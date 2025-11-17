Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 9:51 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosyComas ¬ Juntar la Revocación con las elecciones de 2027 ahorrará 1.5 mil mdp

#PuntosyComas ¬ 1.6 millones de mexicanos en el extranjero podrán votar en revocación

#PuntosYComas ¬ La revocación de Mandato sólo sería válida con 40 millones de votos

Claudia Sheinbaum insistió en que está dispuesta a someter a consulta si debe continuar en el cargo de Presidente de la República.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó este lunes que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación de mandato para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo. ya que es algo que está contemplado en la Constitución.

La Jefa del Ejecutivo recalcó que este ejercicio democrático fue instaurado por consigna del movimiento de la llamada Cuarta Transformación, por la propuesta del expreidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"La revocación de mandato es una consigna nuestra [...] y claro que me voy a sujetar a revocación de mandato, porque eso dice la Constitución, nunca vamos a ser una carga para el pueblo", declaró la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

+ Sección

Galileo

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
¿Por qué el engaño?
1

¿Por qué el engaño?

2

Extorsionando con la extorsión

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
3

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
4

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
5

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Michoacán y el desafío de la prevención.
6

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Caravana Coca-Cola
7

DATOS ¬ La “magia navideña de Coca Cola” promueve bebida ligada a enfermedad y dolor

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
8

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
9

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

10

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
11

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
12

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja siete muertos
13

Ataque armado durante una carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja 7 muertos

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
14

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

Surreal. Rodney Smith
15

¿Te gusta el surrealismo? Esta exposición de Rodney Smith parece salida de un sueño

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.
1

Claro que me sujeto a la revocación de mandato, lo dice la Constitución, dice Claudia

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum
2

Queremos una oposición de altura, con propuestas e ideas; no con violencia: Sheinbaum

Michoacán y el desafío de la prevención.
3

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

Maduro ha sido señalado por Washington como un supuesto criminal y narcotraficante.
4

EU designará a Cártel de los Soles como grupo terrorista; señala a Maduro como líder

El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó este domingo a José Antonio Cruz Medina como el nuevo titular de la SSP de la entidad.
5

José Antonio Cruz Medina es designado como el nuevo titular de la SSP de Michoacán

Quien haya matado a Carlos Manzo debe pagar: Bedolla.
6

Sean del partido que sean, si mataron a Carlos Manzo deben pagar: Alfredo Bedolla

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.
7

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró este domingo la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio de la línea 1 del Metro.
8

La Línea 1 del Metro vuelve a operar totalmente renovada tras 3 años de trabajos

9

La iglesia mete la nariz en política: denuncia “ideologías que confunden y dividen”

A pesar de su oscuro historial, el Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Huitzuco, ambos de Morena, rindieron el domingo pasado un homenaje al exgobernador priista por el 117 aniversario de su natalicio.
10

No sólo es Rubén Figueroa: morenistas en todo México abrazan íconos del viejo régimen

Autoridades del Edomex detuvieron este domingo en el municipio de San Mateo Atenco, a cuatro sujetos de ciudadanía colombiana que extorsionaban a un menor.
11

Cuatro colombianos, entre ellos un menor, son capturados en el Edomex por extorsión

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó este domingo los actos de violencia de la marcha "Generación Z" en el Zócalo.
12

Brugada y Morena responsabilizan a oposición por violencia en marcha “Generación Z"