Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

Autoridades de la CdMx recomendaron a la ciudadanía tomar alternativas debido a los cierres de calles por la marcha de la "Generación Z".

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la Ciudad de México (CdMx), por lo que se prevé que a lo largo del día se registren cierres en algunas de las principales calles y avenidas de la capital.

El contingente se reunirá en el Ángel de la Independencia a las 10:00 horas y comenzará su recorrido a las 11:00, avanzando por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, hasta concluir en el Zócalo capitalino, donde se prevé la lectura de un posicionamiento general.

Senadores de oposición pidieron a las autoridades “permitir” la protesta y no temer a la participación juvenil, cuyo recorrido avanzará por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, vías que permanecerán cerradas a la circulación vehicular.

¿Qué calles estarán cerradas por marcha de la Generación Z?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que habrá cierres en el Centro Histórico y en avenidas principales. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Paseo de la Reforma (del Ángel a la Glorieta del Caballito)

Avenida Juárez y el perímetro de Bellas Artes

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calles interiores del Centro Histórico (5 de Mayo, José María Izazaga, Fray Servando)

Zonas aledañas al Zócalo capitalino

Además, se anticipan cierres o suspensiones en estaciones del Metro como Bellas Artes, Allende, Zócalo/Tenochtitlán y Hidalgo, así como ajustes en rutas de Metrobús, RTP y Trolebús.

¿Qué alternativas viales habrá por marcha de la Generación Z?

#PrecauciónVial | Considere afectación vial en inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a partir de las 09:00 horas. Consulta aquí #AlternativaVial pic.twitter.com/sWiOBugPGe — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 15, 2025

Por ello, la SSC-CdMx recomendó la ciudadanía optar por alternativas viales como:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

La SSC-CdMx advirtió posibles afectaciones en estaciones del Metro como Bellas Artes, Allende y Zócalo/Tenochtitlán, así como en rutas de Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

De acuerdo con medios nacionales, esta será la segunda movilización de la Generación Z, después de la realizada el 8 de noviembre, y se espera que reúna a miles de jóvenes en la capital y en otras ciudades del país.

El grupo difundió un pliego petitorio con 12 exigencias al Gobierno Federal, entre ellas la creación de un mecanismo ciudadano de revocación de mandato, la elección directa de sustitutos en cargos públicos y mayores garantías en materia de seguridad, salud y educación.

CdMx instala vallas en el Centro Histórico

El Palacio Nacional y el Zócalo capitalino fueron blindados con vallas metálicas de casi tres metros de altura como medida preventiva ante la marcha de la Generación Z convocada para este sábado 15 de noviembre.

Las estructuras fueron instaladas desde el miércoles 12 de noviembre en el frente del recinto histórico y en accesos como las calles Corregidora y Moneda, además de la plancha del Zócalo frente a la Catedral Metropolitana.