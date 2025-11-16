Metro, MB y más tendrán un horario especial este 17 de noviembre. Aquí los detalles

Debido al día feriado por la conmemoración del Día de la Revolución, el transporte público de la CdMx tendrá un cambio en sus horarios.

Ciudad de México , 16 de noviembre (SinEmbargo).- Con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana este lunes 17 de noviembre será un día feriado, por lo que los distintos sistemas de transporte público que operan en la Ciudad de México (CdMx) tendrán un horario especial.

Además, este será el último día de "El Buen Fin 2025", por lo que se espera una gran afluencia de personas en centros comerciales y plazas de la capital, así como un aumento en el número de usuarios que se trasladen en el Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, y otros sistemas de transporte.

Si saldrás de casa y planeas usar algún sistema de transporte colectivo de la CdMx, a continuación, te informamos en qué horario operará cada uno.

¿En qué horario funcionará el Metro?

De acuerdo con lo revelado por Adrián Ruvalcaba, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por ser un día feriado, todas las líneas operarán de 7:00 a 24:00 horas.

"Además, como parte del programa 'Domingos y días festivos, tu bici viaja en Metro', se permitirá el ingreso de bicicletas a la Red durante toda la jornada", informó el funcionario capitalino.

¿Qué hay del Metrobús, Trolebús, etc.?

En el caso de quienes tengan contemplado hacer uso del Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y demás servicios de la red de transporte público de la Ciudad de México, los horarios de operación serán los siguientes:

Metrobús: de las 05:00. a las 00:00.

Trolebús: Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de las 6:00 a las 23:30 horas. Líneas 10, 22 y 13, de las 5:00 a las 00:00 horas.

Tren Ligero: inicio a las 7:00 horas y cierre a las 23:20 horas.

Cablebús: de las 7:00 a las 23:0 horas.

RTP: 5:00 a 24:00 horas.

Ecobici: 5:00 a 24:30 horas.

Al igual que en el Metro, las y los usuarios podrán ingresar sus bicicletas al Cablebús y el Tren Ligero. En el caso del Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacio dentro de las unidades.

Cabe mencionar que recientemente se aprobó un incremento de 1.50 pesos en las tarifas del transporte público concesionado de la capital, por lo que aumentó el costo del pasaje en camiones, combis y autobuses.