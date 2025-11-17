Tequila, mezcal, raicilla... la segunda edición de LAWSC evaluará estas bebidas

Los productores y productoras podrán participar en esta segunda edición en la que se evaluarán: tequila, mezcal, raicilla, sotol, bacanora y más.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La organización Tasting Alliance anunció que la Competencia Mundial de Bebidas Espirituosas de Latinoamérica (LAWSC) tendrá segunda edición. Esta competencia celebra las mejores bebidas espirituosas de México y Latinoamérica, a realizarse los próximos 25 y 26 de marzo, en Zapopan, Jalisco.

Tasting Alliance invita a productores y productoras a participar en esta nueva edición donde se suman nuevas categorías que son muy representativas de México. De tal forma, ahora se evaluarán: tequila, mezcal, raicilla, sotol, bacanora y más. Cabe destacar que en la primera edición de esta competencia, se registraron alrededor de 150 marcas de tequila y se presentaron más de 90 mezcales.

"Estamos muy emocionados de estar de nuevo aquí, porque en nuestra primera edición tuvimos una gran participación con alrededor de 150 etiquetas de tequila y 90 de mezcal. Esperamos que esta nueva competición sea una plataforma que impulse a todos los productores, grandes y pequeños, para compartir lo mejor de esta cultura y los sabores con el mundo. Gracias por acompañarnos y por apoyar la excelencia de los licores Latinoamericanos", dijo Amanda Blue, Presidenta de Tasting Alliance.

Un escaparate

Sobre los criterios de evaluación, cada una de estas bebidas será evaluada mediante la tradicional cata a ciegas dirigida por expertos y expertas de la industria, además de numerosas voces culturales de América Latina y Estados Unidos.

"Esta competencia es un escaparate para que grandes, medianas y pequeñas marcas, se enfrasquen en un duelo amistoso para saber qué tipo de paladares están más enfocados en sus productos, es decir, no se trata de quién es mejor, sino qué tipo de procesos es en donde se está enfocando la tendencia, afortunadamente hay mercado para todos. Hoy, de enero a junio se producen 307 millones de litros de tequila, y 207 se van de exportación, por ello el mercado más importante para el tequila son los Estados Unidos", señaló Víctor Martínez, Embajador Senior Global de Destilados de Agave y Gerente General de Casa Sauza.

A su vez, Eduardo Ayala, Titular de los Sectores de Bebidas, Deporte, Turismo Verde, Ciclismo y Montañismo de la Secretaría de Economía, subrayó la trascendencia de este tipo de eventos.

"Reconocemos la importancia de apoyar la innovación, la producción y la competitividad de nuestras bebidas ancestrales y espirituosas. El trabajo de hacer difusión es muy importante porque los beneficiados son todas y todos los productores. Estamos explorando la posibilidad de llevar estas bebidas a otros países y no sólo el tequila y el mezcal, sino también el bacanora, el sotol, la raicilla y la charanda entre otros", acotó Ayala.

Asimismo, el nuevo Tequila Lab en Zapopan será la sede oficial y no podría ser de mejor manera, ya que es un espacio de vanguardia, dedicado a la innovación, educación y patrimonio de los destilados en México. Resaltar que además de una celebración en torno a las bebidas espirituosas de México y Latinoamérica, el Tasting Alliance es una oportunidad única para hacer negocios y networking entre productores y productoras, sin importar si son los grandes conglomerados o las marcas independientes.

La fecha límite de inscripción es el 6 de marzo y la fecha límite para entregar las muestras será el 13 de marzo del 2026.