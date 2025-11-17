"Creen que insultos y leperadas en marcha nos debilitan. No", afirma Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 1:35 pm

Sheinbaum dijo que los insultos no la debilitaban, sino al contrario, la fortalecen.

Sheinbaum señaló que los insultos en su contra durante la marcha de la así llamada "Generación Z" no la debilitan, sino, al contrario, la fortalecen con el pueblo.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que no le afectan y, al contrario, la hacen más fuerte los gritos y los insultos en su contra realizados durante la marcha del sábado pasado, autodenominada de la "Generación Z", pero que congregó sobre todo a una parte de la oposición de derecha. Aseguró que la manifestación no debilita ni a ella ni a su Gobierno.

"Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la Presidenta por lo que gritan. No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo? No. Estamos fuertes con el pueblo, muy fuertes", dijo Sheinbaum en su conferencia matutina de hoy.

"En Campeche hubieran visto la gente, feliz con nosotros. En Palizada, que es un municipio que está más alejado. Las mujeres, felices. algo hermosísimo. En Tabasco. Aquí salgo a la calle, la gente me saluda, voy por las carreteras. Ese es el verdadero México", añadió.

Alex, asistente a la llamada Marcha de la generación Z, reclamó la falta de acción del Gobierno en materia de seguridad.
Alex, asistente a la llamada Marcha de la generación Z. Foto: Montserrat Antúnez, SinEmbargo.

La Presidenta también admitió que seguramente hay gente que no le caigo bien, claro, tampoco pasa nada". "Pero nosotros estamos dedicados a trabajar con la fuerza que nos da el pueblo. Aquí no nos vamos a rajar nunca. Aquí es: el pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo", remarcó.

Sheinbaum llamó a todos en México "al no uso de la violencia". "Aquí no se reprime, no se censura, hay libertad, pero nadie quiere la violencia. No se debe azuzar a todos los que aquí mostramos, eso no lo quiere el pueblo de México. La violencia no. No ayuda en nada", indicó.

Durante la manifestación del sábado pasado, donde se registraron fuertes agresiones contra la policía que resguardaba el Palacio Nacional en el Zócalo capitalino, y a lo largo de la manifestación que recorrió algunas de las principales avenidas del país, hubo expresiones en contra de Sheinbaum, que incluyeron insultos con tintes misóginos e incluso antisemitas.

Otros gritaron, entre risas, frases misóginas que hacían alusión al cuerpo de Sheinbaum. Entre las personas que siguieron atentas el intento por derribar las vallas metálicas se escucharon opiniones de quienes pidieron la revocación de la Presidenta y otros como Érick, un joven que reconoció que es pronto para exigir su destitución, pero dijo sentirse frustrado porque el Gobierno federal no muestre avances para garantizar seguridad.

En la marcha del sábado hubo insultos misóginos e incluso antisemitas contra Sheinbaum.
En la marcha del sábado hubo críticas e insultos misóginos e incluso antisemitas contra Sheinbaum. Foto: César Gómez, Cuartoscuro

Sin embargo, periodistas y civiles denunciaron haber sido víctimas de agresiones de policías y asaltos cometidos por manifestantes que participaron en la marcha de la "Generación Z" que se llevó a cabo el sábado en la Ciudad de México (CdMx) y en otros estados.

Esta movilización quedó marcada por los enfrentamientos que se dieron entre elementos de la policía capitalina y civiles que intentaron retirar las vallas que protegían el Palacio Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital (SSC-CdMx) informó que derivado de estos hechos violentos cerca de 100 uniformados resultaron lesionados, 40 de los cuales requirieron traslado al hospital, mientras que 20 personas fueron detenidas.

A raíz de los eventos ocurridos el sábado en la marcha de la llamada "Generación Z", la Presidenta Sheinbaum afirmó que la oposición mexicana debe estar a la altura de la situación actual que se vive en el país, y debe dejar de lado la violencia para, en su lugar, comenzar a trabajar en propuestas e ideas que beneficien a la población.

Señaló que la oposición debe deslindarse de tales actos de violencia pues México repudia esos comportamientos. "La gente no quiere acciones violentas [...] Puede haber oposición. Qué bueno que haya oposición [...] Nosotros queremos que haya oposición, oposición con debate de altura, con propuestas, pero la violencia no lleva a nada", afirmó.

"Si la oposición quiere tener más gente, la violencia no les va a ayudar", añadió la Presidenta durante su conferencia matutina de hoy, y aseguró que su Gobierno continuará trabajando como lo ha hecho hasta ahora para la construcción de la paz en el país.

"Y les voy a decir: a la Transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación [...] Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura", sostuvo.

Al cuestionársele su opinión sobre lo ocurrido en la marcha de la "Generación Z", Sheinbaum habló ampliamente y resaltó que se trató de una movilización que, en su mayoría, no estuvo conformada por jóvenes, además de que quienes cometieron actos de violencia, en realidad, no buscaban llegar a Palacio Nacional, sino una confrontación directa con los elementos de seguridad capitalinos.

"La gran mayoría de los que marcharon el sábado, no eran jóvenes de la Generación Z", indicó, y resaltó que quienes efectuaron agresiones llevaban múltiples herramientas para derribar las vallas de contención.

"El objetivo de lo que se ve, no era ni siquiera pasar a Palacio, sino irse contra la policía. Es decir, este grupo muy violento que llega con material para romper la valla, se lanzan contra la policía de una forma muy violenta. Los policías resistieron", precisó.

La mandataria federal sostuvo, por otro lado, que los jóvenes mexicanos no son violentos, además de que el actual Gobierno nunca va a realizar actos de represión como ocurrió durante el periodo neoliberal.

Las diferentes agresiones registradas durante la marcha fueron motivo de condena por el Gobierno federal y las autoridades estatales, así como por el Poder Judicial.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

