Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast irían a segunda ronda

Chile celebró este domingo sus primeras elecciones presidenciales con padrón automático y voto obligatorio. Tras el cierre de urnas y el inicio del conteo, todo apunta a que la definición de la o el próximo mandatario se resolverá en una segunda vuelta.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Con las urnas ya cerradas y el avance del conteo oficial, la izquierda toma la delantera en las primeras elecciones presidenciales de Chile con participación obligatoria. Más de 15.77 millones de personas fueron convocadas a votar este domingo en una contienda marcada por proyectos políticos opuestos, con aspirantes del oficialismo y de la ultraderecha entre los favoritos para definir el rumbo del país durante los próximos cuatro años.

En esta jornada, ocho candidaturas compiten por pasar a una eventual segunda vuelta programada para el 14 de diciembre, ya que ninguno de los aspirantes lograría superar el 50 por ciento necesario para ganar en primera ronda.

La contienda se centra entre la exministra comunista y candidata del oficialismo, Jeannette Jara; el líder de la ultraderecha local, José Antonio Kast; el Diputado libertario, Johannes Kaiser y la representante de la derecha tradicional conservadora, Evelyn Matthei.