SSC-CdMx detiene a "El Kiko", presunto líder del Cártel Nuevo Imperio en Iztapalapa

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Brandon "N" está relacionado con un feminicidio ocurrido en agosto de 2024 en la Alcaldía Iztapalapa.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvo este sábado en la Alcaldía Iztapalapa a Brandon "N", alias "El Kiko" un hombre señalado por homicidio calificado y presunto líder del Cártel Nuevo Imperio o "Los Malportados".

"Resultado de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia en nuestra ciudad, compañeros de SSC-CdMx y elementos de SSPC, Defensa, Marina, así como de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Brandon 'N' por el delito de homicidio calificado", informó Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx.

De acuerdo con las autoridades, el imputado fue detenido en la colonia Lomas de San Lorenzo en la Alcaldía Iztapalapa y de inmediato fue trasladado ante la autoridad correspondiente a un centro penitenciario al oriente de la ciudad.

Brandon "N" está relacionado con un feminicidio ocurrido en agosto de 2024 en la misma colonia de su detención, indicó la autoridad. Además, cuenta con cinco carpetas de investigación por diferentes delitos, entre ellos delincuencia organizada y asociación delictuosa.

"No daremos ni un paso atrás en el combate a los grupos delictivos y a los generadores de violencia, con inteligencia, investigación y acciones operativas, seguimos con la encomienda de construir una ciudad más segura, justa y en paz", aseguró Camacho.

“Los Malportados” o Cártel Nuevo Imperio, es un grupo criminal dedicado a la venta y distribución de droga y señalado de cometer homicidios, extorsión, despojo, secuestro y robo en la Ciudad de México, así como en el Estado de México, Morelos y Guerrero.