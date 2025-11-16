Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 6:19 pm

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan policías en marcha de la derecha. “Violencia no”: Sheinbaum

Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Autoridades capitalinas atribuyeron las agresiones a un grupo de encapuchados que, afirmaron, inició actos violentos contra los elementos desplegados.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Gobernación (Segob), el Gobierno de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenaron este sábado los hechos de violencia registrados durante la marcha de la llamada “Generación Z” en el Centro Histórico, donde grupos de encapuchados protagonizaron enfrentamientos con cuerpos de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que al menos 100 policías resultaron heridos durante la movilización de la llamada "Generación Z" realizada este sábado en la zona centro de la capital, luego de que un grupo de encapuchados inició actos violentos contra los elementos que acompañaban la protesta.

En conferencia de prensa, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, detalló que 60 agentes fueron atendidos en el lugar por lesiones menores y 40 más trasladados a hospitales: 36 con concusiones, cortaduras y heridas no graves, y cuatro con lesiones que requirieron atención especializada, aunque sin riesgo para su vida: “La marcha avanzaba en paz hasta que un grupo encapuchado comenzó la violencia”.

Acompañado del Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, Vázquez Camacho explicó que el operativo inicial estuvo conformado por 800 elementos de la Policía Preventiva, Policía Metropolitana, personal de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

De acuerdo con el titular de la SSC-CdMx, la movilización transcurrió por varias horas de manera pacífica hasta que un grupo de encapuchados “comenzó a realizar actos violentos”, lo que obligó a reforzar la presencia policial para proteger al resto de los manifestantes.

Según el reporte, los encapuchados agredieron a policías con golpes y artefactos explosivos, y despojaron a algunos de sus radios de comunicación. Durante el repliegue, la policía retiró piedras, palos, martillos, cadenas y coladeras, presuntamente usadas para agredir.

Las autoridades informaron la detención de 20 personas que fueron remitidas ante el Ministerio Público, además de otras 20 presentadas por faltas administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos revisará la actuación policial conforme a protocolo.

Vázquez Camacho afirmó que la policía actuó únicamente para contener y no para reprimir, y que en ningún momento respondió a las provocaciones. Además, añadió que la Dirección General de Asuntos Internos revisará la actuación policial.

Cravioto y el Secretario de Seguridad capitalino condenaron los hechos y señalaron a “grupos organizados” que buscan desestabilizar, así como a quienes, desde redes sociales, “validan o respaldan” estas acciones.

El titular de la SSC-CdMx también reconoció la labor de los policías heridos y anunció que acudirá personalmente a los hospitales para verificar su estado y atender sus necesidades. En su mensaje, reiteró que la Policía capitalina mantiene un compromiso “irrenunciable” con garantizar el derecho a la libre manifestación y con la construcción de paz.

La Presidenta condena violencia

Tras los enfrentamientos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la violencia suscitada en la manifestación de este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y destacó que es la paz la única forma de garantizar los derechos de las y los mexicanos.

Durante su gira, la mandataria federal aprovechó su intervención para referirse al tema y expresar su rechazo al uso de la violencia durante movilizaciones sociales.

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
La Presidenta Sheinbaum condenó las agresiones de manifestantes contra policías de la CdMx que protegían el Palacio Nacional. Foto: Presidencia

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”, agregó.

En un primer acto público en Tabasco, la titular del Poder Ejecutivo también rechazó los intentos por retirar las vallas de Palacio Nacional: “No a la violencia. Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar”.

Corte rechaza agresiones durante marcha

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también fijó postura ante los hechos registrados durante la manifestación. En un comunicado, el máximo Tribunal subrayó su reconocimiento pleno a la libertad de expresión, reunión y manifestación, al señalar que el disenso es parte esencial de una sociedad democrática y que todas las voces, incluidas las de las y los jóvenes, contribuyen al fortalecimiento del país.

Sin embargo, la Corte expresó su preocupación y condena por las expresiones de violencia aislada ocurridas en sus inmediaciones, entre ellas agresiones a elementos de seguridad, daños a las instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado al edificio. Advirtió que estos hechos desvirtúan el propósito legítimo de la protesta y afectan el ambiente de respeto necesario para el diálogo democrático.

"Esta nueva integración de ministras y ministros ha mantenido abiertas las puertas al diálogo; por ello, resulta innecesario recurrir a la violencia para expresar un reclamo. El daño ocasionado afecta un espacio simbólico para la historia, la democracia y la justicia, cuyo fortalecimiento es tarea permanente de esta institución".

El Tribunal reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía y de garantizar los derechos de todas las personas en un marco de responsabilidad y respeto. Asimismo, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la manifestación, principios fundamentales del sistema democrático mexicano.

Segob denuncia uso de explosivos contra policías

La Secretaría de Gobernación (Segob) condenó las agresiones contra policías de la CdMx durante la marcha de la “Generación Z” y denunció que manifestantes lanzaron artefactos explosivos contra los uniformados.

Mediante un comunicado, la dependencia expresó su rechazo contra cualquier acto de violencia y provocaciones que atenten contra la seguridad e integridad de cualquier persona.

También condenó los ataques contra elementos de la SSC de la CdMx, en los cuales “se
utilizaron artefactos explosivos de fabricación casera, cohetones, herramientas y
objetos lanzados contra los cuerpos de seguridad y contra personas”.

Finalmente, la Segob reiteró su respeto a la libertad de expresión y a la libre manifestación, así como su compromiso con el respeto a los derechos humanos de manifestantes, pero condenó el uso de a violencia.

La CdMx rechaza agresiones y respalda a policías

La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, también emitió una condena firme a los actos violentos ocurridos durante la marcha. A través de sus redes sociales, afirmó que la Ciudad de México “es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades”, en particular el derecho a la manifestación pública.

Sin embargo, advirtió que la violencia “atenta contra los derechos de los demás” y por ello rechazó enérgicamente las agresiones cometidas por un “grupo radical” de manifestantes.

Por estos hechos, Brugada defendió que la SSC-CdMx actuó solo en modo de contención, y aprovechó para reconocer “la valentía” de los elementos que, dijo, se dedicaron a proteger la libre expresión sin caer en provocaciones.

Esta ciudad es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades. Garantizando, por lo tanto de manera plena, el derecho a cualquier expresión o manifestación pública.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

+ Sección

Galileo

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
1

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
2

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
4

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan a policías en marcha derechista.
5

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan policías en marcha de la derecha. “Violencia no”: Sheinbaum

Salinas Pliego responsabilizó a la Presidenta Sheinbaum por los disturbios durante la marcha de la "Generación Z", además de llamarla "narcopresidente".
6

Salinas Pliego culpa a Sheinbaum por los disturbios. La llama "narcopresidente"

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
7

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
8

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

¿Qué tratan de decir quienes hoy en el México contemporáneo esgrimen tal consigna? Va aquí un decálogo de lo que implica asumirse ni de derecha ni de izquierda.
9

Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
10

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Generación Z
12

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este sábado la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para Tlalpan.
13

Frío extremo en CdMx: Alcaldía Tlalpan bajo Alerta Naranja; 5 más con Alerta Amarilla

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores
14

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.
15

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó este sábado la Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para Tlalpan.
1

Frío extremo en CdMx: Alcaldía Tlalpan bajo Alerta Naranja; 5 más con Alerta Amarilla

Salinas Pliego responsabilizó a la Presidenta Sheinbaum por los disturbios durante la marcha de la "Generación Z", además de llamarla "narcopresidente".
2

Salinas Pliego culpa a Sheinbaum por los disturbios. La llama "narcopresidente"

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
3

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Con motivo de “El Buen Fin 2025”, la Profeco recordó a la ciudadanía que en caso de incumplimiento en las ofertas de tiendas pueden presentar una queja.
4

El Buen Fin 2025: Profeco te explica cómo presentar tu queja y lograr conciliación

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan a policías en marcha derechista.
5

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan policías en marcha de la derecha. “Violencia no”: Sheinbaum

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.
6

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Trump afirmo ayer que su gobierno ya determinó cuáles serán sus próximos movimientos militares en relación con el tráfico de drogas en Venezuela y el Caribe.
7

Trump adelanta que ya tomó una decisión con respecto a Venezuela sin dar detalles

La SSC-CdMx detiene a "El Kiko", líder de "Los Malportados" en Iztapalapa
8

SSC-CdMx detiene a "El Kiko", presunto líder del Cártel Nuevo Imperio en Iztapalapa

¿Qué tratan de decir quienes hoy en el México contemporáneo esgrimen tal consigna? Va aquí un decálogo de lo que implica asumirse ni de derecha ni de izquierda.
9

Cómo Claudio X, Salinas Pliego, PRI y PAN se adueñaron de la marcha de “Generación Z”

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores
10

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

SSPC operativo en Tonalá Jalisco
11

Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
12

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx