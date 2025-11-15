Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

Las autoridades federales detallaron que se aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, dos mil 854 kilogramos de posible mariguana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Fuerzas Armadas detuvieron a nueve presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al trasiego de droga que ocultaban en maquinaria modificada, esto tras realizar cinco cateos en Tonalá, Jalisco, informó ayer el Gabinete de Seguridad.

"Durante la investigación se identificaron cinco predios donde se modificaban las máquinas para ocultar droga, por lo que al cumplimentar las órdenes de cateo fueron detenidas nueve personas, entre ellas un menor de edad, integrantes de la célula dedicada al tráfico de estupefacientes", explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado, la dependencia federal detalló que se aseguraron aproximadamente 508 kilogramos de presunto cristal, dos mil 854 kilogramos de posible mariguana, 41 cartuchos, un vehículo y tres motocicletas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

A los detenidos se les informaron sus derechos de Ley, y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

"Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas", finalizó la SSPC.