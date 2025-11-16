Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Autoridades capitalinas atribuyeron las agresiones a un grupo de encapuchados que, afirmaron, inició actos violentos contra los elementos desplegados.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenaron este sábado los hechos de violencia registrados durante la marcha de la llamada “Generación Z” en el Centro Histórico, donde grupos de encapuchados protagonizaron enfrentamientos con cuerpos de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que al menos 100 policías resultaron heridos durante la movilización de la llamada "Generación Z" realizada este sábado en la zona centro de la capital, luego de que un grupo de encapuchados inició actos violentos contra los elementos que acompañaban la protesta.

En conferencia de prensa, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, detalló que 60 agentes fueron atendidos en el lugar por lesiones menores y 40 más trasladados a hospitales: 36 con concusiones, cortaduras y heridas no graves, y cuatro con lesiones que requirieron atención especializada, aunque sin riesgo para su vida: “La marcha avanzaba en paz hasta que un grupo encapuchado comenzó la violencia”.

Acompañado del Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, Vázquez Camacho explicó que el operativo inicial estuvo conformado por 800 elementos de la Policía Preventiva, Policía Metropolitana, personal de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

Durante el desarrollo de la manifestación de este día, mis compañeras y compañeros #Policías de la Ciudad de México realizaron trabajos para contener y nunca para reprimir. Condenamos los hechos violentos ocurridos y reprobamos la existencia de los grupos organizados que los…

De acuerdo con el titular de la SSC-CdMx, la movilización transcurrió por varias horas de manera pacífica hasta que un grupo de encapuchados “comenzó a realizar actos violentos”, lo que obligó a reforzar la presencia policial para proteger al resto de los manifestantes.

Según el reporte, los encapuchados agredieron a policías con golpes y artefactos explosivos, y despojaron a algunos de sus radios de comunicación. Durante el repliegue, la policía retiró piedras, palos, martillos, cadenas y coladeras, presuntamente usadas para agredir.

Las autoridades informaron la detención de 20 personas que fueron remitidas ante el Ministerio Público, además de otras 20 presentadas por faltas administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos revisará la actuación policial conforme a protocolo.

Vázquez Camacho afirmó que la policía actuó únicamente para contener y no para reprimir, y que en ningún momento respondió a las provocaciones. Además, añadió que la Dirección General de Asuntos Internos revisará la actuación policial.

Cravioto y el Secretario de Seguridad capitalino condenaron los hechos y señalaron a “grupos organizados” que buscan desestabilizar, así como a quienes, desde redes sociales, “validan o respaldan” estas acciones.

El titular de la SSC-CdMx también reconoció la labor de los policías heridos y anunció que acudirá personalmente a los hospitales para verificar su estado y atender sus necesidades. En su mensaje, reiteró que la Policía capitalina mantiene un compromiso “irrenunciable” con garantizar el derecho a la libre manifestación y con la construcción de paz.

La Presidenta condena violencia

Tras los enfrentamientos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la violencia suscitada en la manifestación de este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y destacó que es la paz la única forma de garantizar los derechos de las y los mexicanos.

Durante su gira, la mandataria federal aprovechó su intervención para referirse al tema y expresar su rechazo al uso de la violencia durante movilizaciones sociales.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”, agregó.

En un primer acto público en Tabasco, la titular del Poder Ejecutivo también rechazó los intentos por retirar las vallas de Palacio Nacional: “No a la violencia. Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar”.

Corte rechaza agresiones durante marcha

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también fijó postura ante los hechos registrados durante la manifestación. En un comunicado, el máximo Tribunal subrayó su reconocimiento pleno a la libertad de expresión, reunión y manifestación, al señalar que el disenso es parte esencial de una sociedad democrática y que todas las voces, incluidas las de las y los jóvenes, contribuyen al fortalecimiento del país.

Sin embargo, la Corte expresó su preocupación y condena por las expresiones de violencia aislada ocurridas en sus inmediaciones, entre ellas agresiones a elementos de seguridad, daños a las instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado al edificio. Advirtió que estos hechos desvirtúan el propósito legítimo de la protesta y afectan el ambiente de respeto necesario para el diálogo democrático.

Pronunciamiento de la SCJN ante los actos de violencia registrados durante la manifestación de este día.

"Esta nueva integración de ministras y ministros ha mantenido abiertas las puertas al diálogo; por ello, resulta innecesario recurrir a la violencia para expresar un reclamo. El daño ocasionado afecta un espacio simbólico para la historia, la democracia y la justicia, cuyo fortalecimiento es tarea permanente de esta institución".

El Tribunal reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y de garantizar los derechos de todas las personas en un marco de responsabilidad y respeto. Asimismo, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, principios fundamentales del sistema democrático mexicano.

Segob denuncia uso de explosivos contra policías

La Secretaría de Gobernación (Segob) condenó las agresiones contra policías de la CdMx durante la marcha de la “Generación Z” y denunció que manifestantes lanzaron artefactos explosivos contra los uniformados.

Mediante un comunicado, la dependencia expresó su rechazo contra cualquier acto de violencia y provocaciones que atenten contra la seguridad e integridad de cualquier persona.

#SEGOBInforma 📢

#SEGOBInforma 📢

Rechaza Segob acciones violentas y actos que atenten contra la vida e integridad de las personas

También condenó los ataques contra elementos de la SSC de la CdMx, en los cuales “se

utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y

objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas”.

Finalmente, la Segob reiteró su respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, así como su compromiso con el respeto a los derechos humanos de manifestantes, pero condenó el uso de a violencia.

La CdMx rechaza agresiones y respalda a policías

La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, también emitió una condena firme a los actos violentos ocurridos durante la marcha. A través de sus redes sociales, afirmó que la Ciudad de México “es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades”, en particular el derecho a la manifestación pública.

Sin embargo, advirtió que la violencia “atenta contra los derechos de los demás” y por ello rechazó enérgicamente las agresiones cometidas por un “grupo radical” de manifestantes.

Sin embargo, expresarse de forma violenta atenta contra los derechos de los demás y es…

Por estos hechos, Brugada defendió que la SSC-CdMx actuó solo en modo de contención, y aprovechó para reconocer “la valentía” de los elementos que, dijo, se dedicaron a proteger la libre expresión sin caer en provocaciones.

Esta ciudad es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades. Garantizando, por lo tanto de manera plena, el derecho a cualquier expresión o manifestación pública.