Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

Con la información obtenida durante la travesía de la mariposa monarca será posible fortalecer las estrategias de conservación en los tres países que integran su ruta migratoria: Canadá, EU y México.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Los primeros ejemplares de la mariposa monarca equipados con microtransmisores satelitales arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

La Secretaría de Turismo estatal confirmó este fin de semana la llegada de la primera viajera identificada como MW026, integrante del Proyecto Colaboración Monarca, iniciativa que busca revolucionar el estudio de la migración de esta especie.

El programa permitirá seguir en tiempo real la ruta de las mariposas desde Canadá y Estados Unidos hasta México, reforzando las estrategias de conservación en los tres países que conforman su recorrido.

La mariposa monarca, identificada como MW026 MW026, completó un #viaje de más de 4 mil kilómetros desde #Kansas hasta #Michoacán 🌲 haciendo historia al ser la primera con transmisor satelital en llegar a la Reserva de la Biósfera 🌿@Sectur_Mich

Conoce más 👇… pic.twitter.com/9mlrccJMmL — México Ruta Mágica (@mxrutamagica) November 13, 2025

"Este fin de semana se confirmó la llegada de la primera Mariposa Monarca con transmisor a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán. Identificada como MW026, esta viajera incansable forma parte del Proyecto Colaboración Monarca, que está revolucionando el estudio de su migración", informó la Secretaría de Turismo de Michoacán.

Las mariposas monarca equipadas con transmisores satelitales fueron liberadas el 27 de septiembre de 2025 en Lawrence, Kansas. Desde ahí emprendieron su viaje hacia los santuarios de Michoacán, volando rumbo al sur y cruzando Oklahoma y Texas, hasta enviar su primera señal en México desde Tamaulipas, cerca de la Reserva de la Biosfera El Cielo.

Posteriormente atravesaron los cielos de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, hasta llegar a su destino el 9 de noviembre, tras 43 días de vuelo y más de cuatro mil kilómetros recorridos.

“El fenómeno migratorio de la mariposa monarca volvió a escribir una página histórica. Por primera vez, ejemplares equipados con microtransmisores satelitales han llegado a territorio mexicano, específicamente al Santuario de El Rosario, en el municipio de Ocampo, Michoacán, dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, marcando un hito científico y ambiental sin precedentes”, explicó Roberto Monroy García, Secretario de Turismo de la entidad. Ya estamos en temporada de migración de la mariposa monarca 2025 🦋

Viajan 4,000 kilómetros y están en peligro de extinción, no las lastimes 🦋 pic.twitter.com/a3Xn7bWw3C — Biodiversidad de Guanajuato 🐸 (@BioGuanajuato) November 11, 2025

La Secretaría de Turismo de Michoacán explicó en un comunicado que el proyecto es encabezado por David La Puma, de Cellular Tracking Technologies (CTT), quien impulsa el uso de transmisores solares ultraligeros para entender la migración.

"Los transmisores solares ultraligeros, de apenas 60 miligramos y tecnología Bluetooth y 2.4 GHz, permiten seguir en tiempo real la trayectoria de las mariposas, aportando información sobre sus rutas, tiempos de descanso y zonas de riesgo", explicó.

Tras recorrer más de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos (EU), millones de ejemplares ya se preparan para hibernar en los bosques de oyamel de México.