se dirigía a Yuma, Arizona para una reunión de trabajo cuando fue retenido por autoridades. Asimismo, aseguró que no hay… pic.twitter.com/orZYDvfzGp — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) November 14, 2025

El vehículo oficial quedó detenido dentro del puerto fronterizo de San Luis, Arizona, mientras agentes federales realizaban procedimientos complementarios. Una vez concluido el trámite, un escolta municipal lo recogió y lo llevó en una camioneta perteneciente a su hermano, Héctor Sandoval.

El Alcalde tenía previsto viajar a Yuma para asistir a una reunión binacional y formalizar un convenio de cooperación en materia de calidad ambiental entre autoridades de Arizona y el municipio sonorense. Tras su detención, el encuentro fue cancelado.

La detención luego de que al menos otros tres alcaldes de la región —entre ellos Juan Gim Nogales, de Nogales, y Óscar Eduardo Castro, de Puerto Peñasco— hayan enfrentado cancelaciones similares de sus visas.

Al salir del área aduanal, Sandoval Gámez declaró a medios que no tiene conocimiento de investigaciones en su contra en ninguno de los dos países y reiteró que el procedimiento fue administrativo.