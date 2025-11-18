Un accidente aéreo en Michoacán deja 5 heridos y restos calcinados; investigan causa

Al menos cinco personas resultaron gravemente heridas tras la caída de una aeronave en Purépero, Michoacán; también se hallaron cuerpos calcinados.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Una aeronave se desplomó este lunes en el municipio de Purépero, Michoacán, que dejó al menos cinco personas lesionadas de gravedad y provocó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia en la región.

De acuerdo con los primeros reportes, la avioneta cayó en un predio rural ubicado en las comunidades de Dos Estrellas y Villa Mendoza, la cual provocó que ésta se incendiara y generara una densa columna de humo visible en distintos puntos de la zona.

La Unidad de Rescate municipal informó que, durante los trabajos de emergencia, se localizaron cuerpos calcinados a consecuencia del fuego. El hallazgo se realizó mientras los equipos de atención intentaban controlar el incendio y evitar nuevos riesgos.

Se reporta accidente de Avioneta Piper en zona de Michoacán,

La aeronave matrícula XB-AXM

despegó de Puebla con destino a Guadalajara.

Pero una falla en motor ocaciono el accidente.

Unidades de Emergencia en el lugar .

Información en proceso pic.twitter.com/h0Snr3I5bM — hermes (@vialhermes) November 17, 2025

De acuerdo con los hechos, la aeronave tenía como ruta el trayecto de Puebla-Guadalajara, sin embargo, los datos sobre el vuelo aún se encuentran en verificación. En tanto, los servicios médicos revisaron el estado de salud de los cinco lesionados y determinaron su traslado a un hospital para recibir atención especializada.

Las causas del accidente permanecen sin precisarse, por lo que autoridades de aeronáutica civil iniciarán las diligencias correspondientes para establecer los motivos que provocaron el desplome. Se prevé que los resultados oficiales se den a conocer una vez concluidas las primeras investigaciones.

Hasta el momento, el lugar del siniestro fue acordonado para permitir el ingreso de personal especializado y resguardar los restos de la aeronave. Asimismo, las autoridades señalaron que aún no se cuenta con la identidad de los ocupantes.

🚨🚨🚨Villa Mendoza -Michoacán- 5 personas heridas dejó la caída de un avión ligero. pic.twitter.com/u0vcl5x5B4 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) November 18, 2025

Cabe mencionar que hace siete años ocurrió un accidente similar en Purépero; en ese hecho tampoco se dieron a conocer detalles sobre la aeronave ni los ocupantes, quienes fueron trasladados a un hospital de La Piedad para recibir atención médica. Las autoridades locales recordaron ese antecedente mientras coordinaban las labores actuales.