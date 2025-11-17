Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los estudiantes del IPN buscan que esta tecnología elimine la mayor parte de la materia orgánica e inorgánica presente en aguas residuales. Para ello, usa el sargazo, que tanto afecta a playas mexicanas.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha llevado a cabo un proyecto para usar el sargazo –un alga que flota en los mares y suele impactar en las costas de las playas mexicanas– en un proceso que realiza la descontaminación de aguas residuales.

El grupo de estudiantes del IPN, de nivel posgrado, elaboró electrodos que utilizan en un proceso electroquímico para degradar contaminantes provenientes de la industria textil. Estos electrodos fueron generados a partir del carbón vegetal extraído del sargazo.

Los jóvenes politécnicos ya probaron con éxito los electrodos a nivel semipiloto, detalló el IPN, al remover los contaminantes del agua residual proporcionada por una empresa textil, la cual contiene pigmentos provenientes de la coloración de mezclillas.

El color índigo es muy difícil de eliminar de las aguas residuales, por lo que muchas veces los procesos de tratamiento convencionales quedan incompletos. Por ello, los estudiantes del IPN buscan que esta tecnología elimine la mayor parte de la materia orgánica e inorgánica presente en esta agua.

Los jóvenes, asesorados por el científico Jorge Alberto Mendoza Pérez, aplican al sargazo deshidratado una técnica llamada pirólisis, mediante la cual se transforma el alga químicamente mediante un proceso térmico a altas temperaturas y tiempos de operación específicos hasta obtener una fracción sólida, conocida como Biochar o-carbón vegetal.

Posteriormente agregan al Biochar catalizadores especiales desarrollados por ellos para modificar los tamaños amorfos iniciales y lograr que los nanotubos de carbono y grafeno posean tamaños nanométricos uniformes.

Además, "caracterizan" el biocarbón nanométrico y aplican distintas técnicas para verificar que las partículas posean el tamaño nanométrico adecuado (grosor, diámetro y longitud) para fabricar los electrodos con mejores propiedades de conducción eléctrica que otros dispositivos comerciales.

Al fabricar los electrodos, agregan al biocarbón algunos semiconductores y dicha formulación la someten a un proceso térmico para que los conductores eléctricos adquieran la dureza específica para llevar a cabo adecuadamente el proceso electroquímico. Por último, corroboran que cumplan con los parámetros de calidad con base en las normas internacionales.

El grupo de estudiantes del IPN está integrado por Geovani Flores Sánchez, Frida López López, Ángel Eduardo Lugo Dorantes y José Fernando Carmona Neri. Todos ellos cursan la Maestría en Sostenibilidad de Innovación en Tecnología Ambiental, que imparte la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB).

Se trata de un proyecto interdisciplinario que buscar nuevos usos del sargazo –que suele presentarse en playas mexicanas– bajo principios sostenibles, que es una de las políticas del IPN y del Gobierno mexicano.

Y es que desde 2011, las playas del mar Caribe, desde las Antillas hasta República Dominicana, pasando por las costas de Yucatán, reciben cada año miles de toneladas de sargazo a partir de la primavera.

#IPNInforma | A partir del carbón vegetal extraído del sargazo, estudiantes de posgrado de la @IPNENCB elaboran electrodos que utilizan en un proceso electroquímico para degradar contaminantes provenientes de la industria textil. ♻️https://t.co/b24D327iMA — IPN (@IPN_MX) November 16, 2025

Cuando flota en alta mar, el sargazo constituye un hábitat favorable para numerosas especies. Pero cuando invade las playas, se descomponen, emiten un gas que huele a huevo podrido y que es peligroso para la salud si alcanza altas concentraciones y asfixian a varias especies que no reciben luz de la superficie.

El fenómeno natural llamó la atención de los científicos del mundo: se desató abruptamente en 2011, se repite cada año desde entonces. Históricamente, la masa de sargazo se concentraba en el Atlántico norte, en el llamado Mar de los Sargazos, bien conocido por los navegadores y mencionado por Cristóbal Colón.

Año tras año el arribo de sargazo constituye un reto ambiental y económico. Limpiar las playas cuesta millones de dólares. Entonces para enfrentar el problema, México inauguró en junio un centro de monitoreo ambiental y del sargazo, basado en Cancún.

"La visión de Geovani Flores, Frida López, Angel Lugo y Fernando Carmona es generar un sistema integral, por ello, con el propósito de que la tecnología politécnica lleve implícito el sello de la sostenibilidad, incorporaron al proceso paneles solares, los cuales proveen la energía necesaria al sistema para efectuar la descontaminación", explicó el IPN.

Este equipo de jóvenes científicos mexicanos ganó el primer lugar en la Incubadora de Talento Hídrico InnoDrop, que impulsa las ideas de los líderes de la innovación y reconoce su espíritu de emprendimiento enfocado a la solución de los principales retos de seguridad hídrica que enfrenta México.

Ahora, con el capital semilla obtenido, incubarán el proyecto con la finalidad de hacer llegar al sector industrial estos electrodos.