"Estamos cansados de tanta muerte", dice michoacano en la Marcha de la Generación Z

Montserrat Antúnez

15/11/2025 - 10:40 am

El contingente partirá del Ángel de la Independencia a las 11:00 y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La marcha del movimiento autodenominado “Generación Z” se lleva a cabo este sábado en la Ciudad de México (CdMx), tras días de un intensa convocatoria impulsada por sectores de derecha y que busca mostrar descontento con la estrategia de seguridad del Gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Según el pliego petitorio del colectivo, se exigirá un mecanismo para deponer a la mandataria federal.

El contingente partió del Ángel de la Independencia a las 11:00 y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México. La marcha avanzó sobre Paseo de la Reforma, sigue su trayecto sobre avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo, y terminará en la Plaza de la Constitución, donde se prevé la lectura de un posicionamiento general.

Entre la exigencias del movimiento, cuyos líderes todavía no son claros, está la revocación de la Presidenta y la elección de su sustituto por la ciudadanía, la desmilitarización de la seguridad pública y el fortalecimiento de la seguridad local, así como una renovación del Congreso, donde la Cuarta Transformación (4T) tiene una mayoría calificada, para una "mejor representatividad".

