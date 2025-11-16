Vicente Zarazúa, leyenda del tenis mexicano y campeón olímpico, muere a los 81 años

El tenista mexicano Vicente Zarazúa se coronó en distintas competencias internacionales, como Juegos Olímpicos, Panamericanos y la Copa Davis.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Vicente Zarazúa, tenista mexicano que llegó a ser medallista olímpico, falleció a los 81 años de edad. La noticia de su muerte fue confirmada por familiares y la Federación Mexicana de Tenis.

"Chente" formó parte de una generación que para muchos conocedores es considerada como "la época dorada del tenis mexicano", ya que durante las décadas de 1960 y 1960 logró conquistar distintas competencias internacionales, incluyendo Juegos Olímpicos, Panamericanos y la Copa Davis.

Cabe mencionar que también es tío abuelo de la exitosa tenista mexicana Renata Zarazúa, quien también lamentó su muerte en un mensaje compartido en sus redes sociales.

La Federación Mexicana de Tenis publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó la muerte de Vicente Zarazúa y expresó sus condolencias, además de resaltar los logros del tenista mexicano.