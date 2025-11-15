VIDEOS ¬ Explosión en planta química de Argentina causa incendio; reportan 20 heridos

Redacción/SinEmbargo

14/11/2025 - 9:34 pm

Una fuerte explosión en una planta química sacudió este viernes la provincia de Ezeiza, Argentina, hasta el momento se reportan 20 personas lesionadas.

La explosión produjo incendios en edificios alternos del complejo industrial donde se encontraban productos agroquímicos.

-Información en desarrollo 

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Una fuerte explosión en una planta química sacudió este viernes la provincia de Ezeiza, Argentina, que ha dejado hasta el momento un saldo de 20 personas lesionadas.

En el lugar del siniestro se encuentra ya personal de protección civil y los servicios de emergencia. Hasta el momento se desconoce si hay víctimas mortales.

