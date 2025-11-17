Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 2:56 pm

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Los estudiantes del IPN buscan que esta tecnología elimine la mayor parte de la materia orgánica e inorgánica presente en aguas residuales. Para ello, usa el sargazo, que tanto afecta a playas mexicanas.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha llevado a cabo un proyecto para usar el sargazo –un alga que flota en los mares y suele impactar en las costas de las playas mexicanas– en un proceso que realiza la descontaminación de aguas residuales.

El grupo de estudiantes del IPN, de nivel posgrado, elaboró electrodos que utilizan en un proceso electroquímico para degradar contaminantes provenientes de la industria textil. Estos electrodos fueron generados a partir del carbón vegetal extraído del sargazo.

Los jóvenes politécnicos ya probaron con éxito los electrodos a nivel semipiloto, detalló el IPN, al remover los contaminantes del agua residual proporcionada por una empresa textil, la cual contiene pigmentos provenientes de la coloración de mezclillas.

Los jóvenes son estudiantes de maestría en la ENCB, del IPN.
Los jóvenes son estudiantes de maestría en la ENCB. Foto: IPN

El color índigo es muy difícil de eliminar de las aguas residuales, por lo que muchas veces los procesos de tratamiento convencionales quedan incompletos. Por ello, los estudiantes del IPN buscan que esta tecnología elimine la mayor parte de la materia orgánica e inorgánica presente en esta agua.

Los jóvenes, asesorados por el científico Jorge Alberto Mendoza Pérez, aplican al sargazo deshidratado una técnica llamada pirólisis, mediante la cual se transforma el alga químicamente mediante un proceso térmico a altas temperaturas y tiempos de operación específicos hasta obtener una fracción sólida, conocida como Biochar o-carbón vegetal.

Posteriormente agregan al Biochar catalizadores especiales desarrollados por ellos para modificar los tamaños amorfos iniciales y lograr que los nanotubos de carbono y grafeno posean tamaños nanométricos uniformes.

Además, "caracterizan" el biocarbón nanométrico y aplican distintas técnicas para verificar que las partículas posean el tamaño nanométrico adecuado (grosor, diámetro y longitud) para fabricar los electrodos con mejores propiedades de conducción eléctrica que otros dispositivos comerciales.

Se trata de un proyecto interdisciplinario del IPN que buscar nuevos usos del sargazo.
Se trata de un proyecto interdisciplinario del IPN que buscar nuevos usos del sargazo. Foto: IPN

Al fabricar los electrodos, agregan al biocarbón algunos semiconductores y dicha formulación la someten a un proceso térmico para que los conductores eléctricos adquieran la dureza específica para llevar a cabo adecuadamente el proceso electroquímico. Por último, corroboran que cumplan con los parámetros de calidad con base en las normas internacionales.

El grupo de estudiantes del IPN está integrado por Geovani Flores Sánchez, Frida López López, Ángel Eduardo Lugo Dorantes y José Fernando Carmona Neri. Todos ellos cursan la Maestría en Sostenibilidad de Innovación en Tecnología Ambiental, que imparte la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Se trata de un proyecto interdisciplinario que buscar nuevos usos del sargazo –que suele presentarse en playas mexicanas– bajo principios sostenibles, que es una de las políticas del IPN y del Gobierno mexicano.

Y es que desde 2011, las playas del mar Caribe, desde las Antillas hasta República Dominicana, pasando por las costas de Yucatán, reciben cada año miles de toneladas de sargazo a partir de la primavera.

Cuando flota en alta mar, el sargazo constituye un hábitat favorable para numerosas especies. Pero cuando invade las playas, se descomponen, emiten un gas que huele a huevo podrido y que es peligroso para la salud si alcanza altas concentraciones y asfixian a varias especies que no reciben luz de la superficie.

El fenómeno natural llamó la atención de los científicos del mundo: se desató abruptamente en 2011, se repite cada año desde entonces. Históricamente, la masa de sargazo se concentraba en el Atlántico norte, en el llamado Mar de los Sargazos, bien conocido por los navegadores y mencionado por Cristóbal Colón.

Año tras año el arribo de sargazo constituye un reto ambiental y económico. Limpiar las playas cuesta millones de dólares. Entonces para enfrentar el problema, México inauguró en junio un centro de monitoreo ambiental y del sargazo, basado en Cancún.

El sargazo es un problema que sufren las playas mexicanas.
México monitorea los arribos masivos de sargazo con datos satelitales. Foto: Elizabeth Ruíz, Cuartoscuro

"La visión de Geovani Flores, Frida López, Angel Lugo y Fernando Carmona es generar un sistema integral, por ello, con el propósito de que la tecnología politécnica lleve implícito el sello de la sostenibilidad, incorporaron al proceso paneles solares, los cuales proveen la energía necesaria al sistema para efectuar la descontaminación", explicó el IPN.

Este equipo de jóvenes científicos mexicanos ganó el primer lugar en la Incubadora de Talento Hídrico InnoDrop, que impulsa las ideas de los líderes de la innovación y reconoce su espíritu de emprendimiento enfocado a la solución de los principales retos de seguridad hídrica que enfrenta México.

Ahora, con el capital semilla obtenido, incubarán el proyecto con la finalidad de hacer llegar al sector industrial estos electrodos.

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

