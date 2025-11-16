Sheinbaum, Segob y CdMx condenan violencia. Hay 40 policías linchados en hospitales

Autoridades capitalinas atribuyeron las agresiones a un grupo de encapuchados que, afirmaron, inició actos violentos contra los elementos desplegados.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó que al menos 100 policías resultaron heridos durante la movilización de la llamada "Generación Z" realizada este sábado en la zona centro de la capital, luego de que un grupo de encapuchados inició actos violentos contra los elementos que acompañaban la protesta.

En conferencia de prensa, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, detalló que 60 agentes fueron atendidos en el lugar por lesiones menores y 40 más trasladados a hospitales: 36 con concusiones, cortaduras y heridas no graves, y cuatro con lesiones que requirieron atención especializada, aunque sin riesgo para su vida.

Acompañado del Secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, Vázquez Camacho explicó que el operativo inicial estuvo conformado por 800 elementos de la Policía Preventiva, Policía Metropolitana, personal de Tránsito y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

“La marcha avanzaba en paz hasta que un grupo encapuchado comenzó la violencia”, relató el funcionario capitalino.

Durante el desarrollo de la manifestación de este día, mis compañeras y compañeros #Policías de la Ciudad de México realizaron trabajos para contener y nunca para reprimir. Condenamos los hechos violentos ocurridos y reprobamos la existencia de los grupos organizados que los… pic.twitter.com/xCoNTdGLMF — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 16, 2025

De acuerdo con el titular de la SSC-CdMx, la movilización transcurrió por varias horas de manera pacífica hasta que un grupo de encapuchados “comenzó a realizar actos violentos”, lo que obligó a reforzar la presencia policial para proteger al resto de los manifestantes.

Según el reporte, los encapuchados agredieron a policías con golpes y artefactos explosivos, y despojaron a algunos de sus radios de comunicación. Durante el repliegue, la policía retiró piedras, palos, martillos, cadenas y coladeras, presuntamente usadas para agredir.

Las autoridades informaron la detención de 20 personas que fueron remitidas ante el Ministerio Público, además de otras 20 presentadas por faltas administrativas. La Dirección General de Asuntos Internos revisará la actuación policial conforme a protocolo.

Vázquez Camacho afirmó que la policía actuó únicamente para contener y no para reprimir, y que en ningún momento respondió a las provocaciones. Además, añadió que la Dirección General de Asuntos Internos revisará la actuación policial.

Cravioto y el Secretario de Seguridad capitalino condenaron los hechos y señalaron a “grupos organizados” que buscan desestabilizar, así como a quienes, desde redes sociales, “validan o respaldan” estas acciones.

El titular de la SSC-CdMx también reconoció la labor de los policías heridos y anunció que acudirá personalmente a los hospitales para verificar su estado y atender sus necesidades. En su mensaje, reiteró que la Policía capitalina mantiene un compromiso “irrenunciable” con garantizar el derecho a la libre manifestación y con la construcción de paz.

Sheinbaum Pardo condena violencia

Tras los enfrentamientos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la violencia suscitada en la manifestación de este sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México y destacó que es la paz la única forma de garantizar los derechos de las y los mexicanos.

Durante su gira, la mandataria federal aprovechó su intervención para referirse al tema y expresar su rechazo al uso de la violencia durante movilizaciones sociales.

“No estamos de acuerdo con las acciones violentas que se generaron hoy en la Ciudad de México, en esta manifestación. Condenamos y reprobamos la violencia. La única manera de garantizar todos los derechos es garantizando la paz. Entonces, condenamos todos los actos de violencia que se dieron hoy en la ciudad”, agregó.

En un primer acto público en Tabasco, la titular del Poder Ejecutivo también rechazó los intentos por retirar las vallas de Palacio Nacional: “No a la violencia. Si uno no está de acuerdo hay que manifestarse de manera pacífica. Nunca hay que utilizar la violencia para cambiar”.

Gobierno de la Ciudad: “La capital garantiza derechos, pero rechaza la violencia”

La Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, también emitió una condena firme a los actos violentos ocurridos durante la marcha. A través de sus redes sociales, afirmó que la Ciudad de México “es y siempre será un lugar donde se garanticen los derechos y las libertades”, en particular el derecho a la manifestación pública.

Sin embargo, advirtió que la violencia “atenta contra los derechos de los demás” y por ello rechazó enérgicamente las agresiones cometidas por un “grupo radical” de manifestantes.

Por estos hechos, Brugada defendió que la SSC-CdMx actuó solo en modo de contención, y aprovechó para reconocer “la valentía” de los elementos que, dijo, se dedicaron a proteger la libre expresión sin caer en provocaciones.

