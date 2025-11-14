Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 4:18 pm

Hernán Bermúdez Requena está vinculado a proceso señalado de ser el líder del grupo criminal "La Barrerdora".

Una Jueza federal con sede en Tabasco rechazó descongelar las cuentas bancarias del hijo de Hernán Bermúdez Requena, líder de "La Barredora"; el caso de su hija se definirá en diciembre, tras la admisión de su demanda de amparo.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– Las cuentas de David Hernán Bermúdez Encalada, hijo del exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado de ser el líder del grupo criminal "La Barredora", Hernán Bermúdez Requena, seguirán congeladas, determinó una Jueza federal, quien rechazó la suspensión definitiva contra la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

"Se niega la suspensión definitiva", determinó la Jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito en Tabasco, dentro del expediente 1508/2025, de acuerdo con los estrados judiciales consultados por SinEmbargo. Por lo tanto, estas cuentas seguirán bloqueadas y Bermúdez Escalada no podrá acceder a ellas.

En el caso de su hermana, Fabiola Bermúdez Encalada, la misma Jueza admitió la demanda de amparo contra el bloqueo de sus cuentas y abrió el expediente 1809/2025. La audiencia de la mujer, hija de Bermúdez Requena, se llevará a cabo el 9 de diciembre, aunque se prevé que se determine la misma situación que con su hermano.

Los hermanos Bermúdez Escalada buscaban tumbar la decisión de la UIF de bloquear las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera Secretario de Seguridad de Tabasco durante el Gobierno del actual líder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, así como de empresas relacionadas, socios y familiares, anunciada el pasado 25 de julio.

"Como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la Administración, la Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal, la UIF, y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares", dio a conocer en una nota informativa.

"Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas", añadió.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha suspendido las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco. Estos establecimientos contaban con dos formas de operar, una virtual y otra física.

"Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal. El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México", concluyó la dependencia.

Por su parte, Hernán Bermúdez Requena, mejor conocido como "El Comandante H" o "El Abuelo", fue vinculado a proceso a finales de septiembre por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Ramón Adolfo Brown Ruiz, Juez de Control de la Región Judicial 9 de Villahermosa, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el presunto líder del grupo criminal "La Barredora", en una audiencia inicial celebrada de manera privada por cuestiones de seguridad.

Requena permanecerá preso en el penal de máxima seguridad Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 "El Altiplano", en el Estado de México. Además, el Juez fijó un plazo de tres meses para que la Fiscalía General de Tabasco realice la investigación complementaria.

