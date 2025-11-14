ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Una trabajadora de alto nivel Grupo Elektra habló con SinEmbargo sobre cómo en los últimos días las diferentes empresas de Ricardo Salinas Pliego han pedido a sus trabajadores más jóvenes a acudir a la marcha de “Generación Z”. También compartió cómo ha sido trabajar a lo largo de una década con uno de los hombres más ricos de México.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Los trabajadores más jóvenes de las diferentes empresas de Ricardo Salinas Pliego como Elektra, Banco Azteca, Grupo Neto y Tv Azteca han sido llamados a participar este sábado en la marcha de “Generación Z”, una movilización a la que se han sumado precisamente personajes de la derecha y partidos como el PRI y PAN.

Una fuente de alto nivel que trabaja dentro del corporativo de Grupo Elektra, quien pidió el anonimato por temor a represalias, habló con SinEmbargo sobre esta convocatoria que se ha realizado “de viva voz”, y también compartió cómo ante los reveses que ha sufrido Salinas Pliego han tenido lugar despidos de manera irregular. En el mismo sentido, sostuvo cómo ha sido trabajar a lo largo de la última década en esta empresa, particularmente el abandono que vivieron en la pandemia.

SinEmbargo comprobó de manera independiente la identidad de la fuente.

“Llevo 10 años en la empresa, estoy en un puesto gerencial. Se viene lo que es el Buen Fin, entonces, todas las personas que les llamamos alto rango, nos vamos a enfocar a lo que es el Buen Fin, pero los que son, por ejemplo, del área de sistemas, que son chavos, les están pidiendo de viva voz que vayan a lo que es la marcha”, comentó.

Ricardo Salinas Pliego es el que dio la indicación, indicó la fuente. “Todos los que son directores y gerentes tienen que comunicarle a sus rangos de abajo y principalmente está enfocado a jóvenes, o sea, a los chavos, a todos los chavos de todas las áreas que te comenté, son los que están convocados para que asistan a la marcha”, apuntó.

—Cómo ha sido trabajar todos estos 10 años dentro de Grupo Salinas, en la medida en qué se ha ido confrontando con el gobierno ¿cómo ha sido el entorno, ha cambiado, ha sido el mismo o se ha vuelto complicado?

—Se ha vuelto complicado, hay mucha, sí, mucha incertidumbre. También el ambiente laboral no es tan bueno, no es tan bueno, hay mucho conflicto de interés ahorita, por qué, no lo sabemos. Están corriendo también demasiada gente, por qué, no lo sabemos. Está complicado, o sea, el ambiente, yo lo veo así, como te lo comentaba, en escalafón, el de arriba está de malas, es grosero, entonces, se viene todo así para abajo.

—¿A qué te refieres con conflicto de interés en esta razón que me das cuenta de que lo has visto que es más constante?

—Conflicto de interés de cómo está habiendo mucho recorte, entonces, están haciendo, yo le llamo la barba, para ver quién se queda, quién se va, quién hace lo que realmente dicen ahí o de plano alzas la mano, y si alzas la mano, ya sabes que vas para fuera, vas para fuera, no están liquidando como debe de ser, otras personas no las están liquidando, simplemente les están diciendo 'te vas porque te vas', las están corriendo aparte de todo y les están haciendo firmar documentos de que ellos son los que están renunciando, o sea, todo sucio”.

—Es decir, solamente se están quedando quienes han demostrado fidelidad.

—Exactamente

“Hubo varios decesos en la pandemia”

Un día después de que autoridades mexicanas declararan la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México, Ricardo Salinas Pliego dijo a los empleados de Grupo Salinas que sigan trabajando porque el país “los necesita”.

Detrás de ese llamado hubo en realidad oídos sordos ante el aumento de los casos entre los trabajadores, muertes por los contagios, empleados que tuvieron que trabajar enfermos y, en general, una falta de empatía ante la planta laboral de uno de los hombres más ricos de México.

“Cuando fue la pandemia teníamos alrededor de 350 colaboradores, yo estaba al frente de ellos y, como sabes, fuimos de las empresas que nunca descansaron, nunca nos permitieron irnos a casa para resguardarnos, siempre tuvimos que estar al frente, en las primeras filas, muchos chicos se llegaron a contagiar en tiendas. En mi caso tuve varios decesos porque la gente la tenía a nivel nacional”, denunció la fuente.

Relató como Grupo Elektra nunca dio la cara ante las muertes. “Nos mandaban a nosotros o nos dirigían a la familia a nosotros para que nosotros pagáramos las indemnizaciones o nosotros diéramos la cara por la empresa. En mi caso, yo lo que hacía era colectas para poder ayudar a los familiares, con el mismo equipo de trabajo y poderlos ayudar porque la empresa realmente se lavó las manos”.

–¿Nunca hubo ninguna postura de ningún tipo en relación a fallecimientos, no cambiaron las medidas?

—No.

—Cuántos casos, aproximadamente, se dieron en el área donde tú trabajabas.

—En el área donde yo trabajaba, yo tuve 10 decesos a nivel nacional, 10 decesos, más lo que escuchabas, de gente que escuchabas, compañeros, o sea, es que es una empresa grande y es a nivel nacional y es muchísima gente.

—¿Cuánto es muchísima? Para saber más o menos en relación a los decesos, me dices 10 en tu área.

—No tuvimos medidas precautorias, o sea, nos cuidamos como nosotros pudimos, lo único que pusieron fue gel para los bichitos, fue lo único que pusieron, tú tenías que llevar tu cubrebocas, tú tenías todo, hacerte de tus insumos. A nivel nacional de personas que yo conté entre amigos, colaboradores, personas que trabajaban con nosotros como unos 50, fue mucha gente.

—¿Y cómo era hacia arriba, a nivel ya en el que se desenvuelve Ricardo Salinas Pliego. ¿Sabes tú si sucedía lo mismo?

—No, no fueron. No fueron. Ellos nunca se vio o se supo que estuvieran por ahí, no.

—¿De qué puestos estamos hablando, que sí se resguardaron y sí evitaron la pandemia?

—De directivos para arriba.

“Su cumpleaños fue su apertura de campaña”

“Ahora que fue su cumpleaños, fue una fiesta, porque sí se manejó que era una fiesta. Estaban todos invitados, una fiesta. Tú te imaginas que él pondría un grupo a que cante, a que te la pases bien, sin embargo, para mí fue su apertura de campaña porque se la pasó hablando de política”, comentó la fuente.

En ese sentido, relató cómo acudió la Senadora panista y exconductora de TV Azteca, Lilly Tellez, e incluso la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

“Ella. Esas son las que alcancé a ver. Muy amigos, ellas dos estaban muy de la mano con la esposa de Ricardo” , comentó.

—¿En cumpleaños pasados se había referido en esos mismos términos de política, fue la primera vez?

—Es la primera vez, de hecho rifó un carro, o sea, lo que no hace ni siquiera en otras fiestas, regalando así dinero, aventando dinero, o sea, cosas que sí, las personas que asistimos dijimos ‘qué es esto, esto ya es su apertura de campaña, que es su cumpleaños ni que nada’, o sea, fue muy espléndido, bebidas, botanas, o sea, muchísimas cosas que regaló, y no era una bolsita, por ejemplo, de botanas, estaba en una bolsota, o sea, si estabas en la zona VIP ‘¿qué es lo que tomas? Whisky, tequila', ni en las fiestas de fin de año”.

“Lo que más me llama la atención es que está predicando con cosas que no está llevando con su fuerza de ventas o con sus colaboradores como él nos llama. Por dentro estamos con incertidumbre, con miedo, con qué va a pasar, qué nos va a hacer, qué debemos hacer, cómo nos vamos a mover. Eso es lo que a mí me inquieta ahorita mucho”