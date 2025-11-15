Brugada anuncia medalla para Alicia Matías, abuela que salvó a su nieta en explosión

Clara Brugada explicó que el reconocimiento para a Alicia Matías, la abuela de Jazlyn Azuleth, será entregado cuando la menor de edad regrese de su tratamiento en Estados Unidos.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, anunció el viernes una medalla póstuma para Alicia Matías, la abuela que protegió con su cuerpo a su nieta, Jazlyn Azuleth, durante la explosión de una pipa en el Puente de a Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

Desde el Altar de la Patria, ubicado en el Bosque de Chapultepec, Brugada explicó que el homenaje se llevará a cabo una vez que Jazlyn Azuleth regrese de su tratamiento de recuperación en el Hospital Shriners para Niños, ubicado en la ciudad de Galveston, Texas, en Estados Unidos, a donde fue enviada por medio de la Secretaría de Salud y la Fundación Michou y Mau.

“Cuando regrese su nieta, Jazlyn Azuleth, se entregará una medalla póstuma y estaremos haciendo un encuentro con doctores y enfermeras que han seguido participando en apoyo a las víctimas”, detalló la mandataria capitalina.

La grandeza de un pueblo se mide por la grandeza de su gente. Por eso, en un lugar tan simbólico como el Altar a la Patria, entregamos por primera vez la insignia “Yaotl”, que significa guerrero. Este reconocimiento honra el valor y la valentía de quienes lo arriesgan todo para… pic.twitter.com/BgXGWiOd9E — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 14, 2025

En este sentido, la funcionaria destacó el trabajo del sector salud luego de la tragedia. “De inmediato ese día estuvieron atendiendo y nos contaban cómo los trabajadores, no importó que hubieran terminado su hora de servicio regresaban a atender a la población trasladada”, comentó.

“Hubo mucha participación, entrega, heroísmo y después vinieron más etapas importantes y ahí reconocer el trabajo que hicieron muchas y muchos a lado de las victimas o de los familiares”, agregó la Jefa de Gobierno.

En el marco del anuncio, las y los asistentes guardaron un minuto de silencio para las víctimas, mientras que el policía capitalino Sergio Ángel Soriano recibió la insignia Yaotl por auxiliar a Jazlyn Azuleth.

“El recuerdo de Alicia y a su pequeña nieta en cada patrullaje y en cada emergencia nos acompaña la admiración de nuestros hijos y aquellas personas que han dado vida a nuestra ciudad”, expresó.

El caso de Jazlyn dio la vuelta al mundo luego de que el pasado 10 de septiembre una pipa de gas de la empresa Transportadora Silza, subsidiaria de Grupo Tomza, explotó cuando transportaba 49 mil 500 litros de gas LP, dejando un total de 31 personas fallecidas, así como 13 personas hospitalizadas y 40 que ya han sido dadas de alta.

La bebé Jazlyn logró sobrevivir a la tragedia porque su abuela la protegió con su cuerpo de la explosión, por lo que la mujer resultó muerta el pasado 13 de septiembre, mientras que la menor de edad ingresó a cirugía debido al estado crítico de salud que presentó como consecuencia de lo sucedido.

El 7 de noviembre, el Hospital Shriners para Niños informó que Jazlyn Azuleth concluyó satisfactoriamente su tratamiento, mientras que Isaí Santiago, otro menor de edad que resultó herido, fue dado de alta en el Hospital Tacubaya, con lo cual sólo Yaneth Guadalupe Guerrero López, de 22 años, sigue recibiendo atención integral en el Instituto Nacional de Rehabilitación.