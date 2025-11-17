Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

Redacción/SinEmbargo

16/11/2025 - 6:45 pm

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.

Los colombianos intentaban extorsionar a un menor de edad, a quien acusaban de haber dañado un vehículo presuntamente de su propiedad.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana, entre ellos un menor de edad, implicados en el delito de portación de arma de fuego y extorsión.

De acuerdo con el comunicado de prensa de la dependencia estatal, la detención ocurrió en la Calle de la Rosa, Barrio San Nicolás, donde una ciudadana pidió apoyo a las autoridades tras señalar a varios individuos que, presuntamente, exigían 15 mil pesos a un menor como supuesto pago por daños ocasionados a un vehículo.

Los agentes estatales arribaron al lugar de los hechos tras la denuncia interpuesta y, al interceptar a los presuntos delincuentes, procedieron con la inspección de los individuos conforme a derecho. En esta acción, los oficiales aseguraron a los sujetos un arma de fuego calibre 22 milímetros y cartuchos útiles.

Las autoridades aseguraron dos motocicletas modelo Yamaha color blanco con permisos provisionales, teléfonos celulares, una agenda, tarjetas de presentación relacionadas con préstamos inmediatos y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Víctor “N”, de 25 años; Jesús “N”, de 30; Abraham “N”, de 21; y un menor de edad. Todos quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a fin de deslindar responsabilidades.

Se legislará para endurecer penas contra la extorsiónEl pasado 28 de octubre, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

 

La iniciativa de Ley prevé sanciones de seis hasta 25 años de cárcel y multas que podrían alcanzar los 56 mil 570 pesos.

De acuerdo con lo establecido, se castigará con severidad al sujeto activo que utilice información privada de la víctima o de sus familiares, como datos personales, imágenes, audios, textos o videos, ya sean reales, manipulados o alterados, para coaccionarla. También se sancionará a quien recurra a violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño en algún objeto de propiedad de la víctima, derivado de un supuesto accidente, cualquiera que este sea, pero provocado de manera intencional.

