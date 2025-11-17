BITS | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, un gran complemento a la saga

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, es una especie de precuela para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y para quienes no han jugado la última entrega de la saga, probablemente sea un gran spoiler.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En 2014 conocimos la saga de Hyrule Warriors por primera vez, una nueva entrega, con una propuesta diferente y completamente separada de los acontecimientos que veíamos en los juegos de la serie de The Legend of Zelda. Hyrule Warriors y Hyrule Warriors: Age of Calamity la dos entregas anteriores, nos presentaban personajes conocidos, pero no son considerados oficialmente canon dentro de la narrativa de la saga.

Esta entrega le da un sentido especial al juego, ya que, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sí es canon a la saga de The Legend Zelda, especialmente a los acontecimientos previos de la última entrega, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y es un maravilloso complemento narrativo a acontecimientos que conocíamos, más no teníamos todos los detalles.

Historia y ataques

A nivel narrativo, como ya lo mencionamos, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es una especie de precuela para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y para quienes no han jugado la última entrega de la saga, probablemente sea un gran spoiler, sin embargo, sin entrar en tantos detalles, uno de los mayores puntos narrativos es el viaje en el tiempo en el que se ve involucrada la princesa Zelda.

Sabemos que Zelda viaja al pasado de Hyrule, específicamente a la época de la fundación y donde conoce a los reyes del pasado y se desarrollan otros aspectos narrativos, esa historia que conocimos apenas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene un desarrollo mucho más grande en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment haciéndolo el primer juego de la saga que es canon a The Legend of Zelda.

Hyrule Warriors es un hack & slash que ha ido en constante evolución, perfeccionando tu personaje contra el mundo en un videojuego que no sólo ha cambiado en el apartado narrativo, sino que mantiene las bases de sus antecesores, pero mejora las mecánicas y el apartado técnico del juego para ofrecer una experiencia divertida y dinámica al momento del combate.

Tenemos ataques normales y fuertes que podremos combinar de maneras inimaginables para realizar todo tipo de combos, además la defensa siempre es importante, por lo que romper defensa está más presente que nunca, así como en nuestro personaje con la habilidad de hacer parry o esquivar. Y sí, los supers o ataques especiales están de regreso, dependiendo de en qué situación nos encontremos, podremos desatar toda la furia de nuestro personaje.

En esta entrega existe algo más que sólo salir a derrotar hordas de enemigos dando golpes sin parar, se siente un sistema muy trabajado especialmente entre los personajes que podemos controlar, no sólo son un ataque más, son una combinación con una relación estrecha que puede dar paso a combinaciones espectaculares, que introducen ataques sincronizados. Una vez que tengamos el medidor lleno podremos desatarlo y este cambiará dependido de los persones que tengamos en uso, añadiendo un estilo dinámico de pelea al combate y que resulta muy satisfactorio.

Deleite visual

A nivel gráfico el título explota las capacidades del Nintendo Switch 2, visitar de nuevo el mundo de Hyrule siempre es un deleite visual y esta no es la excepción. Cada lugar que exploramos, los combates y los efectos especiales, aunque no son un título de The Legend of Zelda, están a la misma altura, pero especialmente, la parte cinemática, donde recae mucho el peso narrativo, ha sufrido un cambio descomunal y tiene sentido, hace que el juego sea un gran atractivo narrativo en cada cinemática que tenemos disponible.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment aprende de los errores cometidos en Age of Calamity y nos entrega el que probablemente sea el mejor título de la franquicia, no sólo por la parte narrativa, y probablemente la que sea una forma adicional de contar historias sin tener que esperar otra entrega de The Legend of Zelda, sino por ser uno de los mejores juegos dentro del género de hack & slash.