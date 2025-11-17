Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

El asesinato del influencer Gerardo Moya, “El Jerry”, en Culiacán eleva a nueve los casos de ejecutados vinculados al conflicto interno del Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El influencer Gerardo Moya, conocido como “El Jerry”, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, mientras circulaba en una camioneta de modelo reciente.

De acuerdo con los reportes locales, “El Jerry” fue atacado junto a su acompañante, identificado como Gustavo “N”, después de salir de un autolavado ubicado en la misma zona, antes de dirigirse a otro punto de la ciudad.

Los medios regionales señalaron que la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando al menos cuatro hombres armados dispararon desde un vehículo Jetta que circulaba por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de la calle José Ortiz de Domínguez.

Las autoridades informaron que las víctimas quedaron sin vida dentro del vehículo, lo que obligó a comerciantes y transeúntes a resguardarse debido a las ráfagas de disparos que se escucharon a corta distancia de la Fiscalía General del Estado.

Culiacán, Sinaloa 📍 Gerardo Moya, identificado en círculos delictivos como “El Jerry”, fue ejecutado la tarde del domingo 16 de noviembre en la zona de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. El ataque se registró poco después de las 17:00 horas, cuando Moya y su acompañante, Gustavo,… pic.twitter.com/3oRkJxFE7V — Miguel Fernández (@sl0wpain001) November 17, 2025

Los primeros datos apuntaron que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal ministerial llegaron al sitio para asegurar el área, levantar indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para continuar con las diligencias.

¿Quién era "El Jerry"?

En redes sociales, “El Jerry” compartía videos de autos de lujo, escenas cotidianas y momentos con su grupo cercano, especialmente con Kevin “N”, mientras mantenía una imagen centrada en relojes, ropa y accesorios de marca que acompañaba con música regional y frases breves.

En una de sus publicaciones recientes, el influencer compartió una fotografía alusiva al Día de Muertos, en la que aparecía con gafas oscuras y camiseta negra, junto a la frase “A mí pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua”.

En plataformas digitales también operaba una cuenta alterna donde mostraba contenido distinto al de su perfil principal, incluyendo imágenes en las que portaba armas largas y chalecos tácticos con distintivos relacionados con “Mayito Flaco”.

Tras su asesinato circuló un video en el que se observa a “El Jerry” dentro de un vehículo mostrando armas y municiones, además de fotografías donde portaba un parche con las iniciales “MF”, aunque las autoridades no han confirmado vínculos con grupos criminales.

El asesinato de “El Jerry” se suma a los casos de otros influencers de Sinaloa que han sido ejecutados desde 2024 hasta la fecha, en medio de la confrontación entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Entre las víctimas figuran Camilo Ochoa, Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”, Gael Castro “Gail Castro” y Agustín Paúl “El Pinky”, quienes aparecieron en narcovolantes que los vinculaban con grupos criminales.

Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos internos del cártel han mantenido un clima de violencia que ha derivado en la ejecución de creadores de contenido, lo que coloca el asesinato de “El Jerry” como el caso más reciente dentro de esta lista.