#PuntosyComas ¬ La 4T tiene más apoyo que la oposición y los medios convencionales

Pedro Mellado Rodríguez

17/11/2025 - 8:31 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que está dispuesta a someterse a una consulta de revocación para que el pueblo decida si debe permanecer en el cargo.

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

GRÁFICOS ¬ Extranjeros, Claudio X, Salinas Pliego: Presidencia exhibe a Generación Z

Qué es “Generación Z”, una prótesis de derecha que capitaliza el asesinato de Manzo

De toda América Latina, es México el país en el cual los ciudadanos se sienten con más poder en el ámbito público y las redes sociales aparecen en tercer lugar como los medios que más influyen en la sociedad.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).– En el tránsito de los llamados gobiernos de la Cuarta Transformación, entre 2024 y 2025, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo gozan de un fuerte respaldo de la mayoría de la población, mientras que la oposición de derecha y los medios convencionales, que tratan de imponer el discurso del narcogobierno, el autoritarismo y la represión, pierden la guerra mediática.

Todas estas conclusiones se derivan de los resultados del amplio estudio conocido como Latinobarómetro 2024, que explora el panorama social, político y económico en por lo menos 18 países de América Latina, publicado el pasado mes de mayo del 2025. En la evaluación, nuestro país aparece en la posición número seis, luego que los ciudadanos de 18 países juzgan su sistema de gobierno.

Para conocer la evaluación de la democracia en cada país de parte de sus ciudadanos, se les preguntó: ¿Cuán democrático es su país, en una escala de 1 a 10, donde 1 significa que “no es democrático” y 10, que es “completamente democrático”? En promedio, los latinoamericanos ubican a su democracia en un 6.1 en tanto que la de México fue calificada con 6.6 en una escala de diez. El 50 por ciento de los mexicanos se expresaron satisfechos con la democracia en el país.

México es el segundo país del subcontinente en el cual los ciudadanos expresaron mayor confianza en el gobierno, sólo superado por El Salvador. Y en el cierre del 2024, Andrés Manuel López Obrador aparece calificado como el segundo presidente de América Latina que despierta mayor confianza entre sus gobernados. Del mismo modo, el 75 por ciento de los mexicanos expresó su apoyo al gobierno.

Hay datos que ilustran las razones del fracaso de los medios convencionales, televisión, radio y prensa escrita, que abiertamente secundan las campañas de la oposición de derecha, sin que ello impacte a la mayoría de los ciudadanos.

En nuestro país, apenas el 30 por ciento de las personas encuestadas expresó tener mucha o algo de confianza en la televisión abierta; mientras que sólo el 34 por ciento dijo respaldar la confiabilidad de la radio convencional. Igual de dramática es la situación de la prensa escrita, pues apenas 30 de cada 100 personas le expresan confianza.

En el tránsito del gobierno de López Obrador a Sheinbaum Pardo, México fue el país de América Latina que registró el porcentaje más alto de personas que expresaron su confianza en que 2025 sería un mejor año para su situación económica personal, según conclusiones del Latinobarómetro 2024, que explora la visión de los habitantes de por lo menos 18 países del continente con respecto a la economía, la democracia y el gobierno, entre otros temas importantes.

Los datos al cierre del 2024 sugieren que en las sociedades latinoamericanas el optimismo sobre el futuro de la economía personal y familiar era alto. En el año 2024 este optimismo se situó en 15 puntos porcentuales, la cifra más alta desde 1995. El optimismo personal contrasta con el estancamiento económico de los países de la región, lo que somete a fuerte presión a los gobiernos, como nunca antes desde 1995.

Una de las posibles explicaciones sobre el optimismo económico a nivel personal y familiar puede radicar en las percepciones sobre el empleo. La evolución de la percepción del desempleo como el problema principal ha disminuido desde 2008 de 22 por ciento a 8 por ciento en 2024.

Desde 1997, la satisfacción con la vida alcanzó su nivel más alto en 2024. En promedio, en América Latina, el 79 por ciento afirmó que está muy o bastante satisfecho con su vida. Este es el porcentaje promedio regional más alto desde 1997 y por arriba del 77 por ciento que se registró en 2023, 2015 y 2013.

La imagen de progreso en la región avanzó en 2024 confirmando la tendencia de recuperación. La encuesta del Latinobarómetro 2024 reporta que el porcentaje de quienes perciben que el país está progresando pasó de 25 por ciento al 28 por ciento, entre 2023 y 2024. El Salvador fue el país que en el cierre del 2024 vio mayor progreso, con 72 por ciento. Le siguen República Dominicana, México, Uruguay y Panamá.

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

El grupo de estudiantes del IPN ha aprovechado el sargazo para descontaminar aguas residuales.

Estudiantes del IPN aprovechan el sargazo para descontaminación de aguas residuales

Los primeros ejemplares de la mariposa monarca con microtransmisores satelitales MW026 arribaron a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Michoacán.

Mariposas monarca con transmisores satelitales arriban a Michoacán desde Kansas, EU

¿Es posible seguir una dieta “saludable” y estar expuestos a sustancias tóxicas? Sí, pero no por aditivos artificiales o pesticidas, sino por las micotoxinas.

Micotoxinas: ¿Qué son y por qué son tan peligrosos para mujeres? Estudio lo explica

El alcohol es un hábito para muchas personas sin que éstas sean conscientes del daño que puede llegar a ocasionar en su salud y entornos sociales.

El alcohol, la droga cotidiana y aceptada que dispara riesgos graves para la salud

Expertos advierten del auge de falsas recomendaciones en redes sociales, como el consumo de vinagre de manzana sin filtrar, para controlar la glucosa.

Especialista alerta por riesgos de usar vinagre para controlar glucosa en diabéticos

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

