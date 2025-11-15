Trump adelanta que ya tomó una decisión con respecto a Venezuela sin dar detalles

El Gobierno del Presidente Trump autorizó el pasado jueves la Operación Lanza del Sur para proseguir su ofensiva contra la "amenaza" que suponen los cárteles de la droga contra su país.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó ayer que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos en relación con Venezuela el tráfico de drogas en el Caribe sin revelar más detalles.

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", aseveró el mandatario a periodistas que el preguntaron sobre el despliegue militar en el Cribe cerca de Venezuela antes de que abordara el avión presidencial Air Force One.

Trump hizo estas declaraciones luego de que el Presidente venezolano, Nicolas Maduro, exhortara al pueblo norteamericano a "parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe" para librar un supuesto combate contra las drogas.

BREAKING: President Trump: "I’ve made up my mind on Venezuela. I can’t tell you what it would be." Hint: The Epstein mess is getting out of hand. He will likely attack Venezuela. pic.twitter.com/QxlzyB9RFQ — Brian Krassenstein (@krassenstein) November 15, 2025

La relación entre ambos ambos países se ha tensado desde que la administración de Trump declaró que lucharía contra los "narcoterroristas" a toda costa y que los atacaría por mar, aire y tierra, si fuese necesario; lo que se ha materializado con los ataques ilegales a embarcaciones en aguas internacionales cercanas a Venezuela y con la llegada de una flotilla de buques a la zona, los cuales acompañan al Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de la Armada estadounidense.

El pasado 31 de octubre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, calificó estos ataques como ejecuciones extrajudiciales que violan el debido proceso y el derecho internacional en materia de derechos humanos. En consecuencia, pidió al gobierno de Trump terminar con dicha estrategia militar.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca, ha dicho en reiteradas ocasiones que Maduro es un líder "ilegítimo", además de ser el "jefe de una red de narcotráfico" que dirige las operaciones criminales para enviar droga a Estados Unidos.

The Washington Post informó previamente que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo encuentros con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine, y el Presidente Trump, para discutir las posibilidades de emprender acciones directas contra el gobierno venezolano en Caracas.

“Maduro está muy asustado, y debería estarlo. El Presidente tiene opciones sobre la mesa que son muy malas para él y su régimen ilegítimo. Consideramos que ese gobierno es ilegítimo y no le está sirviendo bien al hemisferio occidental”, señaló un funcionario en condición de anonimato al rotativo estadunidense.