“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 5:09 pm

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.

“El Compi” fue identificado como presunto integrante de un grupo criminal en Quintana Roo y señalado por rentar el terreno donde se halló un cementerio clandestino en Puerto Morelos.

Ciudad de México, 14 de noviembre (Sin Embargo).- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó este viernes que logró la detención de Ignacio EduardoN”, alias “El Compi”, quien presuntamente está implicado en el caso del cementerio clandestino hallado en la localidad de Puerto Morelos.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas por autoridades estatales, el sujeto mencionado presuntamente es integrante de un grupo criminal generador de violencia en la entidad, además de que podría ser responsable de operaciones de narcomenudeo.

Al momento de su detención, agentes decomisaron al hombre un arma, droga y varias placas vehiculares de diferentes estados. El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y se determine su situación jurídica.

La Fiscalía de Quintana Roo emitió un comunicado en el que informó que elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en Homicidios, llevaron a cabo la detención de “El Compi”, como parte de las indagatorias iniciadas tras el hallazgo de un cementerio clandestino en Puerto Morelos, descubierto el 6 de noviembre.

De acuerdo con la investigación de las autoridades quintanarroenses, Ignacio Eduardo “N” fue señalado como presunto responsable de gestionar la renta del rancho en el que fueron encontrados los restos óseos.

El arresto del sospechoso ocurrió en la Supermanzana 107, sobre la calle Playa Xcalacoco, en el fraccionamiento Paraíso Maya del municipio de Benito Juárez.

Al momento de su captura, los agentes aseguraron a “El Compi” un arma de fuego corta calibre .40 con cargador abastecido y cartuchos útiles; hierba verde con características de mariguana, además de varias matrículas de los estados de Quintana Roo, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.

Hallan cementerio clandestino en Puerto Morelos

La Fiscalía de Quintana Roo informó el 6 de noviembre que fue asegurado un rancho utilizado como cementerio clandestino, ubicado en la comunidad de Leona Vicario, municipio de Puerto Morelos.

En el lugar, las autoridades hallaron los restos óseos de cuatro personas, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para practicarles estudios periciales en genética, antropología y odontología forense, con el fin de lograr su identificación y determinar cuánto tiempo estuvieron sepultados en el sitio.

Además, se ubicaron al menos 13 puntos de interés en los que podrían encontrarse más cuerpos. A raíz de este descubrimiento, peritos especializados iniciaron las labores correspondientes para recuperar e identificar los restos.

