Intento de captura de “El Camaleón” deja 2 abatidos y 7 narcobloqueos en Michoacán

Operativo en Salvador Escalante deja dos muertos y provoca al menos siete narcobloqueos en Michoacán, además de incendios y cierres carreteros que alcanzan Guanajuato.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La autoridades estatales realizaron este lunes un operativo en la región de Salvador Escalante, Michoacán, donde dos presuntos delincuentes fueron abatidos y se registraron al menos siete narcobloqueos en distintos puntos del estado.

De acuerdo con medios locales, el despliegue tenía como objetivo detener a un presunto líder criminal conocido como “El Camaleón”, lo que provocó un enfrentamiento y el cierre de diversas carreteras dentro de la entidad.

A raíz de los hechos, el Secretario del Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que fuerzas federales y estatales implementaron un operativo para restablecer la circulación, por lo que elementos del Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil permanecen en la zona para brindar seguridad mientras continúan los trabajos derivados de los hechos.

Abaten a dos y se dan narcobloqueos en Michoacán ✍️ Rolando Herrera Mural 17-Nov-2025 Tras un operativo en la comunidad de La Cantera, Municipio de Salvador Escalante, Michoacán, en el que dos presuntos delincuentes fueron abatidos, se registraron al menos siete narcobloqueos… pic.twitter.com/HpIB3HqkND — Gustavo Ramon Cortez Garcia (@Gustavuss) November 17, 2025

Según los primero reportes, los cierres carreteros ocurrieron en la vía Morelia-Quiroga, en el tramo Quiroga-Comanja, en la autopista México-Guadalajara a la altura de Huaniqueo y en la carretera Zamora-La Piedad, en el área de Las Fuentes, Ecuandureo. Además de bloqueos en la autopista Zamora-Ecuandureo, en la comunidad de El Sauz; en la vía Jacona-Jiquilpan, en Puerto de Lucas; y en el kilómetro 15 de la carretera Quiroga-Pátzcuaro.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad federal, dio a conocer que, como parte del Plan Michoacán, realizó acciones en distintos municipios del estado, donde fueron detenidas 12 personas y aseguraron ocho artefactos explosivos, cuatro armas de fuego, más de 800 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos (dos de ellos con blindaje artesanal), dosis de droga y equipo táctico.

"También se realizaron patrullajes de supervisión en las huertas limoneras para proteger las actividades de las y los productores", indicó la dependencia.

🔴🚨Bloqueos en Michoacán. Tras un operativo para detener a “El Camaleón” en Salvador Escalante, se registraron bloqueos y vehículos incendiados en varias carreteras: Morelia–Quiroga, Quiroga–Pátzcuaro, Zamora–Ecuandureo, México–Guadalajara, Chavinda–Jiquilpan y La Piedad–Gdl. pic.twitter.com/eDmCL0cNCS — @ElOjoDeLaGN (@ElOjoDeLaGN) November 17, 2025

¿En qué consiste el Plan Michoacán?

El Plan Michoacán, según lo explicado por el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, considera la operación de unidades del Ejército para impedir narcobloqueos, mediante na función específica de acuerdo al área, grupo de delincuencia y tipo de delito.

"Unas unidades se dedicarán a combatir la extorsión, otras a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, otras a evitar el tráfico de drogas, a la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas, a la destrucción de plantíos de enervantes, a evitar enfrentamientos entre grupos criminales y, en su momento, aplicar un plan antibloqueo", explicó el titular de la Sedena.

Asimismo, el Secretario del Gobierno estatal, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, fue presentado este lunes ante la corporación como parte del fortalecimiento institucional del Plan Michoacán.

Michoacán in crisis right now. Vehicles are being burnt along highways. pic.twitter.com/qWvGXFRsDz — Katarina Szulc (@KatarinaSzulc) November 17, 2025

Violencia se extiende a Guanajuato

Hasta el momento, la violencia registrada en Michoacán se ha extendido hacia Guanajuato, donde autoridades reportaron el incendio de dos tráileres en la carretera Pénjamo–La Piedad durante la tarde del lunes.

El primer caso ocurrió en la comunidad La Peña, en Pénjamo, donde un tráiler fue incendiado mientras circulaba en dirección a La Piedad, Michoacán, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Un segundo incendio se registró cerca de la comunidad Laguna Larga de Cortés, donde un tractocamión fue quemado; además, policías municipales evitaron que otra unidad fuera incendiada tras escuchar disparos en la zona.

La Alcaldesa de Pénjamo, Yozajambi Molina Balver, informó que personal de Seguridad Pública y Bomberos atendió los siniestros en coordinación con autoridades estatales y federales, sin que hasta el momento se reportaran personas lesionadas.