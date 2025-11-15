Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 8:58 am

SSPC operativo en Tonalá Jalisco

Las autoridades federales detallaron que se aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, dos mil 854 kilogramos de posible mariguana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron a nueve presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al trasiego de droga que ocultaban en maquinaria modificada, esto tras realizar cinco cateos en Tonalá, Jalisco, informó ayer el Gabinete de Seguridad.

"Durante la investigación se identificaron cinco predios donde se modificaban las máquinas para ocultar droga, por lo que al cumplimentar las órdenes de cateo fueron detenidas nueve personas, entre ellas un menor de edad, integrantes de la célula dedicada al tráfico de estupefacientes", explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que se aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, dos mil 854 kilogramos de posible mariguana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

A los detenidos se les informaron sus derechos de Ley, y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

"Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas", finalizó la SSPC.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Opinión en Video

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Galileo

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
3

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
5

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
6

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Generación Z
7

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
8

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
9

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
10

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
11

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

12

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
13

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
14

DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reveló que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión directa del expresidente AMLO.
15

Rubén Rocha revela que su candidatura a Gobernador de Sinaloa fue decisión de AMLO

Destacadas
SSPC operativo en Tonalá Jalisco
1

Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
2

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

Medalla póstuma por la explosión de una pipa en Iztapalapa
3

Brugada anuncia medalla para Alicia Matías, abuela que salvó a su nieta en explosión

Paciente con diabetes
4

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
5

DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

Confederación de Trabajadores de México (CTM)
6

Efrén Adame, líder sindical de la CTM, es asesinado a balazos en Marquelia, Guerrero

Las Fuerzas Armadas de EU dieron a conocer que llevaron a cabo otro ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.
7

VIDEO ¬ Nuevo ataque de EU a buque con drogas desde Venezuela deja cuatro muertos

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.
8

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

Donald Trump eximió el viernes de sus aranceles más altos a importaciones agrícolas clave como el café, el cacao, los plátanos y ciertos productos cárnicos.
9

Trump reduce aranceles a café, cacao, carnes y frutas para bajar precios de alimentos

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.
10

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas alertó que Israel ha incrementado el ritmo de su proceso de anexión ilegal de Cisjordania.
11

La ONU denuncia anexión ilegal y violencia sin precedentes de Israel en Cisjordania

Generación Z
12

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas