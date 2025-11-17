¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar reciben pagos bimestrales de tres mil pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria, quienes recibirán el primer depósito de la ayuda monetaria durante noviembre.

Este programa social, creado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega una ayuda monetaria de tres mil pesos bimestrales a las mujeres de 60 a 64 años de todo el país, con el objetivo de contribuir a su independencia financiera y para reconocer la labor que realizan a lo largo de su vida como jefas de familia.

Los depósitos del apoyo se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar que le fue entregada a cada una de las beneficiarias luego de completar el proceso de registro, por lo que podrán disponer de los recursos utilizando el plástico como forma de pago o realizando retiros en efectivo.

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para noviembre

Las mexicanas de 60 a 63 años que se registraron como nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar durante agosto, y que ya recogieron su tarjeta del Banco del Bienestar, recibirán el primer depósito de la ayuda de tres mil pesos durante el periodo del 18 al 21 de noviembre.

Los pagos se realizarán en días distintos según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiaria, según se establece en el siguiente calendario:

Martes 18 de noviembre: letras A, B, C y D.

Miércoles 19 de noviembre: letras D, E, F, G, H, I, J y K.

Jueves 20 de noviembre: letras L, M, N, Ñ, O, P y Q.

Viernes 21 de noviembre: letras R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

🟣 Las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su PRIMER PAGO durante esta semana. Recuerden que serán $3,000 pesos bimestrales depositados directamente en su tarjeta del @bbienestarmx. 💳 pic.twitter.com/muYLrQ7Xc5 — Carlos Torres Rosas (@carlosgtorres_) November 17, 2025

Cómo saber si recibiste el depósito de la pensión

Para saber si recibieron el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar, las beneficiarias deben consultar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar, lo que pueden hacer mediante alguna de las siguientes alternativas:

Utilizar los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar.

A través de la aplicación para dispositivos móviles del Banco del Bienestar.

Con una llamada telefónica al número 800 900 2000.

La tarjeta del Banco del Bienestar es aceptada como forma de pago en establecimientos que cuentan con sistema de pagos electrónicos, por lo que las beneficiarias de programas sociales pueden utilizarla para pagar en comercios o realizar compras en línea.