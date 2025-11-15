La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.

En Discord se promueven discusiones radicales sobre grupos terroristas de extrema derecha, por ejemplo, en relación a División Atomwaffen, que fomenta la ideología neonazi, con la participación en línea de adolescentes alrededor de los 15 años de edad.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).– El 19 de octubre, “Somos Generación Z Mx” inauguró sus cuentas de TikTok e Instagram con el logo de la bandera One Piece. Ese mismo día, reveló Miguel Ángel Elorza Vásquez, este grupo tuvo sus primeras publicaciones donde, con Inteligencia Artificial, realizaron videos para invitar a la Generación Z a exigir la revocación de mandato. Esta misma cuenta tiene un servidor en Discord, una plataforma que al igual que ha usado la derecha en México ha sido empleada por la ultraderecha estadounidense para radicalizar a los jóvenes.

Fue en 2015, cuando Discord inició operaciones, cuyo objetivo inicial fue la comunicación entre jugadores en línea, sin embargo, con el tiempo, la plataforma se convirtió en un espacio de discusión sobre cualquier tema, mediante grupos de chats privados, situación que permitió que grupos vinculados a la extrema derecha desarrollaran actividades ahí, incluso para difundir contenido del grupo terrorista ISIS.

Una investigación periodística de NBC News publicada el 24 de septiembre pasado daba cuenta cómo la ultraderecha está utilizando esta plataforma de chat para difundir su ideología y radicalizar a las juventudes. El medio estadounidense tuvo acceso a documentos obtenidos por la organización Property of the People, en los que se revelaba precisamente cómo jóvenes de Estados Unidos están siendo bombardeados por material extremista.

Dos informes de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional y del Centro Estatal de Análisis de Terrorismo y Delitos de Ohio (STACC), destinados a la policía, advertían específicamente a Discord como una plataforma en la que jóvenes estadounidenses han estado expuestos a material extremista de organizaciones terroristas extranjera, reportó NBC.

De hecho, plataforma fue objeto de análisis y de investigación del Gobierno de EU después de que el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk pareciera confesar en un chat de Discord.

“Hola a todos, tengo malas noticias” decía un mensaje de una cuenta perteneciente al sospechoso, Tyler Robinson, en la plataforma Discord. “Fui yo en UVU (Universidad del Valle de Utah) ayer. Lo siento mucho por todo esto”. The Washington Post reveló en septiembre de 2025 cómo el mensaje fue enviado el jueves por la noche, aproximadamente dos horas antes de que las autoridades informaran que Robinson había sido detenido.

Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de la Oficina de Inteligencia y Análisis, de Estados Unidos, la edad promedio de los participantes en estos espacios es de 15 años, información que, en 2021, ya había alertado el Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD, por sus siglas en inglés).

En ese entonces, el ISD identificó, al menos, 24 servidores de Discord en los que se promovían discusiones radicales sobre grupos terroristas de extrema derecha, por ejemplo, en relación a División Atomwaffen, que fomenta la ideología neonazi, con la participación en línea de adolescentes alrededor de los 15 años de edad.

En los recientes análisis hechos a Discord también se logró identificar que la plataforma ha permitido la difusión de “contenido violento o nihilista” compartido por sospechosos de tiroteos masivos en Estados Unidos. Uno de los casos más recordados es la “lista de tareas pendientes” que planeaba el responsable del tiroteo en Buffalo, Nueva York, quien también difundió en el mismo espacio diversos memes violentos.

Otros antecedentes en EU muestran cómo Discord ha sido empleado por supremacistas. Los organizadores de la marcha "Unite the Right" de 2017 en Charlottesville también utilizaron Discord para difundir información y organizar viajes compartidos y alojamiento, reveló The New York Times. De hecho, el movimiento Groyper, de supremacistas que son liderados por el podcaster Nick Fuentes, floreció en Discord, “un servicio de mensajería para jugadores que también ha servido como caldo de cultivo para ideologías marginales dirigidas a jóvenes alienados”, reportó el Times.

En 2018, The Daily Beast también descubrió cientos de imágenes, casi todas de mujeres, y muchas aparentemente compartidas sin consentimiento en diversos servidores de Discord. Muchos de los usuarios de Discord provienen del tristemente célebre sitio de pornografía de venganza Anon-IB y crearon estas salas de chat con la intención deliberada de compartir y encontrar nuevas imágenes con mayor facilidad.

“Discord simplemente elimina a los usuarios. Crea otros nuevos”, declaró a The Daily Beast Mia Landsem, atleta profesional de taekwondo y activista que se infiltra en las comunidades de Discord que cometen abusos. Landsem también compartió capturas de pantalla que indican que otros servidores de Discord se dedican específicamente a difundir videos de violaciones y abusos graves.

El Informe titulado Videojuegos y extremismo. La extrema derecha en Discord, del ISD, evidencia cómo la plataforma está funcionando como un espacio para personajes de extrema derecha socialicen y generen una comunidad con el resto de los jóvenes, ya que al tener una moderación laxa pueden promover “material ideológico” e incentivar “movimientos extremistas”

Uno de los hallazgos que preocupa a los analistas del ISD es la corta edad a la que los menores están teniendo contacto con ideología extremista, aproximadamente 15 años, particularmente a partir de los videojuegos y de la interacción con estem tipo de actividades virtuales, que están sirviendo para “radicalizar y reclutar a nuevos individuos en la plataforma”.

Tras lograr una comunidad, el ISD detectó que las conversaciones que se estaban dando en la plataforma fomentaban el apoyo a “organizaciones terroristas proscritas Atomwaffen Division y Sonnenkrieg Division”, incluso lograron identificar cómo un usuario estaba buscando unirse a Atomwaffen.