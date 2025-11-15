La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU

Nora Gaspar Reséndiz

14/11/2025 - 9:17 pm

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

RADICALES ¬ El PRIAN repite su fórmula fallida: ahora se disfraza de "Generación Z"

En Discord se promueven discusiones radicales sobre grupos terroristas de extrema derecha, por ejemplo, en relación a División Atomwaffen, que fomenta la ideología neonazi, con la participación en línea de adolescentes alrededor de los 15 años de edad. 

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El 19 de octubre, “Somos Generación Z Mx” inauguró sus cuentas de TikTok e Instagram con el logo de la bandera One Piece. Ese mismo día, reveló Miguel Ángel Elorza Vásquez, este grupo tuvo sus primeras publicaciones donde, con Inteligencia Artificial, realizaron videos para invitar a la Generación Z a exigir la revocación de mandato. Esta misma cuenta tiene un servidor en Discord, una plataforma que al igual que ha usado la derecha en México ha sido empleada por la ultraderecha estadounidense para radicalizar a los jóvenes.

Fue en 2015, cuando Discord inició operaciones, cuyo objetivo inicial fue la comunicación entre jugadores en línea, sin embargo, con el tiempo, la plataforma se convirtió en un espacio de discusión sobre cualquier tema, mediante grupos de chats privados, situación que permitió que grupos vinculados a la extrema derecha desarrollaran actividades ahí, incluso para difundir contenido del grupo terrorista ISIS. 

Una investigación periodística de NBC News publicada el 24 de septiembre pasado daba cuenta cómo la ultraderecha está utilizando esta plataforma de chat para difundir su ideología y radicalizar a las juventudes. El medio estadounidense tuvo acceso a documentos obtenidos por la organización Property of the People, en los que se revelaba precisamente cómo jóvenes de Estados Unidos están siendo bombardeados por material extremista. 

Dos informes de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional y del Centro Estatal de Análisis de Terrorismo y Delitos de Ohio (STACC), destinados a la policía, advertían específicamente a Discord como una plataforma en la que jóvenes estadounidenses han estado expuestos a material extremista de organizaciones terroristas extranjera, reportó NBC.

De hecho, plataforma fue objeto de análisis y de investigación del Gobierno de EU después de que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk pareciera confesar en un chat de Discord.

“Hola a todos, tengo malas noticias” decía un mensaje de una cuenta perteneciente al sospechoso, Tyler Robinson, en la plataforma Discord. “Fui yo en UVU (Universidad del Valle de Utah) ayer. Lo siento mucho por todo esto”. The Washington Post reveló en septiembre de 2025 cómo el mensaje fue enviado el jueves por la noche, aproximadamente dos horas antes de que las autoridades informaran que Robinson había sido detenido.

Jóvenes supuestamente pertenecientes a la generación Z, realizaron una marcha la cual partió del Angel de la Independencia con la intención de llegar a Palacio Nacional, lo cual fue impedido por personal de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Oficina de Inteligencia y Análisis, de Estados Unidos, la edad promedio de los participantes en estos espacios es de 15 años, información que, en 2021, ya había alertado el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés). 

En ese entonces, el ISD identificó, al menos, 24 servidores de Discord en los que se promovían discusiones radicales sobre grupos terroristas de extrema derecha, por ejemplo, en relación a División Atomwaffen, que fomenta la ideología neonazi, con la participación en línea de adolescentes alrededor de los 15 años de edad. 

En los recientes análisis hechos a Discord también se logró identificar que la plataforma ha permitido la difusión de “contenido violento o nihilista” compartido por sospechosos de tiroteos masivos en Estados Unidos. Uno de los casos más recordados es la “lista de tareas pendientes” que planeaba el responsable del tiroteo en Buffalo, Nueva York, quien también difundió en el mismo espacio diversos memes violentos. 

Otros antecedentes en EU muestran cómo Discord ha sido empleado por supremacistas. Los organizadores de la marcha "Unite the Right" de 2017 en Charlottesville también utilizaron Discord para difundir información y organizar viajes compartidos y alojamiento, reveló The New York Times. De hecho, el movimiento Groyper, de supremacistas que son liderados por el podcaster Nick Fuentes, floreció en Discord, “un servicio de mensajería para jugadores que también ha servido como caldo de cultivo para ideologías marginales dirigidas a jóvenes alienados”, reportó el Times.

En 2018, The Daily Beast también descubrió cientos de imágenes, casi todas de mujeres, y muchas aparentemente compartidas sin consentimiento en diversos servidores de Discord. Muchos de los usuarios de Discord provienen del tristemente célebre sitio de pornografía de venganza Anon-IB y crearon estas salas de chat con la intención deliberada de compartir y encontrar nuevas imágenes con mayor facilidad.

“Discord simplemente elimina a los usuarios. Crea otros nuevos”, declaró a The Daily Beast Mia Landsem, atleta profesional de taekwondo y activista que se infiltra en las comunidades de Discord que cometen abusos. Landsem también compartió capturas de pantalla que indican que otros servidores de Discord se dedican específicamente a difundir videos de violaciones y abusos graves.

El Informe titulado Videojuegos y extremismo. La extrema derecha en Discord, del ISD, evidencia cómo la plataforma está funcionando como un espacio para personajes de extrema derecha socialicen y generen una comunidad con el resto de los jóvenes, ya que al tener una moderación laxa pueden promover “material ideológico” e incentivar “movimientos extremistas”

Uno de los hallazgos que preocupa a los analistas del ISD es la corta edad a la que los menores están teniendo contacto con ideología extremista, aproximadamente 15 años, particularmente a partir de los videojuegos y de la interacción con estem tipo de actividades virtuales, que están sirviendo para “radicalizar y reclutar a nuevos individuos en la plataforma”. 

Tras lograr una comunidad, el ISD detectó que las conversaciones que se estaban dando en la plataforma fomentaban el apoyo a “organizaciones terroristas proscritas Atomwaffen Division y Sonnenkrieg Division”, incluso lograron identificar cómo un usuario estaba buscando unirse a Atomwaffen.

Nora Gaspar Reséndiz

Nora Gaspar Reséndiz

Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
2

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
3

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
5

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan
6

Ramírez Bedolla confirma ejecución de otros 2 implicados en asesinato de Carlos Manzo

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
7

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
8

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
9

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP
10

Grecia Quiroz: La marcha del 15 no es nuestra, di voto de confianza a Gobierno de CSP

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
11

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

12

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Generación Z
13

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
14

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

15

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.
1

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó que Israel ha incrementado el ritmo de su proceso de anexión ilegal de Cisjordania.
2

La ONU denuncia anexión ilegal y violencia sin precedentes de Israel en Cisjordania

Generación Z
3

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

El FMI anunció que renueva la línea de crédito para México por dos años más por 24 mil mdd.
4

El FMI reduce a 24 mil mdd la línea de crédito a México y la extiende por 2 años

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
5

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
6

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes durante la inauguración del proyecto "Agua para Campeche" que los buenos empresarios pagan sus impuestos.
7

CSP celebra fallo contra Grupo Salinas: “Los buenos empresarios sí pagan impuestos"

La Fiscalía de Quintana Roo detuvo a Ignacio Eduardo “N”, “El Compi”, quien presuntamente está vinculado con el cementerio clandestino en Puerto Morelos.
8

“El Compi”, acusado de rentar rancho usado como fosa clandestina, es detenido en QRoo

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
9

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Hernán Bermúdez Requena está vinculado a proceso señalado de ser el líder del grupo criminal "La Barrerdora".
10

Jueza niega suspensión a hijo de Bermúdez Requena: sus cuentas seguirán bloqueadas

Donald Trump en conferencia de prensa
11

Tensión en el Caribe: Trump evalúa más acciones y Maduro activa comandos de defensa

Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por caso Epstein
12

Trump solicita investigar a Bill Clinton y demócratas de alto perfil por caso Epstein