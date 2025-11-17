Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

Redacción/SinEmbargo

17/11/2025 - 5:33 pm

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa

El asesinato del influencer Gerardo Moya, “El Jerry”, en Culiacán eleva a nueve los casos de ejecutados vinculados al conflicto interno del Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El influencer Gerardo Moya, conocido como “El Jerry”, fue asesinado a balazos la tarde de ayer en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa, mientras circulaba en una camioneta de modelo reciente.

De acuerdo con los reportes locales, “El Jerry” fue atacado junto a su acompañante, identificado como Gustavo “N”, después de salir de un autolavado ubicado en la misma zona, antes de dirigirse a otro punto de la ciudad.

Los medios regionales señalaron que la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando al menos cuatro hombres armados dispararon desde un vehículo Jetta que circulaba por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de la calle José Ortiz de Domínguez.

Las autoridades informaron que las víctimas quedaron sin vida dentro del vehículo, lo que obligó a comerciantes y transeúntes a resguardarse debido a las ráfagas de disparos que se escucharon a corta distancia de la Fiscalía General del Estado.

Los primeros datos apuntaron que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal ministerial llegaron al sitio para asegurar el área, levantar indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense para continuar con las diligencias.

¿Quién era "El Jerry"?

En redes sociales, “El Jerry” compartía videos de autos de lujo, escenas cotidianas y momentos con su grupo cercano, especialmente con Kevin “N”, mientras mantenía una imagen centrada en relojes, ropa y accesorios de marca que acompañaba con música regional y frases breves.

En una de sus publicaciones recientes, el influencer compartió una fotografía alusiva al Día de Muertos, en la que aparecía con gafas oscuras y camiseta negra, junto a la frase “A mí pónganme un café en la ofrenda, no vuelvo a tomar agua”.

En plataformas digitales también operaba una cuenta alterna donde mostraba contenido distinto al de su perfil principal, incluyendo imágenes en las que portaba armas largas y chalecos tácticos con distintivos relacionados con “Mayito Flaco”.

Tras su asesinato circuló un video en el que se observa a “El Jerry” dentro de un vehículo mostrando armas y municiones, además de fotografías donde portaba un parche con las iniciales “MF”, aunque las autoridades no han confirmado vínculos con grupos criminales.

El asesinato de “El Jerry” se suma a los casos de otros influencers de Sinaloa que han sido ejecutados desde 2024 hasta la fecha, en medio de la confrontación entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Entre las víctimas figuran Camilo Ochoa, Juan Carlos “El Chilango”, Miguel Vivanco “El Jasper”, Leovardo Aispuro “Gordo Peruci”, Gael Castro “Gail Castro” y Agustín Paúl “El Pinky”, quienes aparecieron en narcovolantes que los vinculaban con grupos criminales.

Desde septiembre de 2024, los enfrentamientos internos del cártel han mantenido un clima de violencia que ha derivado en la ejecución de creadores de contenido, lo que coloca el asesinato de “El Jerry” como el caso más reciente dentro de esta lista.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Jaime García Chávez

Diazordacismo al estilo 4T

“Éramos, en esa visión, herramientas de los agitadores comunistas que nos convertían en instrumentos de sus propios...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

“El Hemisferio es mío”

“Todo indica que en las próximas semanas el gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, propiciará...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Tus dos muertos

"Hace ocho años, en febrero de 2017, Arturo Martinelli, quien había sido mi alumno, me escribió vía...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
¿Por qué el engaño?
Por Alejandro Páez Varela

¿Por qué el engaño?

Extorsionando con la extorsión
Por Jorge Zepeda Patterson

Extorsionando con la extorsión

Justicia selectiva
Por Muna D. Buchahin

Justicia selectiva

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
1

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY
2

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY

¿Por qué el engaño?
3

¿Por qué el engaño?

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
4

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
5

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
6

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías en hospitales.
7

Presidencia y la Corte condenan violencia. Hay 40 policías linchados, en hospitales

La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
8

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
9

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
10

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 9 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

11

Extorsionando con la extorsión

Michoacán y el desafío de la prevención.
12

De Fox a la fecha han matado a 115 alcaldes. ¿El mayor repunte? Con Calderón y Peña

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara
13

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.
14

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
15

ENSAYO ¬ La Reforma al Agua tiene el reto de superar la herencia salinista

Salinas Pliego difundió mentiras en marcha de la “Generación Z”.
1

DATOS ¬ Salinas Pliego y las 9 mentiras durante y después de la marcha de la derecha

La policía capitalina investiga 18 casos de posibles abusos de uniformados en la marcha de la llamada "Generación Z".
2

Marcha de la “Generación Z” deja 18 policías bajo investigación por presuntos abusos

El asesinato de “El Jerry” incrementa a nueve los influencers ejecutados en Sinaloa
3

Sinaloa registra el noveno asesinato de un influencer: matan a "El Jerry"

“¿Si lanzaría ataques hacia México para detener las drogas? Por mí está bien”: Trump.
4

Trump amenaza con lanzar ataques en México. “Intenta distraer del caso Epstein”: NYT

Retos en el camino hacia la legislación del agua que México necesita
5

ENSAYO ¬ La Reforma al Agua tiene el reto de superar la herencia salinista

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.
6

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

La Secretaría de Bienestar presentó el calendario de pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya recogieron su tarjeta bancaria.
7

¿Eres nueva beneficiaria de la Pensión Mujeres Bienestar? Aquí el calendario de pagos

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara
8

La oposición quería represión y aparentar “descontento de jóvenes”, y le falló: Clara

Sheinbaum dijo que los insultos no la debilitaban, sino al contrario, la fortalecen.
9

"Creen que insultos y leperadas en marcha nos debilitan. No", afirma Sheinbaum

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY
10

“Halcones” en Washington no sólo quieren Venezuela, quieren toda la región, dice NTY

La SSC-CdMx dio a conocer que fueron dados de alta 26 policías hospitalizados que resultaron lesionados durante la marcha de la "Generación Z".
11

La SSC-CdMx informa que 29 policías lesionados en la marcha ya fueron dados de alta

El Presidente Trump abrió las puertas a posibles conversaciones con Maduro antes las elevadas tensiones en Venezuela.
12

Trump abre una puerta a sostener conversaciones con Maduro; "quiere dialogar", dice