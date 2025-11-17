Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Claudia Sheinbaum insistió en que está dispuesta a someter a consulta si debe continuar en el cargo de Presidente de la República.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este lunes que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación de mandato para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo. ya que es algo que está contemplado en la Constitución.

La Jefa del Ejecutivo recalcó que este ejercicio democrático fue instaurado por consigna del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, por la propuesta del expreidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).