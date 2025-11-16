Al menos 100 policías heridos, 40 en hospitales. Manifestantes pedían violencia: CdMx

Autoridades capitalinas atribuyeron las agresiones a un grupo de encapuchados que, afirmaron, inició actos violentos contra los elementos desplegados.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que al menos 100 policías resultaron heridos durante la movilización de la llamada "Generación Z" realizada este sábado en la zona centro de la capital, luego de que un grupo de encapuchados inició actos violentos contra los elementos que acompañaban la protesta.

En conferencia de prensa, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, detalló que 60 agentes fueron atendidos en el lugar por lesiones menores y 40 más trasladados a hospitales: 36 con concusiones, cortaduras y heridas no graves, y cuatro con lesiones que requirieron atención especializada, aunque sin riesgo para su vida.

Acompañado del Secretario de Gobierno, César Cravioto, Vázquez Camacho explicó que el operativo inicial estuvo conformado por 800 elementos de la Policía Preventiva, Policía Metropolitana, personal de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

“La marcha avanzaba en paz hasta que un grupo encapuchado comenzó la violencia”, relató el funcionario capitalino.

Sheinbaum reprueba violencia durante marcha de la "Generación Z"

Luego de los enfrentamientos entre policías y manifestantes que se registraron en las inmediaciones del Zócalo durante la marcha de la "Generación Z" en la CdMx, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó este sábado en contra de la violencia en movilizaciones.

Durante un evento en el estado de Tabasco, la mandataria expresó su rechazo a los actos violentos protagonizados por manifestantes que intentaron saltar y retirar las vallas que protegían Palacio Nacional.