Chile celebra elección presidencial y legislativa marcada por un voto obligatorio

Chile celebra este domingo elecciones presidenciales, las primeras de su historia con un padrón inscrito de manera automática y voto obligatorio. Se prevé que la o el próximo mandatario del país se decida en una segunda vuelta.

Ciudad de México/Santiago, 16 de noviembre (SinEmbargo/Agencias) Más de 15.77 millones de personas están convocadas a votar este domingo en las primeras elecciones presidenciales de Chile con participación obligatoria, en una disputa entre candidaturas de izquierda y ultraderecha como favoritas, lo que definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.

En esta jornada, ocho aspirantes compiten por avanzar a una eventual segunda vuelta, fijada para el próximo 14 de diciembre, en caso de que ninguno supere hoy el 50 por ciento de los votos.

La contienda se centra entre la exministra comunista y candidata del oficialismo, Jeannette Jara; el líder de la ultraderecha local, José Antonio Kast; el Diputado libertario, Johannes Kaiser y la representante de la derecha tradicional conservadora, Evelyn Matthei.