VIDEOS ¬ Explosión en planta química de Argentina causa incendio; reportan 20 heridos

La explosión produjo incendios en edificios alternos del complejo industrial donde se encontraban productos agroquímicos.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Una fuerte explosión en una planta química sacudió este viernes la provincia de Ezeiza, Argentina, que ha dejado hasta el momento un saldo de 20 personas lesionadas.

Otro video que registró justo el momento de la explosión de Ezeiza pic.twitter.com/yvXIhTRBmC — mauro (@MauroFdz) November 15, 2025

En el lugar del siniestro se encuentra ya personal de protección civil y los servicios de emergencia. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales.