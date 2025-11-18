DATOS ¬ Salinas Pliego y las 9 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

Salinas Pliego difundió desinformación como que había francotiradores amenazando a los manifestantes desde Palacio Nacional, mientras su medio de comunicación aliado La Derecha Diario también esparció falsedades como un supuesto plan de morenistas para atacar a los asistentes a la marcha con agujas en el Zócalo.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Para exaltar la manifestación del pasado 15 de noviembre supuestamente convocada por la generación Z en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, los canales de televisión de Ricardo Salinas Pliego, el propio magnate y su medio aliado La Derecha Diario difundieron en redes y en televisión abierta al menos una decena de mentiras, engaños y acusaciones sin algún sustento.

Las mentiras no solo fueron difundidas a través de redes sociales, principalmente X, Tv Azteca, sus filiales, el canal ADN 40 y la mayoría de sus conductores, son los grandes difusores de los mensajes de Salinas Pliego. De acuerdo con la información de Grupo Salinas, todos los días, uno de cada dos hogares sintoniza Tv Azteca, lo que representaría 31 millones de personas al día.

1.- Salinas Pliego replicó durante la marcha una fotografía de la cuenta Guacamaya Leaks, donde se denunció que supuestamente había francotiradores en Palacio Nacional que podían atacar a los manifestantes.

Pero con una búsqueda inversa se confirma que esa imagen en realidad es de 2021, durante una manifestación del 8 de marzo, y en aquel momento la Presidencia aclaró que no eran francotiradores sino personal con dispositivos antidrones.

2.- Salinas Pliego también replicó durante las protestas un tuit del conductor de radio y comediante José Ramón San Cristóbal con el mensaje “ahí tiene usted su transformación querido ciudadano”, y una fotografía donde se mira a policías pateando el rostro de una persona. Luego también publicó la foto en un mensaje independiente.

Pero de nuevo, con una búsqueda inversa se confirma que las imágenes son de junio de 2020, cuando policías agredieron a una adolescente de nombre Melanie, justo en una marcha contra la brutalidad policial. La entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que se había registrado un abuso policial, pidió que se investigara el caso y los elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía capitalina.

3.- En otro posteo, Salinas Pliego acusó que se habían utilizado bidones con huachicol para reforzar las vallas frente a Palacio Nacional, que habían proporcionado Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López. No ofreció ninguna prueba o sustento para esa acusación.

4.- El magnate también desinformó al publicar sin sustento que el gobierno ejecutó desapariciones forzadas de manifestantes.

La Secretaría de Seguridad capitalina informó inicialmente sobre 20 personas detenidas que participaron en hechos violentos durante la protesta. Y 20 más remitidas por faltas administrativas. Pero no se trata de desapariciones forzadas, como acusó Salinas.

"No tenemos información de que haya manifestantes hospitalizados, ni tampoco desaparecidos, como han tratado de difundir", dijo la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en una conferencia este 17 de noviembre, un par de días después de las protestas.

"No hay detenciones arbitrarias, las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos. Por lo tanto, hoy tenemos 19 personas detenidas", agregó.

5.- El canal ADN Noticias, de Salinas Pliego, aseguró que uno de los hijos de Donald Trump, Barron, se había expresado sobre las manifestaciones, criticando que se había desatado “el caos” porque cuando un país queda en manos del crimen organizado, la gente “eventualmente explota”.

Pero la cuenta de Twitter que citaron, @BarronTNews_, no es la cuenta de Barron Trump, de hecho en la propia biografía se aclara que es una cuenta de “fans”. Medios de verificación como Politifact han señalado que Barron a diferencia de sus hermanos no tiene actividad en redes sociales, y que aunque su madre Melania Trump arrobó en distintos momentos la cuenta @BARRONTRUMP, esta no ha tenido ninguna actividad.

6.- Desde el inicio de la marcha y en sus reportes posteriores el periodista de TV Azteca y ADN 40, Manuel López San Martín, dijo que a la manifestación habían acudido “decenas de miles” de jóvenes de la generación Z. Esto sin sustentar su afirmación, citar algún reporte oficial, imágenes o algún conteo.

La periodista de SinEmbargo Montserrat Antúnez cubrió la manifestación y si bien sí acudieron jóvenes no se observó que fueran la mayoría. Medios como El País titularon: “Una multitud secunda la manifestación de la generación Z en México, con escasa afluencia de jóvenes”. El Universal publicó: “Los jóvenes de la generación Z fueron los menos en la marcha”.

7.- Previo a la protesta, el conductor Javier Alatorre aseguró que la manifestación era a partir de una “convocatoria ciudadana”, omitiendo que integrantes de partidos políticos, de organizaciones opositoras como la de la “marea rosa”, expresidentes como Vicente Fox y el medio en el que trabaja, Televisión Azteca, promovieron las protestas. En el caso de Tv Azteca, su cobertura alentando las protestas se dio con el antecedente de que la Suprema Corte de Justicia falló en contra de Ricardo Salinas Pliego, obligando a que el empresario pague 48 mil millones que debe en impuestos.

8.- El medio La Derecha Diario del español Javier Negre y el consultor argentino Fernando Cerimedo, aliados de Salinas Pliego, insistieron en acusar sin algún sustento que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene vínculos con el narcotráfico y que había ordenado reprimir a los manifestantes, además de burlarse de la generación Z. Cuando en realidad, en un evento en Tabasco, la mandataria hizo una llamado para que las manifestaciones fueran pacíficas:

“Hoy, que hubo una manifestación ahí en la Ciudad de México, donde dicen que ‘marcharon jóvenes’, pero en realidad había muy pocos jóvenes; y que de manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios, decimos: No a la violencia”, dijo la Presidenta.

“Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nunca hay que utilizar la violencia para cambiar, siempre por la vía pacífica”, agregó.

La Derecha Diario se refiere a Sheinbaum como “narcopresidenta” y “socialista”, además de usar insultos en su contra. Antes desinformó diciendo que supuestamente Sheinbaum afirmó que enfrentar al narcotráfico es ilegal, y que prefería defender a los criminales. Cuando lo que hizo la mandataria fue pronunciarse en contra de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, y de las ejecuciones extrajudiciales.

Luego de las protestas, Salinas Pliego celebró un tuit de Negre anunciando que invertirá en otro medio para difundir más contenido sobre México, además de La Derecha Diario, sin precisar cuál es.

9.- En otro publicación, La Derecha Diario criticó que la mandataria no tenga intención de dejar el gobierno “pese al repudio que los mexicanos sienten por ella y su partido”. Esto, mientras encuestas como las de Mitofsky, Enkoll y El Financiero muestran que la Presidenta alcanza más de 70 por ciento de aprobación.

10.- La Derecha Diario también difundió previo a la marcha una supuesta grabación de simpatizantes del gobierno de Claudia Sheinbaum advirtiendo que tenían un plan para agredir con agujas a integrantes de la Generación Z que acudieran a manifestarse. En el audio no se identifica ninguna persona, La Derecha Diario no verificó ningún elemento del material, para constatar que fuera auténtico. Durante las protestas no se registró ninguna agresión de ese tipo.