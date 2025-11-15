Trump adelanta que ya tomó una decisión con respecto a Venezuela sin dar detalles

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 1:04 pm

Trump afirmo ayer que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos militares en relación con el tráfico de drogas en Venezuela y el Caribe.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

Sheinbaum sobre el ataque a lanchas: "No estamos de acuerdo" y ya se lo dijimos a EU

Hegseth lanza operación contra narcoterrorismo en AL; Rubio descarta tropas en México

El Gobierno del Presidente Trump autorizó el pasado jueves la Operación Lanza del Sur para proseguir su ofensiva contra la "amenaza" que suponen los cárteles de la droga contra su país.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump afirmó ayer que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos en relación con Venezuela el tráfico de drogas en el Caribe sin revelar más detalles.

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", aseveró el mandatario a periodistas que el preguntaron sobre el despliegue militar en el Cribe cerca de Venezuela antes de que abordara el avión presidencial Air Force One.

Trump hizo estas declaraciones luego de que el Presidente venezolano, Nicolas Maduro, exhortara al pueblo norteamericano a "parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe" para librar un supuesto combate contra las drogas.

La relación entre ambos ambos países se ha tensado desde que la administración de Trump declaró que lucharía contra los "narcoterroristas" a toda costa y que los atacaría por mar, aire y tierra, si fuese necesario; lo que se ha materializado con los ataques ilegales a embarcaciones en aguas internacionales cercanas a Venezuela y con la llegada de una flotilla de buques a la zona, los cuales acompañan al Gerald R. Ford, el mayor portaaviones de la Armada estadounidense.

El pasado 31 de octubre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, calificó estos ataques como ejecuciones extrajudiciales que violan el debido proceso y el derecho internacional en materia de derechos humanos. En consecuencia, pidió al gobierno de Trump terminar con dicha estrategia militar.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca, ha dicho en reiteradas ocasiones que Maduro es un líder "ilegítimo", además de ser el "jefe de una red de narcotráfico" que dirige las operaciones criminales para enviar droga a Estados Unidos.

The Washington Post informó previamente que el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo encuentros con el jefe del Estado Mayor Conjunto, el General Dan Caine, y el Presidente Trump, para discutir las posibilidades de emprender acciones directas contra el gobierno venezolano en Caracas.

“Maduro está muy asustado, y debería estarlo. El Presidente tiene opciones sobre la mesa que son muy malas para él y su régimen ilegítimo. Consideramos que ese gobierno es ilegítimo y no le está sirviendo bien al hemisferio occidental”, señaló un funcionario en condición de anonimato al rotativo estadunidense.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

+ Sección

Galileo

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
3

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
4

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

¿Qué tratan de decir quienes hoy en el México contemporáneo esgrimen tal consigna? Va aquí un decálogo de lo que implica asumirse ni de derecha ni de izquierda.
5

Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
6

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

7

"Bloque negro" llega a Marcha de la Generación Z en el Zócalo; arremete contra vallas

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
8

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
9

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores
10

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
12

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
13

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

Generación Z
14

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

La SSC-CdMx detiene a "El Kiko", líder de "Los Malportados" en Iztapalapa
15

SSC-CdMx detiene a "El Kiko", presunto líder del Cártel Nuevo Imperio en Iztapalapa

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump afirmo ayer que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos militares en relación con el tráfico de drogas en Venezuela y el Caribe.
1

Trump adelanta que ya tomó una decisión con respecto a Venezuela sin dar detalles

La SSC-CdMx detiene a "El Kiko", líder de "Los Malportados" en Iztapalapa
2

SSC-CdMx detiene a "El Kiko", presunto líder del Cártel Nuevo Imperio en Iztapalapa

¿Qué tratan de decir quienes hoy en el México contemporáneo esgrimen tal consigna? Va aquí un decálogo de lo que implica asumirse ni de derecha ni de izquierda.
3

Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

4

"Bloque negro" llega a Marcha de la Generación Z en el Zócalo; arremete contra vallas

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores
5

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

SSPC operativo en Tonalá Jalisco
6

Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
7

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

Medalla póstuma por la explosión de una pipa en Iztapalapa
8

Brugada anuncia medalla para Alicia Matías, abuela que salvó a su nieta en explosión

Paciente con diabetes
9

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
10

DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

Confederación de Trabajadores de México (CTM)
11

Efrén Adame, líder sindical de la CTM, es asesinado a balazos en Marquelia, Guerrero

Las Fuerzas Armadas de EU dieron a conocer que llevaron a cabo otro ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.
12

VIDEO ¬ Nuevo ataque de EU a buque con drogas desde Venezuela deja cuatro muertos