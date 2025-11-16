"Pipo" Chavarría, narco más buscado de Ecuador ligado al CJNG, es detenido en España

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 11:14 am

"El Pipo", líder de "Los Lobos", grupo criminal ligado al CJNG, es detenido en España

Autoridades ecuatorianas y españolas lograron la detención de "Pipo" Chavarría, líder de un grupo criminal ligado al CJNG. Daniel Noboa, Presidente de Ecuador, calificó al narco como "el delincuente más buscado de la región".

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En un operativo conjunto contra el crimen organizado transnacional, autoridades ecuatorianas y españolas capturaron hoy a Wilmer Chavarría Barré, alias "Pipo", máximo líder del cártel ecuatoriano "Los Lobos", grupo fuertemente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció personalmente la noticia a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde calificó a Chavarría como un objetivo prioritario para las autoridades del país sudamericano.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de 'Los Lobos'", escribió Noboa, quien destacó el trabajo articulado entre la Policía Nacional de Ecuador y sus contrapartes españolas.

La captura se materializó tras meses de inteligencia compartida, que reveló que "El Pipo" se ocultaba en Europa bajo una identidad falsa. Según fuentes oficiales, el narcotraficante había fingido su propia muerte en Ecuador para evadir la justicia, mientras continuaba dirigiendo operaciones criminales desde el extranjero.

Entre sus actividades, se le acusa de coordinar rutas de tráfico de drogas hacia México y Estados Unidos, en colaboración directa con el CJNG y el Cártel de Sinaloa, así como de supervisar redes de minería ilegal y sicariato en territorio ecuatoriano.

"Los Lobos", grupo criminal fundado en las cárceles de Ecuador, ha emergido como la organización criminal más grande del país andino, según un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que en 2024 impuso sanciones financieras contra Chavarría y su grupo. Estas sanciones subrayaron cómo el cártel, con miles de miembros, ha inyectado violencia e inestabilidad en Ecuador mediante sus vínculos con los grandes carteles mexicanos.

De hecho, "Los Lobos" ha sido señalado como responsable de la planificación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, un atentado que sacudió la política ecuatoriana y exacerbó la crisis de seguridad en el país.

La carrera criminal de "El Pipo" es extensa: desde 2004 acumula cargos por narcotráfico, robo, sicariato, asociación ilícita, atentados terroristas y participación en masacres carcelarias. A sus 40 años, Chavarría Barré era considerado un objetivo de alto valor, con una recompensa millonaria por su cabeza.

Su detención en Málaga, un enclave turístico en la Costa del Sol conocido por ser refugio de fugitivos, se logró gracias a un allanamiento sorpresa en un apartamento discreto, donde se incautaron documentos falsos y dispositivos electrónicos que podrían revelar más sobre la red operativa del cártel.

