Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

The Conversation

16/11/2025 - 6:50 pm

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

¿Por qué hay comidas que provocan reflujo y qué dice la ciencia de la mala digestión?

Algunas micotoxinas están reguladas porque se sabe que pueden causar cáncer. Pero existe otro grupo menos conocido: las micotoxinas emergentes.

Por Manuel Lozano Relaño

Reino Unido, 16 de noviembre (TheConversation).- ¿Es posible seguir una dieta “saludable” y, aun así, estar expuestos a sustancias tóxicas sin saberlo? La respuesta, según nuestro último estudio, es afirmativa. Y no por aditivos artificiales ni de pesticidas, sino por compuestos naturales producidos por hongos: las llamadas micotoxinas.

En nuestro laboratorio de la Universitat de València y de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO) llevamos años investigando contaminantes invisibles en los alimentos.

No obstante, incluso nosotros nos sorprendimos con este hallazgo: el 81 por ciento de las mujeres analizadas presentaba micotoxinas en su organismo.

¿Qué son las micotoxinas y dónde se encuentran?

Los hongos están presentes de forma natural en el ambiente. Cuando encuentran condiciones de temperatura y humedad adecuadas, especialmente durante la cosecha o el almacenamiento, producen micotoxinas.

Estas sustancias, que llevamos décadas ingiriendo en pequeñas cantidades sin darnos cuenta, no se eliminan completamente con el cocinado ni con los procesos industriales. Por eso pueden aparecer en productos cotidianos como cereales, pan, pasta, galletas, frutas, zumos, frutos secos, cerveza, vino y otras bebidas fermentadas e incluso en comida “saludable” como alimentos integrales o ecológicos.

Algunas micotoxinas están reguladas porque se sabe que pueden causar cáncer, como las aflatoxinas, capaces de contaminar alimentos como cereales, cacahuates, semillas y frutos secos. Pero existe otro grupo menos conocido: las micotoxinas emergentes. Y aquí empieza la preocupación.

¿Qué analiza el estudio?

El equipo de investigación forma parte del Proyecto INMA (Infancia y Medio Ambiente), el cual da seguimiento a un grupo de personas de nacionalidad española, que incluye a madres e hijos, desde el embarazo para entender cómo el entorno influye en la salud infantil.

Como parte del estudio, se analizaron 524 muestras de orina de mujeres de la Comunitat Valenciana cuando sus hijos tenían cuatro años. Para ello, se utilizó una técnica altamente sensible (HPLC-Q-TOF-MS) capaz de detectar múltiples micotoxinas y sus metabolitos (sustancias generadas por el metabolismo). El objetivo era saber cuántas mujeres están expuestas a estos agentes y qué factores (dieta, entorno, nivel socioeconómico) influyen en esa exposición.

¿Y qué encontraron?

Lo primero que arrojó la investigación es que la exposición de estos tóxicos provenientes de la dieta es muy alta en las mujeres: hasta el 81 por ciento de ellas presentaba al menos una micotoxina detectable y el 29 por ciento niveles cuantificables. Muchas de ellas estaban expuestas a varias al mismo tiempo.

También descubrimos que las micotoxinas emergentes son las más frecuentes, y entre ellas destacaba la enniatina B, no regulada por la legislación europea. En estudios celulares y animales, se ha asociado con efectos neurotóxicos, genotóxicos (capaces de ocasionar daño en los genes) y alteraciones en las mitocondrias.

Estos agentes pueden además atravesar barreras biológicas, lo que significa que si una mujer embarazada está expuesta, el feto también podría estarlo, lo que debería preocuparnos. El cerebro en desarrollo es extremadamente sensible a sustancias tóxicas y algunas micotoxinas emergentes pueden alterar la comunicación neuronal, inducir inflamación, dañar el ADN e interferir en la producción de energía celular.

Todavía no tenemos pruebas concluyentes en humanos, pero la señal de alerta es evidente. Si se combinan con factores como dieta, contaminación o estrés, podrían contribuir al desarrollo de problemas del neurodesarrollo infantil, como dificultades cognitivas o de conducta. Por eso necesitamos investigar más, y rápido.

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.
Las micotoxinas pueden aparecer en productos cotidianos como cereales. Foto: Rogelio Morales Ponce, Cuartoscuro

¿Quién está más expuesto a las micotoxinas?

Los datos del estudio revelaron tres patrones clave. Por un lado, vivir en zonas rurales implica una mayor exposición a micotoxinas emergentes. Y entre las posibles causas destaca el almacenamiento tradicional de alimentos, las condiciones agrícolas o el menor control industrial.

La investigación también concluyó que el nivel socioeconómico bajo es un factor determinante. De acuerdo con los resultados, las mujeres con menos recursos presentaban niveles más altos de estas sustancias. Lo que sugiere desigualdad ambiental y alimentaria, es decir, no todas las personas pueden acceder a alimentos igual de seguros.

Por otro lado, la dieta importa (y sorprende). Se encontró que alimentos como productos derivados de cereales y frutas y bebidas como cerveza, zumos y refrescos light aumentan la exposición a las toxinas emergentes. Y, que por el contrario, las carnes procesadas como salchichas o embutidos otros la disminuyen.

¿La razón? Estos productos se someten a secado, salado o tecnologías que reducen la humedad y frenan el crecimiento de hongos. No obstante, no se trata de recomendar comer más embutidos, sino de entender que la tecnología alimentaria influye en la seguridad.

¿Y qué hay de los alimentos “saludables”?

Frutas, verduras o productos integrales pueden contener trazas de micotoxinas, pero también antioxidantes y compuestos protectores. De hecho, algunos estudios sugieren que estos nutrientes podrían reducir el daño causado por micotoxinas.

Por tanto, la solución no es dejar de comer sano, sino mejorar los controles de calidad y diversificar la dieta para evitar exposiciones repetidas.

Implicaciones para la salud pública

El estudio pone sobre la mesa varias cuestiones urgentes. La población general está expuesta a estos agentes tóxicos sin saberlo y las micotoxinas emergentes, no reguladas, son muy frecuentes. Lo más grave es que éstas podrían afectar al neurodesarrollo infantil. Además, como evidencia nuestro trabajo, existen desigualdades sociales en la exposición a estos tóxicos y algunos alimentos concretos merecen vigilancia especial.

¿Y qué se puede hacer? Lo primero sería incluir las micotoxinas emergentes en la legislación alimentaria y mejorar el almacenamiento agrícola y la vigilancia. Se debe, además, estudiar la exposición combinada a varias micotoxinas e incorporar el embarazo y la infancia en la evaluación de riesgos. Por último, hay que reducir las desigualdades: entender que la seguridad alimentaria es igual a justicia social.

Los ciudadanos también podemos jugar un papel clave como consumidores. No se trata de alarmarse, sino de actuar con conciencia. ¿Cómo? Variando nuestra dieta, almacenando bien los alimentos, priorizando productos de origen fiable y exigiendo transparencia a la industria.

Un mensaje final

Cuando iniciamos este estudio esperábamos encontrar cierta exposición en nuestra muestra. Lo que no imaginábamos era descubrir que hasta 8 de cada 10 mujeres presentaban micotoxinas, que las no reguladas eran las más frecuentes y que las clases sociales más vulnerables están más expuestas.

Nuestro trabajo es solo el principio para acabar con un gran problema de salud pública. Para ello necesitamos más investigación, más regulación y más conciencia social. La seguridad alimentaria no solo consiste en asegurar que un alimento no nos haga daño hoy, sino en que no comprometa la salud de las próximas generaciones.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE THE CONVERSATION. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

The Conversation

The Conversation

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
+ Sección

Opinión en Video

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

+ Sección

Galileo

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
3

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

4

Extorsionando con la extorsión

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
5

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
6

Marcha de "Generación Z" también quedó marcada por agresiones a periodistas y civiles

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
7

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
8

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers
9

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers tras bromear sobre su vínculo con Epstein

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
10

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan a policías en marcha derechista.
11

VIDEOS y FOTOS ¬ Linchan policías en marcha de la derecha. “Violencia no”: Sheinbaum

La "movilización de la Generación Z” del sábado 15 de noviembre, donde los jóvenes de la generación z se asomaron a cuentagotas.
12

CRÓNICA ¬ Violencia y viejos conocidos en la marcha de “jóvenes”... con pocos jóvenes

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
13

Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"

Caravana Coca-Cola
14

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
15

Portaaviones más poderoso de EU llega al Caribe; Trump ordena nuevo ataque y mueren 3

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
1

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
2

Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y avanzado de EU, arribó al Caribe para unirse al combate contra barcos que trafican drogas desde Venezuela.
3

Portaaviones más poderoso de EU llega al Caribe; Trump ordena nuevo ataque y mueren 3

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile.
4

Izquierda aventaja elección presidencial de Chile; Jara y Kast van a segunda ronda

Caravana Coca-Cola
5

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

Periodistas y civiles denunciaron haber sido agredidos y asaltados por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" en la CdMx y otros estados
6

Marcha de "Generación Z" también quedó marcada por agresiones a periodistas y civiles

El pueblo dijo “basta” en 2018; se hartó de fraudes, engaño y desigualdad: Sheinbaum
7

El pueblo dijo “basta” en 2018; se hartó de fraudes, engaño y desigualdad: Sheinbaum

Con motivo del Día de la Revolución, los distintos sistemas de transporte público que operan en la CdMx tendrán un horario especial.
8

Metro, MB y más tendrán un horario especial este 17 de noviembre. Aquí los detalles

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers
9

Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers tras bromear sobre su vínculo con Epstein

"El Pipo", líder de "Los Lobos", grupo criminal ligado al CJNG, es detenido en España
10

"Pipo" Chavarría, narco más buscado de Ecuador ligado al CJNG, es detenido en España

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
11

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Surreal. Rodney Smith
12

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño